ApeCoin: cos’è e come funziona

in

La ApE Foundation ha annunciato il 16 marzo 2022 il lancio del token ApeCoin. Governato dall’ApeCoin DAO, ApeCoin è un token per la cultura, il gioco e il commercio che la comunità possiede e su cui può costruire. La Fondazione APE è l’amministratore di ApeCoin.

APE sarà una criptovaluta focalizzata sul rafforzamento dell’aspetto comunitario del club.

Buonasera, scimmie. Ho sentito molte domande in giro per il club: TOKEN WEN? 🤔 Wen token davvero . . . Alcune riflessioni di seguito. — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) 8 ottobre 2021

ApeCoin sarà utilizzato dalla collezione NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) – una delle collezioni più preziose per capitalizzazione di mercato – come token.

BAYC di Yuga Labs è rapidamente diventato famoso dopo il suo lancio nel 2021, attirando l’attenzione di star come Mark Cuban, Stephen Curry, Serena Williams, Eminem, Paris Hilton e altri. ApeCoin sarà adottato da BAYC nei suoi prossimi progetti.

Come funziona il token ApeCoin (APE)?

Nel DAO ApeCoin, ogni titolare di token avrà una partecipazione nello sviluppo dell’organizzazione. Una selezione di veterani del Web3, così come i leader di pensiero del gioco e della tecnologia, fungeranno da consiglio speciale del DAO (il Consiglio).

Il Consiglio è responsabile della supervisione delle decisioni dei membri daO. . Il consiglio iniziale è composto da Alexis Ohanian (co-fondatore di Reddit; socio accomandatario e fondatore di Seven Seven Six), Amy Wu (responsabile delle iniziative e dei giochi presso FTX), Maaria Bajwa (direttrice di Sound Ventures), Yat Siu (co-fondatore e presidente di Animoca Brands) e Dean Steinbeck (presidente e consigliere generale di Horizen Labs).

ApeCoin servirà come token di utilità per l’ecosistema APE.

I possessori di token possono acquistare nuovi prodotti e servizi con il token, come un gioco play-to-earn che BAYC e nWay stanno sviluppando. Inoltre, ApeCoin è accettato nel gioco Benji Bananas da Animoca Brands. Alexis Ohanian, il membro speciale del consiglio di ApeCoin DAO, ha detto quanto segue sul lancio di APE:

> “Oggi stiamo rendendo il ‘Club’ più grande con ApeCoin. Web3 viene integrato nella nostra arte, musica e cultura ogni giorno di più e tutto inizia con la comunità. Credo che questa comunità costruirà, espanderà, collaborerà e interromperà in modo massiccio”.

Utilità token ApeCoin (APE)

Una caratteristica dell’ApeCoin DAO è un NFT one-of-one con una versione blu del logo Bored Ape Yacht Club. Questo NFT trasmette insieme ad esso tutti i diritti e i privilegi della proprietà intellettuale del logo all’ApeCoin DAO, i cui membri possono votare su come utilizzare la proprietà intellettuale. Nicole Muniz, CEO di Yuga Labs, ha dichiarato che “la comunità desidera ApeCoin da molto tempo, quindi siamo entusiasti di vederlo prendere vita attraverso la proprietà della comunità. Yuga Labs continuerà ad essere costruttore di prodotti ed esperienze che portano nuove idee ed energia sul tavolo”.

Inoltre, Yat Siu, presidente esecutivo e co-fondatore di Animoca Brands, ha dichiarato che “Animoca Brands è entusiasta di attingere all’energia della comunità BAYC e rendere subito disponibili gli acquisti APE in Benji Bananas Adventures. Il mondo dei giochi sta cambiando insieme all’innovazione web3 e sono entusiasta di avere un posto in prima fila e di aiutare la comunità come membro speciale del consiglio dell’ApeCoin DAO”.

Come token ERC-20, APE può essere utilizzato in quattro modi diversi:

Governance: ApeCoin è il token di governance di ApeCoin DAO e consente ai titolari di token di votare sulle decisioni di governance nel DAO. Unificazione della spesa: ApeCoin è anche il token di utilità dell’ecosistema APE e può essere utilizzato per acquistare beni e servizi. Accesso: ApeCoin funzionerà inoltre come token di gating che fornisce l’accesso a determinate parti dell’ecosistema, come eventi e giochi esclusivi. Incentivazione: ApeCoin è uno strumento per gli sviluppatori di terze parti per partecipare all’ecosistema incorporando APE in servizi, giochi e altri progetti.

ApeCoin (APE) Tokenomics

I tokenomics ApeCoin non sono finora del tutto divulgati, ma dalle informazioni attualmente disponibili, ci sarà una fornitura totale di 1 miliardo di token ApeCoin. La distribuzione dei token può essere trovata sul loro sito web. La distribuzione dell’airdrop dipenderà dal fatto che i proprietari di NFT detengano una scimmia borata o una scimmia mutante e se l’NFT sia abbinato a un NFT del Canile dell’ape borata.

Prezzo del token ApeCoin (APE)

ApeCoin sta abilitando i reclami per il suo airdrop il 17 marzo 2022; pertanto, nessun prezzo è disponibile al momento della scrittura.

Previsione del prezzo del token ApeCoin (APE) e prospettive future

La previsione dei prezzi è abbastanza difficile da fare. Tuttavia, data la popolarità di BAYC e l’elevata domanda da parte di acquirenti insensibili al prezzo come celebrità e star dello sport, è del tutto ragionevole presumere che la forte domanda di APE da parte degli investitori. Questo lo metterebbe accanto a token incentrati sul gioco come Chilliz ed Enjin Coin. Inoltre, Yuga Labs ha recentemente annunciato l’acquisizione di CryptoPunks e Meebits IP.

Tuttavia, data la volatilità del mercato delle criptovalute e le condizioni macroeconomiche continuamente poco chiare che lo influenzano, è impossibile fare una previsione precisa dei prezzi. A lungo termine, la crescita di ApeCoin dipenderà dallo sviluppo del suo ecosistema e della sua utilità.