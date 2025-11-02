Axerve Easy Mini: il terminale di pagamento senza canone mensile e senza commissioni nascoste

Nell’era della mobilità e della digitalizzazione, disporre di un sistema di pagamento efficiente è fondamentale per ogni attività commerciale.

Il POS Axerve Easy Mini rappresenta una soluzione innovativa per chi desidera accettare pagamenti ovunque, senza le complicazioni di un canone mensile. Attualmente, è disponibile a un prezzo promozionale di 50€, ridotto dai 80€ standard, fino al 14 novembre.

Caratteristiche principali del POS Axerve Easy Mini

Il Axerve Easy Mini si distingue per la sua leggerezza e compattezza, pesando solo 151 grammi. Questo terminale portatile è progettato per chi ha necessità di lavorare in mobilità, rendendolo ideale per imprenditori, freelance e artigiani. Dotato di una SIM con traffico dati incluso e connettività WiFi, permette di effettuare transazioni senza alcun problema di connessione.

Comodità e funzionalità

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la possibilità di inviare uno scontrino digitale direttamente all’indirizzo email del cliente al momento del pagamento. Questa caratteristica elimina la necessità di utilizzare carta e consente una significativa riduzione dei costi di manutenzione. Inoltre, il sistema prevede una commissione sulle transazioni molto competitiva dell’1%, notevolmente inferiore rispetto ad altre soluzioni disponibili sul mercato.

Modalità di pagamento accettate

Il POS Axerve Easy Mini è compatibile con diversi metodi di pagamento, inclusi i principali circuiti come Visa, Mastercard e Apple Pay. La flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento rappresenta un aspetto fondamentale per attrarre una clientela sempre più esigente e diversificata. È importante sottolineare che, mentre la commissione standard è dell’1%, le transazioni effettuate con la carta Discover comportano una commissione fissa del 2%.

Vantaggi per le piccole attività

Per le piccole attività che necessitano di un sistema di pagamento semplice e accessibile, il POS Axerve Easy Mini rappresenta un’opzione vantaggiosa. L’assenza di costi fissi mensili consente ai proprietari di concentrarsi sulla gestione del proprio business, senza preoccuparsi di spese impreviste. Il pagamento avviene esclusivamente in base ai ricavi ottenuti, rendendo il dispositivo altamente conveniente.

Come attivare il POS Axerve Easy Mini

Attivare il POS Axerve Easy Mini è un procedimento semplice. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale di Axerve per maggiori dettagli e procedere all’acquisto. Una volta completato l’ordine, il terminale sarà spedito entro due settimane, pronto per un utilizzo immediato.

Il POS Axerve Easy Mini si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi cerca un sistema di pagamento pratico ed economico. Grazie all’attuale offerta promozionale, si configura come un’opportunità significativa per coloro che intendono semplificare le proprie transazioni. Questa proposta è valida fino al 14 novembre.