Wall Street in apertura: un inizio incerto

La giornata di apertura per Wall Street si presenta con una lieve flessione, influenzata dall’ultimo report sui prezzi alla produzione, che ha registrato un aumento superiore alle attese. I dati di novembre mostrano una crescita dello 0,4% rispetto al mese precedente, mentre gli analisti si aspettavano un incremento più contenuto, pari a 0,2%. Questo risultato ha sollevato preoccupazioni tra gli investitori, che temono possibili ripercussioni sulle politiche monetarie future.

Analisi dei dati sui prezzi alla produzione

Su base annua, i prezzi alla produzione hanno mostrato un incremento del 3%, il dato più elevato dal febbraio 2023, superando le aspettative fissate al 2,6%. Questi numeri indicano una pressione inflazionistica persistente, che potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve riguardo ai tassi di interesse. In apertura, il Dow Jones ha registrato un leggero rialzo di 15,46 punti (+0,04%), mentre l’S&P 500 e il Nasdaq hanno subito cali rispettivamente di 15,39 punti (-0,25%) e 90,54 punti (-0,45%).

Il mercato del petrolio e le borse europee

Il prezzo del petrolio WTI al Nymex ha mostrato una leggera flessione, perdendo 0,44% e scendendo a 69,98 dollari al barile. Anche le borse europee hanno chiuso la giornata poco mosse, in attesa di ulteriori indicazioni dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle dichiarazioni della presidente Christine Lagarde. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha terminato con un incremento dello 0,4%, segnalando una certa resilienza nonostante le incertezze globali.

Le previsioni della BCE e l’inflazione

La BCE ha recentemente aggiornato le sue previsioni sull’inflazione per i prossimi anni, ponendo particolare attenzione all’inflazione core e di fondo. Le proiezioni indicano una crescita progressiva fino al 2027, con variazioni rispetto alle stime precedenti. Questo contesto di inflazione crescente potrebbe influenzare le politiche monetarie e le decisioni di investimento nel prossimo futuro.

Modifiche allo Statuto di Pirelli

In un’altra notizia significativa, l’assemblea degli azionisti di Pirelli ha approvato modifiche allo Statuto sociale, in risposta a recenti interventi normativi. Le modifiche riguardano la partecipazione in assemblea tramite rappresentante designato e l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Queste decisioni sono state approvate con una significativa maggioranza del capitale rappresentato, evidenziando l’impegno dell’azienda verso la trasparenza e la sostenibilità.