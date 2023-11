Aziende di Dispositivi Medici: le top del 2024

Nel vasto panorama delle aziende di dispositivi medici, quali saranno le realtà che si distingueranno nel 2024? Si tratta di un’interrogativo importante per quanti operano nel settore sanitario, ma anche per gli investitori che puntano su un mercato in costante crescita. In questo articolo analizzeremo alcune delle aziende di dispositivi medici più promettenti e innovative, provando a delineare un possibile scenario futuro in cui la tecnologia e l’umanità si incontrano per migliorare le cure mediche.

La presenza di aziende di dispositivi medici è cruciale nell’industria globale delle scienze della vita, rivestendo un ruolo fondamentale nel trattamento di varie malattie e condizioni. Il mercato mondiale dei dispositivi medici è in costante crescita, raggiungendo valori significativi e proiettando un futuro promettente.

Panoramica del Mercato dei Dispositivi Medici 2024

Il mercato mondiale dei dispositivi medici ha raggiunto una valutazione di 577,26 miliardi di dollari nel 2022, con un’aspettativa di crescita del 5,5% CAGR, prevedendo di toccare gli 850 miliardi di dollari entro il 2030. Questa espansione è alimentata dall’invecchiamento della popolazione, dalla diffusione di malattie infettive e croniche, nonché dagli avanzamenti tecnologici.

1. Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO)

Capitalizzazione di Mercato: 2109,54 miliardi di dollari

Thermo Fisher Scientific è una figura di spicco nel settore sanitario, offrendo strumenti analitici di alta gamma, forniture chimiche, attrezzature di laboratorio e software. Il recente lancio del pannello TaqPath Respiratory Viral Select Panel testimonia il suo impegno nell’innovazione.

2. Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Capitalizzazione di Mercato: 192,20 miliardi di dollari

Abbott Laboratories, tra le più grandi aziende di dispositivi medici, si distingue per la produzione di dispositivi per il trattamento di malattie vascolari, diabete e soluzioni diagnostiche. La diversificazione delle sue attività conferisce una posizione di rilievo nel settore.

3. Danaher (NYSE:DHR)

Capitalizzazione di Mercato: 188,28 miliardi di dollari

Danaher, conglomerato globalmente diversificato, spicca nelle divisioni di sanità, diagnostica e mercati finali ambientali e applicati. Attraverso marchi come SCIEX, è un pioniere nelle tecnologie analitiche per le scienze della vita.

4. Medtronic (NYSE:MDT)

Capitalizzazione di Mercato: 116,65 miliardi di dollari

Medtronic è un gigante globale nella produzione di dispositivi medici, focalizzato su soluzioni per la cura cardiaca e vascolare, terapie minimamente invasive, terapie riparative e il diabete.

5. Chirurgico Intuitivo (NASDAQ:ISRG)

Capitalizzazione di Mercato: 113,82 miliardi di dollari

Intuitive Surgical, con il sistema chirurgico da Vinci, è all’avanguardia delle tecnologie chirurgiche innovative. Il sistema da Vinci, approvato dalla FDA, è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, testimonianza della leadership di Intuitive Surgical nel settore.

Considerazioni Finali

Queste aziende rappresentano il vertice nel panorama dei dispositivi medici, contribuendo in modo significativo all’avanzamento della scienza medica e alla cura dei pazienti. L’innovazione costante e la leadership in queste aziende le rendono punti di riferimento nel settore in continua evoluzione.

