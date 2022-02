Balancer: cos’è e come funziona

in

Questa recensione esaminerà Balancer, un gestore di portafoglio automatizzato e una piattaforma di trading per gli utenti di criptovaluta. In particolare, esamineremo i prodotti e le caratteristiche dello scambio decentralizzato e discuteremo i suoi pool di liquidità, il token di utilità nativo e la sicurezza.

Introduzione

Balancer è una piattaforma di scambio decentralizzata (DEX) e uno dei principali market maker automatizzati (AMM) nel settore crittografico.

Dopo essere stato in sviluppo dal 2018, Balancer è stato lanciato a marzo 2020 ed è rapidamente salito alla ribalta dello spazio delle criptovalute. Balancer si è rapidamente affermata come una delle migliori piattaforme DEX in termini di volume di trading e valore bloccato, tra le altre metriche.

Il protocollo decentralizzato è costruito sulla blockchain di Ethereum e offre un’alternativa aperta e accessibile agli scambi centralizzati.

In particolare, Balancer consente a chiunque di scambiare attività Ether e ERC-20 in un ambiente trustless e permissionless.

Inoltre, Balancer, come molte altre attuali app di finanza decentralizzata (DeFi), ha un proprio token di utilità nativo (BAL), soprannominato token Balancer.

In particolare, il protocollo community-driven offre ai propri utenti:

La possibilità di generare guadagni attraverso l’utilizzo del suo token (BAL), che consente loro di contribuire a pool di liquidità personalizzati;

Un gestore di portafoglio ponderato autobilanciato;

Sensore di prezzo che consente lo scambio decentralizzato di token;

Un fornitore di liquidità;

Gestione automatica del portafoglio di token sulla blockchain di Ethereum e altri sistemi conformi a EVM.

Perché le persone usano Balancer?

Balancer ha oltre $ 3,4 miliardi di liquidità e oltre 17.500 fornitori di liquidità (LP), per non parlare di questi LP che hanno guadagnato oltre $ 70 milioni in commissioni di riscossione. In particolare, le persone usano Balancer perché offre diverse integrazioni critiche nel suo protocollo, come le seguenti:

Tariffe gas ridotte;

Migliorare l’efficienza del capitale:

Arbitraggio abilitato con capitale iniziale a zero token;

Accessibilità agli AMM personalizzati.

A causa della sua natura decentralizzata, Balancer si concentra sul servire investitori e trader che desiderano scambiare le loro attività o offrire liquidità senza la necessità di intermediari.

In definitiva, Balancer serve tutti, inclusi i fornitori di liquidità e i trader.

Per esempio:

I fornitori di liquidità noti anche come market maker traggono vantaggio dalla riscossione delle commissioni di negoziazione, mentre i loro portafogli vengono regolarmente ribilanciati. I trader, d’altra parte, hanno accesso a uno scambio aperto e decentralizzato che non viene mai chiuso, consentendo loro di scambiare ciò che vogliono, ogni volta che vogliono, a commissioni competitive.

Balancer offre una serie di vantaggi che lo distinguono dalla concorrenza, come ad esempio:

Il grado di libertà e controllo che offre ai proprietari di piscine;

Balancer è uno dei pochi AMM che premia direttamente i trader per l’utilizzo della piattaforma. Gli utenti ottengono token BAL in proporzione al prezzo mediano del gas e al tasso di cambio ETH / BAL corrente al momento della transazione per gli swap qualificati.

Quando gli swap vengono effettuati tramite pool per i quali offrono liquidità, i fornitori di liquidità Balancer ricevono commissioni, proprio come la maggior parte degli altri AMM. La commissione è dispersa proporzionalmente alla partecipazione degli LP nel pool.

Piuttosto che pagare un broker per riequilibrare il pool, i pool ricevono commissioni quando vengono ribilanciati continuamente dai trader che fanno swap. Inoltre, i pool con un ampio numero di token traggono vantaggio dall’avere un gran numero di abbinamenti di token, il che offre maggiori possibilità di guadagnare commissioni di trading.

Più pool di asset sono supportati da Balancer, che consente ai proprietari di pool di incorporare fino a 8 asset diversi nei propri pool. I gestori di pool possono costruire portafogli completi che vengono automaticamente ribilanciati dai trader. Poiché le transazioni non devono essere instradate tramite Ether (ETH), sono meno suscettibili allo slippage per i trader.

