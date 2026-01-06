Andrea Pirlo: Successi e Sfide nell’Imprenditoria dopo il Calcio

Andrea Pirlo, simbolo del calcio italiano e ex campione del mondo, ha intrapreso un percorso imprenditoriale caratterizzato da sfide e opportunità.

Sebbene il suo talento sul campo sia indiscutibile, la sua avventura nel mondo degli affari ha evidenziato alti e bassi che meritano attenzione.

Il patrimonio di Andrea Pirlo

Secondo le ultime relazioni finanziarie, il patrimonio netto di Pirlo ammonta a circa 7 milioni di euro. Tuttavia, nonostante la sua solidità patrimoniale, la sua holding, A.P. Group, ha registrato risultati contrastanti. Nel , l’azienda ha chiuso con un utile di 40mila euro, dopo un anno difficile in cui aveva subito una perdita di 486mila euro.

Attività immobiliari e investimenti

L’attivo della holding si compone principalmente di beni immobiliari, il cui valore totale è di 20,8 milioni di euro. Questi immobili, alcuni situati a Brescia, rappresentano una parte significativa del suo portafoglio. Inoltre, Pirlo detiene quote in diverse società, tra cui l’80% di Vertine, il 16,8% di The Formwork e il 96,2% di Efc Acciaio.

Le difficoltà delle sue aziende

Nonostante alcuni successi, il gruppo ha affrontato gravi difficoltà. Efc Acciaio, un’azienda attiva nel settore siderurgico, ha visto i suoi ricavi scendere da 23,6 milioni a 14,1 milioni di euro in un anno, con una perdita di oltre 1,3 milioni di euro rispetto all’utile di 476mila euro. Questa flessione evidenzia le sfide del mercato e la necessità di una ristrutturazione.

Il caso della Società Agricola Pratum Coller

Un’altra iniziativa imprenditoriale di Pirlo è rappresentata dalla Società Agricola Pratum Coller, acquistata nel 2007. Situata nei pressi della sua città natale, Castel Mella, l’azienda ha come obiettivo la produzione di vino di alta qualità. Tuttavia, anche in questo caso, i risultati sono deludenti: nel , la società ha registrato ricavi ridotti a 33mila euro e una perdita di 195mila euro, segnalando una continua difficoltà nel raggiungere la sostenibilità economica.

Una nuova avventura a Dubai

Nonostante le difficoltà nel mondo degli affari, Andrea Pirlo non si ferma. Di recente, ha accettato il ruolo di allenatore per lo United FC, un club di Dubai che gioca nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. Questa nuova avventura rappresenta un cambiamento significativo nella sua carriera, poiché Pirlo torna a dedicarsi al calcio dopo un periodo di inattività a causa dell’esonero dalla Sampdoria.

La nomina di Pirlo è stata accolta con entusiasmo dal club, che lo considera una legenda del calcio e spera di sfruttare la sua esperienza per guidare la squadra verso il successo. Questa nuova opportunità potrebbe rivelarsi un’occasione per il riscatto professionale e un modo per riannodare i fili con il suo passato calcistico.