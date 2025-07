Aumento allarmante dei furti d’auto in Italia nel 2024

Il fenomeno dei furti d’auto in Italia sta diventando un vero e proprio allarme sociale, con una crescita impressionante del 31% rispetto al 2021.

Secondo le proiezioni, nel 2024 si potrebbero sfiorare i 90.000 furti, un dato che mette in evidenza un problema sempre più grave per i cittadini e le autorità. Le regioni più colpite da questa ondata criminale sono Campania, Puglia e Sicilia, dove le percentuali di furti destano serie preoccupazioni. Ma perché è così difficile arginare questo fenomeno?

Furti d’auto: dati allarmanti per il 2024

Un’analisi recente dell’Osservatorio Assicurativo rivela che la penetrazione della garanzia Furto e Incendio in Italia è solo del 20,5%. Tuttavia, le differenze regionali sono marcate. In Campania, per esempio, la copertura è appena del 3,7%, mentre in Sicilia arriva all’11,3%. Al contrario, la Lombardia si distingue per una diffusione della garanzia che tocca il 27%, seguita da Piemonte (24,2%) e Lazio (22,9%). Questi numeri fanno riflettere: perché le aree più esposte ai furti hanno una copertura assicurativa così bassa?

Perché la garanzia Furto e Incendio è poco utilizzata?

Una delle principali ragioni di questa sottoassicurazione è il costo elevato della garanzia Furto e Incendio. In Campania, il premio medio per questa copertura è di 431,05 euro, mentre in Puglia arriva a 367,81 euro, ben oltre la media nazionale di 108,82 euro. A questi costi si aggiungono quelli dell’RC Auto, che in Campania superano i 740,32 euro. Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, ha commentato: “I prezzi della garanzia Incendio e Furto sono correlati alla probabilità che l’auto venga rubata, ma il consumatore tende a valutare il costo assoluto della garanzia e i vincoli legati al proprio reddito disponibile.” Non è un caso che questo porti molti a rinunciare a una protezione essenziale.

Le conseguenze della sottoassicurazione

La situazione si fa paradossale: una maggiore penetrazione della garanzia Furto e Incendio si osserva in regioni dove i furti sono meno probabili. Al contrario, nelle aree più a rischio, dove una protezione adeguata sarebbe cruciale, si registra una preoccupante sottoassicurazione. Questo non solo espone i cittadini a rischi maggiori, ma mette anche in evidenza la necessità di un intervento più efficace da parte delle autorità e delle compagnie assicurative. È fondamentale sensibilizzare e supportare i consumatori affinché possano proteggere i loro beni in un contesto così incerto. Come possiamo, quindi, affrontare questa sfida collettiva?