Balancer per gli investitori

Balancer ti consente di investire e gestire il tuo portafoglio come un professionista, senza problemi o spese. Il protocollo investor-friendly gestisce le attività algoritmicamente riequilibrando rapidamente le posizioni e guadagnando commissioni di trading nel tempo.

Inoltre, i vari progetti di pool di Balancer consentono a oltre 25.000 investitori di scegliere la disposizione ottimale per i loro obiettivi di investimento con vantaggi quali:

Plug and play: Migliaia di investitori individuali e istituzionali hanno utilizzato le semplici configurazioni di portafoglio di Balancer.

Massimizza i guadagni delle commissioni: I pool di commissioni dinamiche utilizzano le condizioni di mercato per modificare le commissioni di trading e massimizzare i guadagni degli investitori.

Flessibilità e scelta: Balancer consente agli investitori esperti di scegliere la quantità di esposizione a ciascun asset nel loro portafoglio e di stabilire curve di prezzo su misura, consentendo loro di creare un numero infinito di strategie.

Piattaforma permissionless: I protocolli non custodiali come Balancer consentono agli investitori di gestire il proprio denaro, piuttosto che fare affidamento su un team centralizzato o su terze parti.

Ricompense token BAL: La piattaforma Balancer premia gli investitori che depositano attività in pool di liquidità incentivati con pagamenti di $BAL dividendi di estrazione di liquidità token.

Attenti alla sicurezza: Con la sicurezza degli investitori in mente, i contratti intelligenti di Balancer sono stati rigorosamente testati per dare priorità alla protezione dei fondi degli investitori. Balancer ha anche una storia di audit di sicurezza da parte di aziende leader, oltre a un bug bounty di 1.000 ETH, che sostengono sia il più alto del settore.

Bilanciatore per i trader

I trader possono trarre vantaggio dal trading efficiente di Balancer aggregando liquidità in crowdsourcing dai portafogli degli investitori e utilizzando il suo Smart Order Router per scoprire il miglior prezzo disponibile per loro a cui fare trading. Scambia qualsiasi combinazione di token ERC-20 senza la necessità di autorizzazione e con semplicità.

Il Balancer Protocol è un mercato finanziario aperto che consente ai trader di effettuare transazioni in tempo reale mantenendo la sicurezza. Gli utenti possono fare trading subito senza alcuna restrizione o la necessità di creare un account o ottenere il permesso di chiunque per farlo.

Oltre alla possibilità di scambiare migliaia di coppie di token alla velocità della luce e ai migliori prezzi possibili, il mercato decentralizzato delle criptovalute liquide offre altri vantaggi come:

No Gas: Sulla nuova interfaccia di trading Balancer-Gnosis-Protocol (CowSwap) della piattaforma, puoi sfruttare le negoziazioni di firme gratuite (non è necessario alcun gas), la protezione MEV e le migliori tariffe tra le borse DeFi.

Protezione MEV: Il miner Extractable Value (MEV) è protetto dai trader su Balancer, il che altrimenti comporterebbe un aumento delle commissioni sul gas e uno slittamento del prezzo extra per i trader DEX se non protetto.

Efficienza del vault del bilanciatore: Balancer consente ai trader di mantenere un saldo token all’interno del protocollo, quindi le negoziazioni possono essere eseguite senza lasciare il vault di Balancer, che è l’ideale per i trader ad alta frequenza poiché riduce il costo del gas.

+3,4 miliardi di dollari di liquidità: Le negoziazioni di qualsiasi dimensione su Ethereum mainnet, Arbitrum o Polygon possono essere certe che avranno un prezzo competitivo grazie alla liquidità del mercato del Bilanciatore.

Fondi di controllo dell’utente: Con Balancer, i trader non devono cedere il controllo delle loro attività a terzi; i fondi degli utenti sono sempre nelle mani degli stessi titolari di account.

Con Balancer, i trader non devono cedere il controllo delle loro attività a terzi; i fondi degli utenti sono sempre nelle mani degli stessi titolari di account. Arbitraggio a capitale zero: Flash swap consente ai trader di eseguire operazioni di arbitraggio che riequilibrano i pool di liquidità inviando anche guadagni direttamente al trader, il tutto senza spendere alcun token sulla piattaforma Balancer.

