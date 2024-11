Un mese di ottobre da record per Banca Generali

Nel mese di ottobre 2024, Banca Generali ha raggiunto una raccolta netta di 424 milioni di euro, segnando un incremento del 36% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato porta il totale dei nuovi flussi da inizio anno a quasi 5,2 miliardi di euro, con un aumento dell’11% rispetto al 2023. Questi dati non solo evidenziano la solidità della banca, ma anche un crescente interesse da parte dei clienti verso i prodotti di risparmio gestito.

Risultati finanziari consolidati e utile netto in crescita

Banca Generali ha recentemente approvato i risultati consolidati per i primi nove mesi del 2024, chiudendo con un utile netto consolidato di 338,6 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto in un contesto di mercati finanziari favorevoli, grazie a un modello di Wealth Management flessibile e diversificato. L’Amministratore Delegato, Gian Maria Mossa, ha sottolineato come la banca stia vivendo uno dei migliori periodi della sua storia, sia in termini finanziari che di portafoglio clienti.

Incremento delle masse gestite e dei flussi di investimento

Le masse totali gestite da Banca Generali hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 101 miliardi di euro, con un incremento del 13,8% rispetto all’anno precedente. Gli Assets under Investment, che rappresentano il 67% del totale, hanno toccato i 67,7 miliardi di euro, con un aumento del 7,6% da inizio anno. Questo successo è attribuibile principalmente alle soluzioni gestite, che hanno visto un incremento significativo, contribuendo a un flusso di 2 miliardi di euro nel periodo.

Domanda crescente per soluzioni di investimento

Nel mese di ottobre, i flussi negli Assets under Investment hanno raggiunto il livello mensile più alto dell’anno, attestandosi a 431 milioni di euro. Questo risultato è stato trainato dal successo delle soluzioni gestite e dalla ripresa della domanda di polizze vita tradizionali, in risposta alla diminuzione dei tassi d’interesse di mercato. La domanda per soluzioni contenitore, sia finanziarie che assicurative, ha raccolto 357 milioni di euro nel mese, evidenziando un interesse crescente per prodotti innovativi e diversificati.

Prospettive future e fiducia nel mercato

Con un utile ricorrente in crescita e una forte accelerazione nella raccolta dei prodotti di risparmio gestito, Banca Generali si prepara a un futuro promettente. Mossa ha evidenziato l’importanza del supporto dei consulenti e l’apprezzamento da parte della clientela, elementi che contribuiscono a una visione ottimistica per i prossimi mesi. La banca continua a investire nel miglioramento dei propri servizi, puntando a mantenere la leadership nel settore del Wealth Management.