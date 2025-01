Aumento delle pensioni: le novità per il 2025

Nel 2025, le pensioni in Italia subiranno un aumento significativo grazie alla rivalutazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali da parte dell’INPS. Questo cambiamento interesserà oltre 20 milioni di pensionati, portando un incremento che si traduce in un miglioramento del potere d’acquisto per molti cittadini. La rivalutazione è stata stabilita in base a un decreto interministeriale e avrà effetto dal 1° gennaio 2025.

Dettagli sulla rivalutazione delle pensioni

Secondo quanto comunicato dall’INPS, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è stata fissata al +5,4%, con effetto dal 1° gennaio 2024. Questo significa che i pensionati non dovranno preoccuparsi di conguagli per l’anno 2024, ma beneficeranno di un incremento automatico delle loro prestazioni. Per il 2025, le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo vedranno un aumento del +2,2%, pari a 13,27 euro, portando l’assegno mensile a 616,67 euro.

Modalità di rivalutazione e limiti di reddito

Le modalità di rivalutazione variano a seconda dell’importo delle pensioni. Per le pensioni che superano il trattamento minimo, l’INPS ha stabilito che si recupererà il 100% dell’aumento dei prezzi per quelle pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, mentre per le pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo, il recupero sarà del 75%. Inoltre, le prestazioni assistenziali, come le pensioni sociali, seguiranno lo stesso indice di rivalutazione, con limiti di reddito aggiornati per l’accesso a tali prestazioni.

Calendario dei pagamenti delle pensioni

È importante notare che i pagamenti delle pensioni e delle prestazioni assistenziali saranno effettuati il primo giorno bancabile di ogni mese. Tuttavia, per il mese di gennaio, il pagamento avverrà il secondo giorno bancabile. Per il 2025, il calendario prevede che le pensioni saranno accreditate il primo giorno del mese, con alcune eccezioni nei mesi festivi. Questo garantirà una maggiore regolarità nei pagamenti per i pensionati, che potranno pianificare meglio le loro spese mensili.