Costruire su Balancer

Utilizzando il protocollo stabile, open source e senza autorizzazione di Balancer, gli utenti nello spazio criptovaluta possono sviluppare nuovi e creativi tipi di dapp finanziarie.

Invece di concentrarsi sulla contabilità di basso livello, gli sviluppatori possono dare priorità alla nuova logica AMM con oltre 50 integrazioni DeFi in quattro passaggi.

Creazione di un pool intelligente; Avviare un token; Utilizzare i dati del bilanciamento; Usa gli oracoli dei prezzi.

Logica AMM personalizzabile

Gli Smart Pool sono pool dinamici di liquidità i cui parametri possono essere modificati modificando il codice del contratto intelligente. I proprietari della piscina possono definire chi è autorizzato a partecipare alla piscina. Inoltre, il codice open source di Balancer ti consente di innovare senza restrizioni.

Inoltre, Balancer V2 Smart Pools sarà disponibile nel prossimo futuro. Sono disponibili più token, pesi configurabili e la possibilità di stabilire le proprie commissioni di swap. Puoi creare il tuo pool ponderato unico su Balancer V2 in soli quattro semplici passaggi.

Avviare un token

Per un lancio equo e liquido, Balancer ha in atto un Liquidity Bootstrapping Pool (LBP), che è un Balancer Smart Pool regolabile destinato alla distribuzione e alla scoperta dei prezzi di nuove attività. Essenzialmente il peso di un LBP è configurato per cambiare costantemente durante la vendita di token.

Questo offre anche vantaggi come:

Gratuito e senza permesso;

Efficienza del capitale;

Equa distribuzione.

Prodotti chiave balancer

Balancer sta ridefinendo la nozione di scambi decentralizzati fornendo agli utenti cinque prodotti chiave per aiutarli a ottenere il massimo dalla loro esperienza di trading.

Il Vault; Piscine Balancer; Smart Order Router; Frutteto Merkle; Protocollo Balancer Gnosis.

1. Il Vault

Il componente centrale di Balancer è il Vault; è un contratto intelligente che memorizza e controlla tutti i token in ogni pool di Bilanciamento. Oltre ad essere una parte cruciale di Balancer, il Vault funge anche da gateway attraverso il quale vengono eseguite la maggior parte delle operazioni di Balancer (swap, join e exit).

La contabilità e la gestione dei token sono separate dalla logica del pool in Vault. I contratti di pool diventano più semplici poiché non hanno più bisogno di gestire attivamente le risorse; hanno semplicemente bisogno di calcolare swap, join e exit.

Questa architettura presenta i seguenti vantaggi:

Questa architettura può ospitare una varietà di progetti di pool, che è agnostica rispetto alla matematica del pool e può funzionare con qualsiasi sistema che soddisfi alcuni parametri,

Non è necessario creare il proprio scambio decentralizzato;

Chiunque abbia un concetto innovativo per un sistema di trading può creare un pool personalizzato su misura che è direttamente collegato alla liquidità corrente di Balancer.

Scambi di lotti efficienti in termini di gas

Il trading multi-hop (A->B->C) può diventare costoso su altri scambi decentralizzati quando la contabilità dei token è combinata con la logica del pool poiché i token ERC20 devono essere trasferiti ad ogni hop.

Tuttavia, il contratto Vault memorizza tutti i token, dando a Balancer un vantaggio; consente una migliore efficienza dello switch di swap in quanto vault trasferisce solo token all’ingresso e all’uscita di un accordo multi-hop, risparmiando gas riducendo i trasferimenti di token.

È anche possibile eseguire swap senza alcun trasferimento di token. Poiché il Vault può tenere traccia dei saldi per indirizzi Ethereum arbitrari, proprio come fa per i pool, gli utenti possono memorizzare i saldi interni nel Vault ed effettuare operazioni da e verso questi saldi.

Sicurezza del Vault

Il Vault mantiene indipendenti i saldi del pool, il che è fondamentale per un sistema senza autorizzazioni in cui chiunque può generare i propri token e pool. Questa indipendenza impedisce ai token malevoli o progettati con noncuranza o ai pool personalizzati di drenare denaro da altri pool.

