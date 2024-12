Un’apertura positiva per le borse europee

Le borse europee hanno registrato una seduta perlopiù positiva, con il Ftse Mib di Piazza Affari che ha chiuso in progresso dello 0,6%, raggiungendo i 34.731 punti. Tra i titoli in evidenza, si segnalano gli acquisti su Leonardo, Telecom Italia e Saipem, che hanno visto rispettivamente un incremento del 3,1%, 3% e 2,6%. Tuttavia, non tutte le aziende hanno beneficiato di questo clima favorevole: A2a, Hera e Diasorin hanno chiuso in calo, con una flessione dello 0,9% per ciascuna di esse.

Inflazione negli Stati Uniti: dati in linea con le attese

Oggi è stato pubblicato un rapporto chiave sull’inflazione negli Stati Uniti, che ha confermato le aspettative degli analisti. L’indice dei prezzi al consumo ha mostrato un’accelerazione al 2,7% su base annua a novembre, mentre il Cpi core è rimasto stabile al 3,3%. Questi dati consolidano l’aspettativa di un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, previsto per la prossima settimana. Tuttavia, le previsioni per ulteriori riduzioni nel 2025 sono state riviste al ribasso, suggerendo un approccio più cauto da parte della banca centrale.

Riunione della Bce e impatti sui mercati

Un altro evento cruciale per i mercati è la riunione della Banca Centrale Europea, in programma per domani. Si prevede che la presidente Christine Lagarde e i suoi colleghi annunceranno un taglio di 25 punti base, ma l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle proiezioni macroeconomiche aggiornate e ai toni utilizzati nella comunicazione. Gli investitori sono ansiosi di capire come la Bce intende affrontare le sfide economiche del prossimo anno.

Andamento delle materie prime e del Forex

Nel mercato delle materie prime, il petrolio Brent ha visto un aumento, raggiungendo i 73 dollari al barile, grazie al calo delle scorte negli Stati Uniti. Tuttavia, le stime dell’Opec sulla domanda per il 2024 e il 2025 sono state riviste al ribasso, creando incertezze nel settore. Anche l’oro ha mostrato un incremento, tornando a 2.710 dollari l’oncia. Sul fronte del Forex, il cambio euro/dollaro è sceso sotto quota 1,05, mentre il dollaro/yen ha visto un rafforzamento a 152,5.

Criptovalute e acquisizioni nel settore energetico

Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin ha ripreso slancio, avanzando nuovamente a 101.000 dollari. Inoltre, la Commissione Europea ha dato il via libera all’acquisizione esclusiva di Pavilion da parte di Shell, focalizzandosi sul commercio di gas naturale liquefatto in Asia ed Europa. Questa decisione non ha sollevato preoccupazioni in merito alla concorrenza, grazie alla limitata posizione di mercato delle due aziende combinate.