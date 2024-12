Apertura cauto per le borse europee in attesa della Bce

in

Andamento delle borse europee

Le borse europee hanno aperto la giornata con un atteggiamento perlopiù cauto, in particolare a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha registrato un incremento dello 0,6%, raggiungendo i 34.950 punti. Tra i titoli in evidenza, Brunello Cucinelli ha guadagnato un 5,3% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi, ora attese in crescita tra l’11% e il 12%, rispetto al precedente 10%. Al contrario, Prysmian ha mostrato un leggero calo, scendendo dello 0,6%.

Attesa per la riunione della Bce

Il focus degli investitori è rivolto alla riunione odierna della Banca Centrale Europea (Bce), che si prevede possa decidere un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Inoltre, ci si aspetta una possibile modifica del linguaggio restrittivo adottato fino ad ora. Le proiezioni macroeconomiche aggiornate e le dichiarazioni della presidente Christine Lagarde saranno scrutinati attentamente, poiché potrebbero influenzare le aspettative future sui tassi.

Inflazione e tassi negli Stati Uniti

Oggi è previsto anche il rilascio dei dati sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti, che seguono il recente rapporto sull’inflazione. Quest’ultimo ha confermato le attese, mostrando un’accelerazione al 2,7% e un CPI core stabile al 3,3%. Questi dati hanno rafforzato le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve la prossima settimana, anche se le previsioni su ulteriori riduzioni nel 2025 sono state significativamente riviste al ribasso nelle ultime settimane.

Mercati obbligazionari e materie prime

Nel mercato obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è ampliato a 108 punti base, con il rendimento del decennale italiano fissato al 3,24% e quello del benchmark tedesco al 2,16%. Per quanto riguarda le materie prime, il petrolio Brent ha visto un aumento, raggiungendo i 73,8 dollari al barile, nonostante il taglio delle stime dell’Opec sulla domanda per il 2024 e il 2025. Anche l’oro ha ripreso quota, tornando a 2.717 dollari l’oncia.

Andamento delle valute e delle criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro è in calo a 1,052, mentre il dollaro/yen si mantiene stabile a 152,6. Tra le criptovalute, il Bitcoin continua a mantenere un valore superiore ai 100.000 dollari, dimostrando una certa resilienza nonostante le fluttuazioni del mercato.