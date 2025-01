Andamento positivo delle borse europee e attese per Wall Street

Le borse europee chiudono in rialzo

La seduta di oggi ha visto un andamento positivo per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha registrato un incremento dello 0,72%, chiudendo a 36.112,84 punti. Tra i titoli in evidenza, Unicredit ha guadagnato il 2,5%, seguita da Snam con un 2,1% e Bper con un 2,4%. Al contrario, alcuni titoli come Ferrari e Campari hanno mostrato segni di arretramento, rispettivamente del -1,8% e -1,1%.

Focus su Trump e le sue politiche commerciali

Un elemento chiave che ha influenzato i mercati è stato l’intervento di Donald Trump dal World Economic Forum di Davos. Gli investitori stanno attentamente valutando le sue prossime mosse in materia di politica commerciale. Trump ha promesso un’azione rapida per affrontare la spesa pubblica e ha annunciato l’intenzione di imporre dazi su paesi come Cina, Unione Europea, Messico e Canada. Inoltre, ha richiesto alle nazioni Opec di ridurre i prezzi del petrolio per combattere l’inflazione e facilitare i tagli ai tassi di interesse.

Dati economici e previsioni future

Dal punto di vista macroeconomico, sono stati pubblicati i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, che hanno mostrato 223 mila nuove domande, superiori alle 220 mila attese. Le richieste continue hanno raggiunto i massimi da tre anni, attestandosi a 1,9 milioni. Inoltre, l’indice sulla fiducia dei consumatori dell’eurozona ha registrato un valore di -14,2 punti, leggermente al di sotto delle stime di -14,1.

In attesa di ulteriori sviluppi, gli investitori guardano con interesse agli indici Pmi previsti per domani. Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è riavvicinato a 110 punti base, con il titolo italiano al 3,64% e quello tedesco al 2,54%.

Materie prime e valute

Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent oscilla intorno ai 79 dollari al barile, in attesa dei dati Eia sulle scorte statunitensi. L’oro si mantiene stabile in area 2.750 dollari l’oncia. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro scambia a 1,04, mentre il dollaro/yen si attesta a 156, in attesa della riunione della BoJ di domani. Infine, il Bitcoin continua a viaggiare attorno ai 105 mila dollari.