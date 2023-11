Azioni Mullen Automotive MULN Stock raggiungerà 1$ entro il 2023? Analisi dei prezzi 2023 e 2024

Il prezzo attuale delle azioni Mullen Automotive, Inc. (NASDAQ: MULN), con sede a Irvine, California, è soggetto a significativa volatilità negli ultimi mesi. Dopo una divisione inversa delle azioni, il valore delle azioni MULN è riuscito a superare la soglia di 1 dollaro. Tuttavia, ha successivamente registrato un calo al di sotto di 1 dollaro, subendo una notevole pressione vendita.

Performance Azionaria MULN

Ultimo Mese: -50,0%

Ultimi 6 Mesi: -98,6%

Ultimo Anno: -99,4%

Il titolo è altamente volatile e destinato principalmente al trading speculativo.

Previsioni del Prezzo delle Azioni MULN

Proiezioni Attuali

UTC: 20 Novembre 2023, 06:05 AM

Previsione 24 Ore: Tra $0,180 e $0,200

Tra $0,180 e $0,200 Previsione Settimanale: Tra $0,176 e $0,203

UTC: 20 Novembre 2023, 12:11 AM

Analisi a Lungo Termine delle Azioni MULN (2023-2027)

Previsione 2023: $0,192

$0,192 Previsione 2024: $0,294

$0,294 Previsione 2025: $0,709

$0,709 Previsione 2026: $1,46

$1,46 Previsione 2027: $2,26

Aggiornamenti sulla Produzione di Veicoli Elettrici di Mullen Automotive

Mullen Automotive ha fornito un aggiornamento sulla produzione di veicoli commerciali al 16 ottobre 2023. La società conferma l’impegno nella produzione di 150 camion elettrici leggeri di classe 3 entro la fine dell’anno. La produzione e la consegna di furgoni elettrici leggeri di classe 1 dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2023.

Ultime Notizie su Mullen Automotive

Il prezzo delle azioni di Mullen Automotive è in calo ai minimi storici mentre la società procede con un’altra divisione inversa delle azioni. Il titolo MULN è sceso al di sotto di $0,20 dopo aver chiuso in ribasso del 12% nell’ultima sessione di trading. La società ha precedentemente attuato due divisioni inversa delle azioni, ma a causa della massiccia vendita, MULN non è riuscita a mantenere il prezzo sopra $1.

Inoltre, Mullen Automotive ha ottenuto l’approvazione dalla Environmental Protection Agency (“EPA”) per i furgoni cargo elettrici di Classe 1 a partire dal 2 novembre 2023.

Possibile Inizio di una Divisione Inversa delle Azioni da Parte di Mullen

Il 26 ottobre 2023, Mullen Automotive ha ricevuto l’approvazione dal Nasdaq Hearings Panel per mantenere la quotazione al Nasdaq Capital Market, subordinatamente al soddisfacimento di condizioni specifiche. La società deve garantire che il prezzo di chiusura delle azioni mantenga almeno $1 per azione per 20 giorni consecutivi entro il 22 gennaio 2024.

Mullen di 5,7 Milioni di Azioni

Entro il 31 ottobre 2023, Mullen ha riacquistato con successo 5,7 milioni di azioni ordinarie nell’ambito del programma di buyback da $25 milioni avviato il 16 agosto 2023. Il programma è autorizzato a continuare fino al 31 dicembre 2023.

Risultati Finanziari del Terzo Trimestre 2023 di MULN

Nel terzo trimestre del 2023, Mullen Automotive ha registrato ricavi pari a $0,0 milioni, con una perdita netta di $308,8 milioni. La società, ancora pre-revenue, ha progredito nella produzione dei veicoli elettrici, con la produzione dei camion di classe 3 iniziata a giugno 2023 e le consegne previste per settembre 2023.

Perché MULN Sta Crollando?

Mullen Automotive ha visto il crollo delle sue azioni negli ultimi mesi per diverse ragioni, tra cui:

Diluizione delle Azioni: Mullen ha emesso nuove azioni rapidamente per raccogliere liquidità, diluendo il valore delle azioni esistenti. Assenza di Ricavi e Profitti: Mullen è ancora una società pre-revenue, senza ricavi significativi dalle vendite e con una storia di perdite. Preoccupazioni sulla Gestione: Alcuni investitori hanno sollevato preoccupazioni sul team di gestione di Mullen, che ha una storia di scadenze mancate e promesse non mantenute. Sentimento Negativo degli Investitori: Mullen è una penny stock, soggetta a una volatilità più elevata rispetto alle azioni più grandi e più esposta a schemi di truffa.

Raggiungerà MULN i 1 Dollaro?

È possibile che MULN raggiunga 1 dollaro, ma non è garantito. La società affronta diverse sfide, tra cui la diluizione delle azioni, l’assenza di ricavi e profitti, preoccupazioni sulla gestione e un sentimento negativo degli investitori.

MULN è un Buon Investimento?

Ci sono ragioni per cui gli investitori potrebbero considerare l’acquisto di azioni di Mullen Automotive:

Potenziale di Crescita: Il mercato dei veicoli elettrici è destinato a crescere rapidamente e Mullen è ben posizionata per capitalizzare su questa tendenza. Basso Prezzo delle Azioni: Il prezzo attuale delle azioni di Mullen è molto basso, potenzialmente un buon valore per gli investitori disposti a correre qualche rischio. Flusso Costante di Notizie Positive: Mullen ha generato notizie positive di recente, come l’annuncio di una partnership con VanEck per lo sviluppo di un ETF sugli EV.

Conclusioni sulla Previsione Azionaria di MULN

Mullen Automotive è ancora una società pre-revenue con limitate risorse finanziarie. Il futuro di MULN sembra incerto nel 2023, con sfide significative e un contesto economico fragil. Gli investitori devono valutare attentamente i rischi prima di considerare l’acquisto di azioni MULN.

Competitori Chiave di Mullen Automotive

Mullen ha due linee di business:

Costruzione di Auto Elettriche: La società è ancora in fase di sviluppo, ma i principali concorrenti includono Tesla, Ford, Lucid, Nio, Rivian e Cenntro. Attività di Vendita Auto: Tra cui Car Hub, una piattaforma AI per la compravendita di auto.

Principali Azionisti di Mullen Automotive

BlackRock Inc. detiene il 5,16% della società, mentre Vanguard Group Inc. possiede il 4,44% di Mullen. Altri azionisti includono State Street Corp (0,74%), Bank of New York Mellon Corp (0,28%), Bank of New York Mellon Corp (0,28%), e Two Sigma Investments LP (0,26%).