Di conseguenza, anche se il Vault detiene liquidità aggregata di un determinato token da numerosi pool, la profondità di tale liquidità combinata non influenza i prezzi dei singoli pool.

Prestiti flash Balancer

Quando si tratta di impatto dei prezzi su base per pool, la liquidità consolidata nel Vault non ha alcun effetto; tuttavia, consente a Balancer Protocol di sfruttare quella liquidità combinata emettendo prestiti Flash.

I Prestiti Flash sono prestiti non garantiti che devono essere restituiti (più gli interessi) nella stessa transazione in cui sono stati ottenuti. Le garanzie formalizzate impediscono ai mutuatari di fuggire con i token poiché tutto deve essere completato in un’unica transazione.

Se i prezzi di due Balancer Pool differiscono, chiunque può eseguire un Flash Swap. Un arbitraggio Flash Swap non ha bisogno di possedere nessuno dei token di input necessari per condurre un affare. Invece, il trader trova lo squilibrio, istruisce il Vault per eseguire lo swap e i profitti.

2. Pools Balancer

I contratti intelligenti chiamati pool sono gli elementi costitutivi del protocollo Balancer e determinano come i trader possono scambiare token sulla piattaforma. La versatilità di Balancer Pools li distingue dagli altri sistemi.

A differenza di altri scambi, che hanno pool con specifiche predefinite, Balancer supporta pool di qualsiasi composizione e matematica sottostante. Grazie al design aperto di Balancer, chiunque può creare il proprio tipo di piscina, consentendo opzioni e funzioni di prezzo flessibili.

Inoltre, WeightedPool2Tokens e MetaStable Pools forniscono entrambi funzionalità Oracle opzionali, consentendo loro di essere utilizzati come fonti di dati sui prezzi on-chain.

Di seguito è riportato un elenco delle numerose opzioni di pool disponibili sul protocollo Balancer per varie combinazioni di token:

Piscine pesate: Progettato per un ampio utilizzo, inclusi i token che non hanno necessariamente una connessione di prezzo (ad esempio, DAI / WETH).

Piscine stabili: Adatto per token soft-ancoragged con un alto coefficiente di correlazione (ad esempio, DAI / USDC / USDT).

Pool MetaStable: Progettato per supportare token non ancorati che preservano la correlazione ma possono divergere nel tempo, come la derivata (ad esempio, stETH / WETH).

Pool di bootstrap della liquidità: Utile per cambiare la liquidità di un token in un altro (es. AKITA/ETH).

Pool gestiti: Costruito per fornire la massima flessibilità al fine di gestire un fondo dinamico. Compreso lo spostamento del peso al ribilanciamento, la pausa degli swap e le commissioni di gestione. (Ad esempio, WSBDapp).

3. Router di ordine intelligente

Lo Smart Order Router (SOR) aiuta i trader di Balancer a scoprire i prezzi migliori. Il SOR identifica le migliori negoziazioni per un determinato set di token di input e output se si tratta di uno swap diretto in un singolo pool o di un mix di transazioni che viaggiano attraverso molti pool.

Il SOR aumenta in tandem con l’espansione della diversità dei Balancer Pool. Inoltre, il SOR continua a crescere man mano che vengono introdotti ulteriori tipi di pool con matematica unica.

Di conseguenza, i numerosi pool dell’ecosistema Balancer possono tutti eseguire operazioni. Collegandosi e integrandosi con il SOR, qualsiasi pool personalizzato creato su Balancer può utilizzare la liquidità di Balancer.

Il SOR è costruito per generare uno stato privo di arbitraggio tra i percorsi che utilizza al fine di acquisire il miglior prezzo per un trader. Per raggiungere questo obiettivo, ogni percorso intrapreso dal SOR deve offrire lo stesso prezzo spot quando lo swap è completo.

4. MerkleOrchard

Le distribuzioni settimanali di Liquidity Mining sono rivendicate utilizzando il contratto MerkleOrchard. Il contratto consente ai fornitori di liquidità di richiedere token dal contratto.

