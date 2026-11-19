Gli avvii di nuove abitazioni negli Stati Uniti superano le stime, ma i permessi crollano più del previsto.

Ad ottobre gli avvii di nuove costruzioni residenziali negli Stati Uniti hanno superato le aspettative degli analisti, mentre i permessi di costruzione sono scesi più di quanto previsto. Il quadro resta misto e richiede di leggere con cautela ogni singolo dato mensile.

Avvii sopra le attese, permessi sotto

Secondo i dati dello U.S. Census Bureau, gli avvii destagionalizzati annualizzati hanno raggiunto 1,309 milioni di unità, contro una stima di 1,25 milioni. Il dato segna un aumento del 9,9% rispetto a settembre, rivisto a 1,191 milioni, e del 2,8% sopra il livello di, pari a 1,273 milioni. Restano però lontani dai picchi del 2022, anno in cui il settore aveva toccato i massimi recenti.

I permessi, invece, hanno registrato un calo del 7,4% su base mensile, contro un ribasso atteso dell’1,7%. È il livello più basso dal 2020. I permessi vengono rilasciati prima dell’avvio dei lavori e sono considerati un indicatore anticipatore dell’attività futura, per questo il dato preoccupa più del balzo degli avvii.

Multifamiliari in forte crescita, unifamiliari in frenata

Le case unifamiliari sono salite del 4,0% nel mese, ma sono scese del 3,2% su base annua. Gli edifici multifamiliari hanno invece guadagnato il 25,5% mensile e il 22,0% annuo. La categoria è però molto volatile, perché pochi grandi progetti possono spostare il dato in modo sensibile.

Differenze tra le regioni

Il Sud e il Midwest hanno registrato le performance migliori, con avvii in crescita del 12,2% e del 17,2% sull’anno. Nordest (-34,5%) e Ovest (-11,6%) mostrano invece cali marcati. Per i prestatori, il quadro suggerisce un miglioramento limitato delle domande di mutuo e dei finanziamenti per l’edilizia residenziale, mentre costi di manodopera e materiali continuano a pesare sui margini dei costruttori.