Per decenni, il mercato della perdita di peso ha rappresentato un’industria altamente redditizia. Aziende dietetiche, libri di soluzioni miracolose e integratori alimentari che dovrebbero attivare il metabolismo hanno promesso risultati strabilianti. Tuttavia, la realtà è ben diversa, poiché la maggior parte di queste “soluzioni” si sono dimostrate inefficaci e, nel peggiore dei casi, dannose per la salute dell’individuo. Nonostante ciò, molti hanno continuato a cercare di dimagrire a tutti i costi, parallelamente all’aumento dell’obesità a livello globale. Attualmente, circa 650 milioni di persone soffrono di questo disturbo, il quale non è solo una preoccupazione estetica, ma anche correlato a un vasto spettro di patologie invalidanti o mortali, tra cui problemi cardiaci, danni al fegato e diabete. È dunque fondamentale fare attenzione alle fonti di informazione e promuovere un approccio professionale alla perdita di peso, che tenga sempre conto della salute e del benessere di chi ne fa uso.

Il mercato delle terapie per l’obesità ha già raggiunto i 15 miliardi di dollari, e in precedenza era prevista una crescita fino a 32 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 10,1%. Tuttavia, il recente lancio di successo di Wegovy da parte di Novo Nordisk ha portato a nuove proiezioni che indicano una possibile crescita del mercato fino a 50 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò è dovuto alla tendenza sempre più diffusa di spostarsi dalle terapie comportamentali e chirurgiche tradizionali per l’obesità, verso l’uso di nuove classi di farmaci, basati sulla nostra comprensione crescente del metabolismo umano. Questi farmaci hanno dimostrato di poter modificare l’appetito e la generazione di tessuto adiposo dei pazienti, aprendo nuove possibilità nella lotta contro l’obesità. Alcuni analisti hanno già definito l’obesità la “nuova ipertensione”, e sono previsti grandi successi per la categoria farmaceutica che la tratta.

Aziende nel trattamento dell’obesità 2023: le migliori

Data l’importanza dell’argomento nell’industria farmaceutica, abbiamo selezionato le aziende in base alla maturità dei loro prodotti, a partire da quelli già commercializzati, per avere una visione chiara del mercato e delle possibili evoluzioni con l’introduzione di nuove classi terapeutiche in futuro.

Novo Nordisk è leader nel campo delle terapie per il diabete, rappresentando l’79% delle sue entrate attuali, mentre l’obesità rappresenta solo il 9%. Tuttavia, la recente introduzione di Wegovy, un farmaco per la perdita di peso che imita un ormone correlato al peso, ha avuto un successo sorprendente con una crescita dell’84% nel 2022. Il successo di Wegovy ha portato a un innalzamento delle aspettative di crescita delle vendite di Novo Nordisk per il 2023 e sta attirando l’attenzione di importanti investitori.

Eli Lilly, altro leader nel campo del diabete, sta sviluppando un farmaco per l’obesità chiamato Mounjaro, che ha avuto risultati promettenti nei suoi studi clinici preliminari. Sospettiamo che Mounjaro potrebbe diventare un serio concorrente di Wegovy nel mercato dell’obesità.

Altimmune, Inc. sta ancora sviluppando il suo farmaco per il trattamento dell’obesità pemvidutide, ma la molecola agisce su GLP-1 e Glucagon, offrendo la speranza di imitare l’effetto dell’esercizio per ridurre la fame. Anche se l’azienda è ancora in una fase precoce rispetto alle altre due, se il trattamento per l’obesità avrà successo, potrebbe fornire un enorme impulso al valore dell’azienda.

È importante notare che ci sono possibili effetti collaterali con tutti questi trattamenti per l’obesità e che si consiglia vivamente di parlare con un professionista medico prima di utilizzarli. Tuttavia, questi prodotti rappresentano una grande opportunità di mercato e gli investitori dovrebbero tenere d’occhio la progressione delle tre aziende in questo campo.