Una radice Merkle degli importi dei token accumulati viene controllata rispetto a queste asserzioni. Inoltre, reclamare tramite MerkleOrchard consente di risparmiare molto gas, in particolare quando si richiedono numerose settimane di premi e token multipli.

Per casi d’uso più avanzati, come il deposito di token direttamente in pool di liquidità, il contratto consente di rivendicare contratti di callback. Infine, la comunità di Balancer è fortemente incoraggiata a sviluppare interfacce utente uniche che facilitino questo processo.

Qualsiasi utente può contribuire con i propri token a MerkleOrchard in modo che possano essere reclamati. Al fine di promuovere il mining di liquidità su pool di interesse, Balancer prevede che gli utenti lo utilizzeranno come utilità standard per la consegna di token ERC20 a qualsiasi numero di destinatari.

Nel suo stato attuale, merkleOrchard viene utilizzato per distribuire BAL e altri token da varie iniziative progettate per incoraggiare la liquidità del pool sul protocollo.

5. Protocollo Balancer Gnosis

La Balancer Gnosis Partnership (BGP) è l’interfaccia di trading predefinita su app.balancer.fi.

BGP impiega Gnosis Solvers e Balancer Vault per eseguire operazioni in batch e i trader inviano swap utilizzando Gnosis Solvers semplicemente firmando un messaggio per avviare una transazione senza gas.

Per salvaguardare i trader per il miner Extractable Value (MEV), i risolutori abbinano le transazioni prima utilizzando la liquidità on-chain, consentendo loro di sfruttare la coincidenza dei desideri.

Per garantire che i trader ricevano sempre il miglior prezzo, BGP utilizza molti scambi decentralizzati. Tuttavia, la sua forte integrazione con Balancer’s Vault consente di eseguire sofisticate operazioni multi-hop con trasferimenti di token minimi, riducendo sostanzialmente i costi di transazione.

Infine, poiché BGP raggruppa le transazioni senza gas insieme, le negoziazioni non riuscite non comportano una perdita di commissioni.

La coincidenza dei desideri (CoW) è un evento economico in cui le transazioni peer-to-peer vengono regolate direttamente tra i partecipanti senza la necessità di un AMM, evitando slittamenti e commissioni.

Sulla piattaforma Gnosis v2 CowSwap, gli utenti possono acquistare e vendere token utilizzando ordini senza gas che vengono regolati peer-to-peer o in qualsiasi fonte di liquidità on-chain proteggendo AL CONTEMPO MEV.

I risparmi degli utenti si ottengono eliminando la necessità di un market maker esterno o di un fornitore di liquidità, il che significa che i costi del gas, la tolleranza allo slittamento e le commissioni di protocollo possono essere ridotti.

Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi dell’utilizzo di BPG:

Sicurezza MEV;

Prezzi competitivi on-chain;

Le transazioni fallite non comporteranno alcun costo del gas;

Operazioni che non utilizzano gas;

Gestione professionale delle transazioni di terze parti.

Balancer Governance Process

Il Balancer Governance Process consente a chiunque abbia il potere di voto BAL di votare sulle proposte. Essenzialmente la governance del Balancer Protocol fa scelte sulle nuove funzionalità e sulla direzione in cui il protocollo dovrebbe evolversi. In definitiva, la governance è l’autorità finale e nessuno può annullare i risultati di un voto.

Per dirla semplicemente, il Balancer Governance Process segue un’idea dal suo inizio attraverso il dibattito, la proposta, il voto e infine l’emanazione. È destinato ad essere un metodo aperto, trasparente e intuitivo per far avanzare lo sviluppo futuro del protocollo in modo aperto e onesto.

I voti di Balancer Governance si svolgono su Snapshot, che è un client multi-governance senza gas off-chain che produce risultati facilmente verificabili e difficili da contestare.

I Governatori dei Bilanciatori hanno l’autorità di attivare e modificare le Commissioni del Protocollo Governabile addebitate ai trader. Le commissioni del Protocollo possono essere riscosse tramite commissioni di trading e commissioni di prestito flash e conservate nel Vault.

Oltre a decidere cosa succede con le tasse, i governatori hanno l’autorità di scegliere come dovrebbero essere spesi per promuovere al meglio lo sviluppo e le prestazioni del protocollo.

