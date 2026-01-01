Apri un SelfyConto: scopri i vantaggi e le spese zero!

Per gestire le finanze senza preoccupazioni legate a spese inutili, il SelfyConto di Mediolanum rappresenta una soluzione efficace.

Questo conto corrente è concepito per rispondere alle esigenze di utenti di tutte le età, offrendo una vasta gamma di servizi senza costi fissi.

Vantaggi del SelfyConto

Aprendo un SelfyConto, si possono ottenere numerosi vantaggi. In particolare, per i giovani fino a 30 anni, il conto è completamente gratuito fino al raggiungimento della soglia di età. Questo include l’accredito di stipendio, bonifici sia ordinari che istantanei e prelievi in area euro senza alcun costo aggiuntivo.

Per chi ha più di 30 anni

Chi ha superato i 30 anni non deve preoccuparsi. Il SelfyConto rimane economico: il primo anno non è previsto alcun canone e si può continuare a non pagarlo accreditando lo stipendio o effettuando spese mensili di almeno 500 euro. Questa flessibilità rende il conto accessibile a una vasta gamma di utenti.

Funzionalità innovative

Il SelfyConto non è solo un conto corrente, ma un vero e proprio strumento di gestione delle finanze. Grazie all’app di Mediolanum Bank, è possibile controllare in tempo reale le spese, approvare pagamenti e modificare i limiti delle carte direttamente dal proprio smartphone. Questo livello di accessibilità consente di avere sempre sotto controllo la situazione finanziaria.

Carte e prelievi

Con il SelfyConto, si riceve una carta di debito digitale gratuita, ideale per gli acquisti quotidiani. Inoltre, è possibile prelevare senza commissioni in oltre 45.000 punti vendita utilizzando un semplice QR Code. La sicurezza degli acquisti è garantita grazie alla polizza Nexi inclusa, che protegge le transazioni online.

Cashback e promozioni

Un ulteriore vantaggio offerto da Mediolanum è la possibilità di ottenere cashback su alcune spese. Partecipando a specifiche promozioni, i nuovi clienti possono ricevere buoni regalo o cashback sugli acquisti effettuati con la carta di debito. Questo rende il SelfyConto ancora più interessante per chi desidera massimizzare i propri risparmi.

Come aprire il conto

Aprire un SelfyConto è un processo semplice e veloce. È possibile farlo direttamente online seguendo la procedura guidata sul sito di Mediolanum. Una volta completata l’apertura, si ricevono tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare il nuovo conto e sfruttare tutte le sue funzionalità senza alcun costo.

Il SelfyConto di Mediolanum si configura come una scelta vantaggiosa per chi desidera gestire le proprie finanze in modo intelligente e senza costi aggiuntivi. Con la sua ampia gamma di servizi e la facilità d’uso, questo conto merita attenzione.