Anticipo fatture: come funziona e quali sono i vantaggi per l’azienda

L’anticipo fatture è un servizio decisamente interessante per le aziende, che non a caso proprio in quest’ultimo periodo lo richiedono sempre più di frequente. Consente infatti di ottenere un vero e proprio anticipo sulle fatture emesse e ancora non riscosse, in modo da aumentare la liquidità aziendale e migliorare gli indici di bilancio. Chi si occupa della gestione finanziaria ed amministrativa lo sa molto bene: i ritardi nel pagamento di alcune fatture possono fare una grande differenza a livello di bilancio complessivo dell’azienda. Questa soluzione, assimilabile per certi versi ad un prestito ma molto differente, si rivela molto interessante. Vediamo dunque insieme come funziona e quali sono gli effettivi vantaggi dell’anticipo fatture.

Anticipo fatture: come funziona

L’anticipo fatture è un servizio messo a disposizione da alcune banche che consente ad un’azienda di ottenere il pagamento immediato delle fatture emesse verso clienti terzi e non ancora pagate. Può essere considerato dunque una sorta di prestito, che viene però rimborsato in brevissimo tempo da parte dell’azienda. L’istituto di credito infatti lo considera estinto nel momento in cui i clienti effettuano il pagamento della fattura. Va precisato tuttavia che l’anticipo fatture è un servizio che, proprio come un normale finanziamento, prevede l’applicazione di un tasso d’interesse. Questo viene concordato al momento della stipula dell’accordo tra la banca e l’azienda.

L’anticipo fattura è un’opzione decisamente interessante per le imprese, perché non presenta tutti gli svantaggi ed i limiti del classico finanziamento.

Anticipo su fatture: quali sono i vantaggi per l’azienda

Come abbiamo accennato, l’anticipo su fatture presenta diversi vantaggi per l’azienda ed è per questo motivo che sono sempre di più le realtà che scelgono tale opzione. Al giorno d’oggi tra l’altro è possibile richiedere ed ottenere l’anticipo fattura anche online: alcune piattaforme come Azimut Marketplace offrono tale opportunità, che consente di risparmiare moltissimo tempo e semplifica di parecchio le cose.

Quali sono però i vantaggi effettivi di tale soluzione? Vediamoli nel dettaglio.

# Permette di migliorare gli indici di bilancio

Come abbiamo accennato, l’anticipo fatture consente all’azienda di migliorare gli indici di bilancio in quanto consente di ottenere la liquidità nell’immediato, senza dover attendere il pagamento da parte dei clienti che spesso e volentieri sono in ritardo.

# Sostenere le spese aziendali senza ritardi

Molte aziende ricorrono all’anticipo fatture per riuscire a sostenere le spese fisse (pagare i dipendenti, l’affitto, le bollette, ecc.) senza ritardi.

# Evitare i rischi legati al finanziamento

L’anticipo fatture non è un finanziamento e questo significa che non comporta alcuna segnalazione alla centrale rischi. Un dettaglio non indifferente per le aziende, visto che essere segnalati come cattivi pagatori porta delle conseguenze tutt’altro che piacevoli.

# Si ottiene in modo semplice ed immediato

Al giorno d’oggi, soprattutto se lo si richiede online, l’anticipo fatture si può ottenere in modo semplice e molto più rapidamente rispetto ad un finanziamento. All’azienda non vengono richieste particolari garanzie (come avviene con i prestiti) perché la banca può contare sul saldo della fattura, che avviene in tempi brevi da parte dei clienti.