BAL Governance Token

La tokenizzazione è una caratteristica comune in molte app DeFi correnti e Balancer non fa eccezione. Quando fornisci liquidità o fai trading sul Protocollo Balancer, puoi guadagnare il token BAL, che viene utilizzato per la partecipazione alla governance del Protocollo Balancer.

I titolari di BAL, noti anche come Balancer Governors, sono responsabili del voto sulle proposte pertinenti al protocollo.

Commissioni di trading

I Pool Balancer sono altamente personalizzabili, quindi ogni pool può addebitare una tariffa diversa. L’importo delle commissioni addebitate è interamente a discrezione dello sviluppatore del pool, con commissioni che vanno dallo 0,0001% al 10%. Quando si utilizza lo Smart Order Router, le commissioni saranno sempre prese in considerazione nel determinare il prezzo ottimale da offrire.

Commissioni di trading: Una piccola parte di ogni transazione pagata dai trader per raggruppare gli LP, stabilita dallo sviluppatore del pool o ottimizzata dinamicamente da Gauntlet. Inoltre, la governance del Bilanciatore può votare per implementare una Commissione di Trading del Protocollo, che è una parte della Commissione di Trading.

Supponiamo che un pool addebiti un costo dell’1% e che la governance istituisca una commissione di protocollo dell’1%; la commissione di swap complessiva addebitata al trader rimane all’1%, ma lo 0,99% della commissione viene distribuito agli LP del pool e lo 0,01% viene assegnato al contratto di riscossione delle commissioni di protocollo.

Nota: Al momento del lancio, tutti i costi del protocollo sono stati impostati a zero e possono essere modificati esclusivamente tramite la governance.

Commissioni per i prestiti Flash: Una modesta frazione delle attività utilizzate per finanziare prestiti flash da Balancer’s Vault. Questa è la tassa di protocollo; è raccolto dal protocollo e distribuito dalla governance.

Comunità Balancer

Tutte le conversazioni e le decisioni di Balancer sono determinate democraticamente attraverso il voto di Governance Snapshot. La Comunità è composta da persone che hanno a cuore la crescita e lo sviluppo del protocollo. Le discussioni sono condotte sul Balancer Discord, mentre l’implementazione e i cambiamenti politici sono discussi sul Governance Forum.

Puoi trovare altre pagine della community su altre piattaforme di rete come:

Cinguettare;

Collegato;

Medio;

Github.

Sicurezza

Non ci sono chiavi di amministrazione o backdoor sul protocollo Balancer, il che lo rende completamente trustless e non è possibile aggiornare i pool di Balancer. I token che non corrispondono allo standard ERC-20 non sono supportati da Balancer, nonostante siano in uso su determinati pool.

Inoltre, Balancer non ha il controllo sui token detenuti sui pool Di Balancer; invece, sono contratti intelligenti. Tuttavia, questo non elimina i pericoli intrinseci associati ai contratti intelligenti.

Per garantire che i token con difetti noti non vengano utilizzati nei pool, i pool di diritti configurabili (CRP) sono presenti. Garantisce inoltre che tutti gli altri token possano interagire con il protocollo in modo sicuro.

Completamente controllato

La sicurezza è della massima importanza per Balancer, motivo per cui la piattaforma è stata sottoposta a audit con Certora, OpenZeppelin e Trail of Bits.

Programma di bug bounty

Come parte della versione V2 dei contratti core di Balancer, Balancer sta anche gestendo un programma di bug bounty su base continuativa. La gravità di una vulnerabilità determinerà l’importo della ricompensa pagata nell’ambito del programma bounty.

In questo caso, le ricompense dei bug si applicano ai contratti intelligenti Balancer responsabili della protezione dei fondi di protocollo sulla mainnet di Ethereum.

Il token nativo del bilanciatore è anche elencato su scambi di criptovaluta consolidati e piattaforme di trading per transazioni sicure come Binance, Coinbase, Bithumb, Kraken e Crypto.com, tra gli altri.

Balancer Pool Hack

Si è verificato un problema che ha permesso a un utente malintenzionato di sottrarre denaro da due pool contenenti token con commissioni di trasferimento (a volte indicati come token deflazionistici).

