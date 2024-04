Ciò che è iniziato nel 2020 come un’imposizione al distanziamento sociale oggi è diventato un nuovo paradigma nel mondo del lavoro. Con lo smart working scelto da più di un terzo dei dipendenti italiani, l’accelerazione dei processi digitali e le innovazioni tecnologiche sono imperanti. Non si tratta solo di utilizzare nuove tecnologie, ma anche di ripensare lo spazio del lavoro, che deve essere più funzionale, interattivo, agile, tecnologico e sostenibile.

I classici uffici diventano quindi ambienti smart, dove è fondamentale imparare a gestire nuove forme di interazione con l’utilizzo di software che aiutano a risparmiare e a produrre di più.

Nuovi cambiamenti nei posti di lavoro che influenzano le imprese

Il sistema produttivo e industriale si trova al centro di una nuova rivoluzione, dove il nuovo modo di gestire l’organizzazione del lavoro e le risorse umane è predominante. Come evidenziato dagli esperti, oggi è cruciale migliorare la collaborazione tra le persone, favorendo il lavoro di squadra, la rotazione delle mansioni e una retribuzione variabile in base ai risultati ottenuti. Inoltre, si deve puntare alla formazione continua per poter contare su un team sempre qualificato e aggiornato, capace di stare al passo con le nuove tendenze.

Di pari passo è cambiato anche il modo in cui si gestiscono i tempi e i luoghi di lavoro, arrivando a ciò che si conosce come i nuovi modelli di flessibilità oraria. Poco per volta si stanno superando i tradizionali schemi delle otto ore di lavoro per garantire una maggiore libertà al dipendente. Tuttavia, questo processo richiede anche il ridisegno di strumenti e comportamenti adeguati al mondo del lavoro, che oggi è flessibile, agile e competitivo.

I software per la gestione degli asset aziendali: le soluzioni tecnologiche

In questa nuova era di Smart Working e coworking, le aziende italiane e straniere devono imparare a organizzare tutti i propri asset. Il nuovo slogan è condividere spazi di incontro, corsi e incontri. Ecco perché tra i principali cambiamenti che verranno introdotti ci sono nuove modalità di organizzazione degli spazi di lavoro, introducendo la cosiddetta scrivania condivisa. È qui che entrano in gioco le tecnologie digitali, diventate le soluzioni avanzate di cui tutte le aziende hanno bisogno, come i corsi di formazione che puoi trovare su Euroinnova: https://www.euroinnovaformazione.it/gestione-aziendale/articoli.

Grazie a questi software di ultima generazione si possono gestire le prenotazioni delle risorse disponibili, garantendo la massima efficienza, favorendo l’ibridazione dei team e assicurando giornate di lavoro basate sul raggiungimento di obiettivi che sfruttino sinergicamente le flessibilità. Con questi software di gestione si possono organizzare perfino eventi, formazioni e gestire i Benefit che le aziende possono offrire, ottimizzando i costi sulla base della domanda ben pianificata.

Gli strumenti digitali più avanzati sono di grande supporto alle imprese nell’organizzazione degli spazi e dei servizi, semplificando anche tutto ciò che riguarda la prenotazione, l’assegnazione e il monitoraggio degli asset aziendali. Si crea così uno spazio di lavoro ibrido, dove vengono forniti tutti gli strumenti necessari per lavorare in modo collaborativo, garantendo la migliore user experience.

Potenti ed efficaci, questi software hanno cambiato il modo in cui si lavora, garantendo l’incremento della produttività nei posti di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi del personale, aumentando anche il potenziale di attrazione dell’azienda agli occhi dei nuovi talenti.