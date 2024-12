Avvio incerto per le borse europee e attesa per i dati economici

Panorama attuale delle borse europee

Le borse europee hanno aperto la giornata con un andamento incerto, evidenziando una flessione generale. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha registrato una diminuzione dello 0,1%, attestandosi a 34.535 punti. Tra i titoli in evidenza, Telecom Italia ha guadagnato un +1,8%, mentre Banca Popolare di Sondrio ha visto un incremento dell’1%. Al contrario, Snam e Moncler hanno subito perdite rispettivamente dello 0,8% e dello 0,7%. Questo scenario di cautela è alimentato dall’attesa per i dati economici in arrivo nei prossimi giorni.

Attesa per i dati sull’inflazione e le decisioni della Bce

Un evento chiave per gli investitori sarà la pubblicazione del dato sull’inflazione statunitense, prevista per domani. Questo indicatore rappresenta l’ultimo grande parametro da considerare prima della riunione della Federal Reserve, programmata per la prossima settimana. Gli analisti sono particolarmente interessati ai toni che la presidente della Bce, Christine Lagarde, adotterà durante l’ultimo incontro annuale della banca centrale, previsto per giovedì. Si prevede un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, il che potrebbe influenzare significativamente i mercati.

Andamento dei mercati internazionali e materie prime

Nel contesto internazionale, la banca centrale australiana ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro per il nono incontro consecutivo. In Cina, il mercato azionario ha mostrato un rallentamento dopo un iniziale slancio, stimolato dalle promesse del governo di ridurre i tassi e incentivare i consumi. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta attorno ai 108 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,22% e quello del benchmark tedesco al 2,14%. Per quanto riguarda le materie prime, il prezzo del petrolio Brent oscilla intorno ai 72 dollari al barile, mentre l’oro si mantiene vicino ai 2.670 dollari l’oncia, influenzato dai rischi geopolitici in Medio Oriente.

Movimenti nel mercato valutario e criptovalute

Nel mercato valutario, il cambio euro/dollaro si mostra poco mosso a 1,055, mentre il dollaro/yen è in aumento a 151,7. Le criptovalute, invece, vedono il Bitcoin consolidarsi attorno ai 97.000 dollari, mantenendo una certa stabilità nonostante le fluttuazioni generali del mercato. Questo contesto di incertezze e attese potrebbe portare a ulteriori movimenti nei mercati nei prossimi giorni, rendendo fondamentale per gli investitori monitorare attentamente gli sviluppi economici e le decisioni delle banche centrali.