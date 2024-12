Il processo di scissione di Azimut Holding

Il Consiglio di amministrazione di Azimut Holding ha recentemente confermato la sua intenzione di proseguire con il processo di scissione della nuova banca TNB, un’iniziativa annunciata a fine marzo e avviata operativamente a maggio di quest’anno. Questa decisione segna un passo significativo per l’azienda, che mira a rafforzare la propria posizione nel mercato bancario e a ottimizzare le proprie operazioni.

Collaborazione esclusiva con FSI

Un altro sviluppo importante è l’accordo di esclusiva raggiunto con FSI, che valorizza l’operazione per Azimut Holding in una fascia compresa nell’intervallo precedentemente comunicato. Questo accordo rappresenta un’opportunità strategica per l’azienda, che sta ricevendo proposte concrete da parte di grandi banche e fondi di private equity. La collaborazione con FSI potrebbe aprire nuove porte e facilitare l’accesso a risorse finanziarie cruciali per il futuro della nuova banca.

Performance e risultati di Azimut

Nonostante le sfide del mercato, Azimut ha dimostrato una performance robusta. I risultati previsti per l’anno in corso indicano un utile netto compreso tra 550 e 600 milioni di euro, con una performance netta al cliente del 10,62%. Inoltre, l’azienda ha registrato oltre 17,4 miliardi di euro di nuova raccolta netta proveniente dai 18 paesi in cui opera. Questi risultati non solo evidenziano la solidità di Azimut, ma fungono anche da stimolo per potenziali investitori che desiderano unirsi a questo percorso di crescita.

Il futuro di Azimut Holding

Il Presidente di Azimut Holding, Pietro Giuliani, ha sottolineato l’importanza di questo processo di scissione, affermando che in 20 anni dalla quotazione, Azimut ha moltiplicato per 15 il capitale investito, trasformando 100.000 euro in 1,5 milioni di euro. Questo dato è emblematico della capacità dell’azienda di generare valore per i propri azionisti e di attrarre nuovi investimenti. Con l’avvio della nuova banca TNB, Azimut si prepara a cogliere ulteriori opportunità di crescita e a consolidare la propria posizione nel settore.