Balancer aveva spesso messo in guardia sulle conseguenze impreviste degli ERC20 con commissioni di trasferimento nei suoi documenti, discordia e altri canali. Questo è esattamente il motivo per cui STA è stata esclusa dalla whitelist di mining BAL compilata.

Il sistema è costruito per token conformi a ERC20 e quando i token agiscono in modi imprevisti, potrebbero verificarsi conseguenze negative. Balancer è un sistema senza autorizzazioni, il che significa che i token dannosi o difettosi possono sempre essere introdotti a livello di contratto.

Bilanciatore in risposta:

I token delle commissioni di trasferimento sono stati aggiunti alla lista nera dell’interfaccia utente.

Aggiunta ulteriore documentazione sui pericoli associati al funzionamento di questi pool e su come i token difettosi o costruiti in modo dannoso potrebbero eventualmente drenare fondi da un pool.

Continua a controllare e valutare il protocollo su base continuativa.

Alla fine, Balancer ha rimborsato i fornitori di liquidità che avevano perso fondi e continua a offrire taglie di bug.

Bilanciatore Pro & Contro

Pro

Balancer è un protocollo market maker completamente decentralizzato;

Chiunque può creare liquidità su qualsiasi token particolare;

Tariffe gas ridotte;

AMM personalizzati;

Un pool multi-asset di bilanciamento consente ai proprietari di pool di integrare fino a otto diversi asset nel loro pool, consentendo una maggiore diversificazione;

Utilizzando pool multi-asset, i gestori di pool hanno la possibilità di costruire portafogli completi che vengono automaticamente ribilanciati dai trader.

Contro

Il concetto di piattaforma e la connessione di un altro portafoglio è difficile per i principianti in cripto;

I token di trasferimento dannosi possono ancora essere aggiunti in quanto si tratta di un DEX;

Più materiale educativo potrebbe essere fornito in modo che gli utenti sappiano come utilizzare la piattaforma passo dopo passo.

Considerazioni finali

Infine, Balancer è una nota piattaforma di scambio decentralizzata che si sta affermando come una nuova generazione di interfacce di trading di criptovaluta che elimina completamente i conti e i libri degli ordini.

A differenza degli scambi centralizzati, il nuovo market maker automatizzato offre un’alternativa aperta e facilmente accessibile. Balancer, come molte altre piattaforme AMM, instrada le negoziazioni attraverso qualsiasi pool di liquidità sia necessario per ottenere il miglior tasso per il cliente, il che significa che gli swap possono essere di natura diretta o indiretta.

Alla fine, Balancer raggiunge il suo obiettivo di servire investitori e trader che desiderano scambiare le loro attività o offrire liquidità senza dipendere da intermediari centralizzati e la piattaforma raggiunge il suo obiettivo.

Domande frequenti su Balancer

Cos’è Balancer?

Balancer è un market maker automatizzato e uno scambio decentralizzato basato sulla blockchain di Ethereum. La piattaforma valuta le attività in un pool di liquidità in base al loro rapporto. L’aggiunta o la rimozione di liquidità da un lato di un pool influisce sul rapporto del pool e quindi sul prezzo di ciascun asset, quindi Balancer negozia tramite qualsiasi pool di liquidità disponibile per garantire che l’utente riceva il miglior prezzo possibile.

Come si usa Balancer?

Esistono tre modi per partecipare a Balancer: negoziare token supportati l’uno contro l’altro, creare pool di liquidità per aumentare la liquidità del protocollo di bilanciamento o investire in pool di liquidità preesistenti per trarre profitto dalle negoziazioni.

Quali sono le commissioni per l’utilizzo di Balancer?

I pool di bilanciamento possono essere configurati in vari modi e ogni pool può addebitare una tariffa diversa. Lo sviluppatore del pool determina la struttura delle commissioni, che potrebbe variare dallo 0,0001% al 10%. Durante l’utilizzo dello Smart Order Router, le commissioni sono sempre incluse nel determinare il prezzo ottimale.

Cos’è la criptovaluta BAL?

Il token Balancer (BAL) è il token di utilità nativo ufficiale del protocollo Balancer. Il token viene utilizzato per partecipare alla governance del Protocollo Balancer e quando si fornisce liquidità o si fa trading sul Protocollo Balancer, è possibile guadagnare BAL.