Un lusso inaccessibile durante le festività

Viaggiare in aereo durante il periodo natalizio è diventato un vero e proprio lusso per pochi. I dati recenti mostrano un incremento dei prezzi dei voli che raggiunge cifre stratosferiche, con aumenti che superano il mille per cento rispetto ai periodi di bassa stagione. In particolare, la Sicilia risulta essere la regione più colpita da questi rincari, con voli da Milano a Catania che passano da una media di 34 euro a ben 389 euro durante le festività, un aumento del 1.031%.

Analisi dei costi dei voli

Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, sono stati analizzati i costi dei voli di andata e ritorno da Milano e Roma verso dodici destinazioni, sia durante le festività che in periodi normali. I risultati evidenziano che viaggiare all’estero durante il Natale risulta spesso più conveniente rispetto ai voli nazionali. Le tratte più costose sono quelle verso le isole, in particolare la Sicilia e altre regioni del Sud Italia, dove i prezzi dei biglietti volano alle stelle.

Un confronto tra Natale e bassa stagione

Nonostante i prezzi elevati, c’è una nota positiva: i voli di Natale di quest’anno sono risultati mediamente più economici rispetto a quelli dell’anno scorso, con un costo medio di 247 euro, il 14% in meno rispetto ai 288 euro del 2022. Tuttavia, i voli verso le isole hanno visto un calo più significativo, con una diminuzione del 16%, mentre i voli verso altre destinazioni nazionali sono scesi del 12%. In bassa stagione, invece, i prezzi sono aumentati, con un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le tratte più care e le dinamiche di mercato

Le tratte che hanno registrato gli aumenti più significativi includono Milano-Catania, Milano-Palermo, Milano-Lamezia Terme, Milano-Napoli e Milano-Bari, con aumenti che vanno dal 402% al 1.031%. L’unica eccezione è rappresentata dalla tratta Roma-Milano, che ha visto una diminuzione dei prezzi del 13%. Questo fenomeno può essere attribuito a una domanda meno elevata durante le festività, ma anche alla presenza di collegamenti ferroviari ad alta velocità che offrono alternative valide per i viaggiatori.

Domanda e offerta: il gioco dei prezzi

Secondo Altroconsumo, l’aumento dei prezzi durante il periodo natalizio è legato alle dinamiche classiche di mercato: quando la domanda aumenta, anche i prezzi tendono a salire. I dati forniti dall’Enac mostrano un incremento del traffico passeggeri del 10% nel mese di settembre 2024 rispetto all’anno precedente, ma i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati in media del 184%, un incremento sproporzionato rispetto alla crescita della domanda. Questo suggerisce che le compagnie aeree stanno sfruttando la situazione per massimizzare i profitti, in particolare per le tratte verso le isole, dove i prezzi aumentano in modo più significativo rispetto ai voli all’interno della Penisola.