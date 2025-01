in

Il contesto attuale delle tariffe Rc auto

A novembre 2023, il prezzo medio dell’assicurazione Rc auto in Italia si attesta a 416 euro, mantenendo la stabilità rispetto al mese precedente. Tuttavia, questa stabilità non riflette necessariamente tariffe contenute, poiché le province italiane mostrano un aumento significativo dei costi su base annua. Secondo l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), le province più colpite da rincari sono Roma, con un incremento del 10,5%, e Sondrio, che segue con un 9,8%.

Le province con le tariffe più alte e più basse

Analizzando i dati, emerge che la provincia di Napoli detiene il primato delle tariffe più elevate, con una media di 600 euro per polizza. Al secondo posto troviamo Prato con 586 euro, seguita da Caserta a 537 euro. Al contrario, la provincia più conveniente è Enna, con un premio medio di 293 euro, seguita da Potenza e Oristano, rispettivamente a 306 euro e 308 euro. La differenza tra la provincia più cara e quella più economica raggiunge i 307 euro.

Le cause dell’aumento delle tariffe

Secondo le associazioni di categoria, l’aumento delle tariffe Rc auto è insostenibile e inspiegabile, soprattutto considerando i profitti record delle compagnie assicurative, che hanno raggiunto 8 miliardi di euro nell’ultimo anno, con un incremento del 249% rispetto all’anno precedente. Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, sottolinea l’urgenza di applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l’indennizzo diretto, e di riformare l’autorità di vigilanza per garantire una governance indipendente dal settore assicurativo.

Impatto delle nuove tecnologie e richieste di riforma

Le autovetture moderne, sempre più sofisticate, comportano costi di riparazione elevati, contribuendo così all’aumento delle polizze. Federcarrozzieri ha chiesto al Governo di istituire una “cartella clinica” delle automobili, per monitorare gli interventi effettuati e prevenire distorsioni nel mercato. Questo approccio potrebbe aiutare a contenere i costi delle polizze, rendendo il mercato più trasparente e giusto per i consumatori.

Prospettive future e differenze territoriali

Guardando al futuro, le previsioni per dicembre 2023 indicano un possibile ulteriore aumento delle tariffe. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, il costo medio per assicurare un veicolo a quattro ruote potrebbe raggiungere i 643,95 euro, con un incremento del 6,19% rispetto ai sei mesi precedenti. Le differenze territoriali sono significative, con la Toscana che registra il maggior numero di sinistri con colpa, seguita da Sardegna e Liguria. Le statistiche mostrano anche che le donne e gli automobilisti più anziani sono più colpiti dagli aumenti delle tariffe.