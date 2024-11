in

Le borse europee chiudono in rialzo

La giornata di oggi ha visto un andamento positivo per le borse europee, con il focus principale sulle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina, che continuano a influenzare i mercati. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,2%, raggiungendo i 33.294 punti. Tra i titoli in evidenza, Leonardo ha registrato un incremento del 1,95%, seguito da Saipem con un +1,9% e Unipol che ha guadagnato l’1,65%. Al contrario, Nexi e Telecom Italia hanno visto un calo rispettivamente del 3,25% e dell’1,7%.

Impatto delle tensioni geopolitiche sui mercati

L’escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto significativo sui mercati, spingendo i prezzi del petrolio e dell’oro verso l’alto. Il future sul Brent ha raggiunto i 73,9 dollari al barile, mentre il prezzo dell’oro ha toccato i 2.667 dollari l’oncia. Questi sviluppi hanno sollevato preoccupazioni tra gli investitori, che continuano a monitorare la situazione con attenzione.

Risultati aziendali e dati macroeconomici

Nel frattempo, Nvidia ha pubblicato risultati trimestrali eccezionali, ma non ha completamente convinto gli investitori, nonostante le previsioni superiori alle attese. Dall’agenda macroeconomica, sono emerse notizie sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che sono diminuite di 6.000 unità, portando il totale a 213.000, un dato inferiore alle aspettative. Inoltre, le vendite di case esistenti sono aumentate del 3,4%, superando le previsioni degli analisti.

Fiducia dei consumatori e mercati obbligazionari

Un altro dato rilevante è il calo della fiducia dei consumatori nella zona euro, che ha registrato un decremento di 13,7 punti. I mercati continuano a seguire da vicino le mosse del prossimo presidente americano, Donald Trump, e attendono con interesse i dati sugli indici Pmi delle principali economie, previsti per domani. Nel comparto obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è ampliato a 124 punti base, con il rendimento del decennale italiano intorno al 3,56% e quello del benchmark tedesco al 2,32%.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro è sceso sotto quota 1,05, mentre il dollaro/yen ha registrato un calo a 154,6. Tra le criptovalute, il Bitcoin ha superato i 97.000 dollari, attirando l’attenzione degli investitori. La giornata si conclude con Wall Street che apre in positivo, con Nvidia che segna un aumento del 4,8% dopo un inizio negativo nel premercato, raggiungendo un nuovo record.