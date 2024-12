Ardian e l’acquisizione di FGP TopCo Ltd

Ardian, una delle principali società d’investimento nei mercati privati, ha recentemente completato l’acquisizione di una quota del 22,6% di FGP TopCo Ltd, la holding di Heathrow Airport Holdings Ltd. Questa operazione è stata effettuata da Ferrovial SE e da altri azionisti di TopCo, segnando un importante passo per Ardian nel settore degli aeroporti. Con questa acquisizione, Ardian non solo amplia il proprio portafoglio, ma rafforza anche la sua presenza in un mercato strategico come quello aeroportuale europeo.

Il ruolo del fondo sovrano dell’Arabia Saudita

In un contesto di investimenti significativi, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF, ha acquisito contemporaneamente il 15% di TopCo dagli stessi azionisti. Questa mossa evidenzia l’interesse crescente degli investitori globali nel settore delle infrastrutture, in particolare negli aeroporti, che rappresentano un asset fondamentale per la connettività e lo sviluppo economico. La sinergia tra Ardian e PIF potrebbe portare a nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore.

Esperienza di Ardian nella gestione degli aeroporti

Ardian vanta una significativa esperienza nella gestione di aeroporti europei, come dimostrato dalla sua partecipazione al 49% dell’aeroporto di Londra Luton. Sotto la sua proprietà, l’aeroporto ha subito una riqualificazione importante, con investimenti in infrastrutture e servizi, realizzati in collaborazione con il Luton Borough Council. Questa esperienza sarà cruciale per Ardian nella gestione e nello sviluppo di FGP TopCo, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri.

Investimenti in Italia

In Italia, Ardian è un azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli e Torino. Questi investimenti dimostrano l’impegno di Ardian nel settore aeroportuale italiano, collaborando con le regioni e i comuni per migliorare le infrastrutture e i servizi offerti. La presenza di Ardian in questi aeroporti rappresenta un’opportunità per sviluppare ulteriormente il mercato del trasporto aereo in Italia, favorendo la crescita economica e il turismo.