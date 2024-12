Aumento dei redditi nel settore bancario europeo nel 2023

Il panorama dei redditi nel settore bancario

Nel 2023, il settore bancario della zona euro ha registrato un significativo aumento nel numero di banchieri che guadagnano oltre un milione di euro all’anno. Secondo un’analisi dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), il numero di questi professionisti è salito a 2.122, segnando un incremento del 5,21% rispetto ai 2.0. Questo trend evidenzia una crescente disparità di reddito all’interno del settore finanziario, con i banchieri che continuano a beneficiare di compensi elevati, mentre altri segmenti mostrano segni di stagnazione o declino.

Disparità nei redditi tra banchieri e investitori

Al contrario, le società di investimento hanno visto una diminuzione del numero di dipendenti con redditi superiori al milione, scendendo a soli 221, un calo del 32% rispetto all’anno precedente. Questa contraddizione nei dati suggerisce che mentre i banchieri continuano a prosperare, i professionisti delle società di investimento stanno affrontando sfide significative. L’analisi dell’EBA ha anche rivelato che il rapporto medio ponderato tra retribuzione variabile e fissa per i banchieri ad alto reddito è aumentato all’87,8%, mentre per i percettori di reddito elevato delle imprese di investimento è sceso al 304,8%. Questo cambiamento è in parte dovuto all’abolizione dei limiti sulla remunerazione variabile nel 2021, che ha avuto un impatto diretto sulle retribuzioni nel settore.

Il contesto italiano e europeo

In Italia, il numero di percettori di retribuzione di un milione di euro o più è stato di 3, un numero inferiore rispetto ai 589 in Germania e ai 521 in Francia. La Spagna ha registrato 253, mentre Olanda e Polonia hanno rispettivamente 73 e 11. Questi dati pongono l’Italia in una posizione intermedia rispetto agli altri grandi paesi europei, evidenziando una concentrazione di redditi elevati che varia notevolmente da nazione a nazione. L’EBA ha anche pubblicato il Risk Dashboard relativo al terzo trimestre del 2024, che fornisce ulteriori informazioni sullo stato del settore bancario europeo, mostrando un ritorno sull’equity aumentato e un margine di interesse netto in lieve calo.

Prospettive future per il settore bancario

Il report dell’EBA indica che il costo del rischio continua a diminuire, attestandosi a 47 punti base, mentre i prestiti in essere hanno mostrato una leggera diminuzione, principalmente a causa del calo dei prestiti alle società non finanziarie. Tuttavia, i prestiti alle famiglie sono rimasti stabili. Questi dati suggeriscono che, nonostante le sfide, il settore bancario europeo potrebbe continuare a mostrare segni di resilienza. La crescita dei redditi per i banchieri potrebbe riflettere una ripresa economica più ampia, ma è fondamentale monitorare come queste dinamiche influenzeranno il mercato del lavoro e le politiche di remunerazione nel lungo termine.