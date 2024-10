Un nuovo capitolo per Banca Patrimoni Sella & C.

La Banca Patrimoni Sella & C. ha recentemente inaugurato una nuova sede ad Alba, nel cuore del Piemonte, un passo significativo nella sua strategia di espansione. Situata in un prestigioso palazzo in Corso Italia 2, affacciato su Piazza Michele Ferrero, questa nuova filiale si aggiunge a quelle già esistenti a Torino, Biella e Cuneo, consolidando ulteriormente il legame della banca con il territorio. Con un team di sei professionisti altamente qualificati, la banca è pronta a offrire consulenze patrimoniali complete, dimostrando il suo impegno verso la comunità locale e i valori di fiducia e vicinanza che la caratterizzano.

Servizi offerti nella nuova sede

Nei nuovi uffici di Alba, Banca Patrimoni Sella & C. offre una gamma di servizi specializzati nella gestione e valorizzazione del patrimonio. Questi includono soluzioni di investimento a carattere assicurativo, oltre a consulenze su aspetti fiscali, successori, immobiliari e societari. Il team, coordinato dai Team Manager Daniele Scarabello e Paola Sconfienza, opera sotto la guida di Manuel Boggian, Capoarea Nord Ovest della banca. Questa struttura organizzativa consente di fornire un servizio personalizzato e di alta qualità, rispondendo alle esigenze specifiche dei clienti.

Un impegno verso il territorio

La scelta di aprire una sede ad Alba rappresenta un’importante opportunità per Banca Patrimoni Sella & C. di rafforzare la sua presenza in una città e un distretto di grande rilevanza per il Piemonte. Manuel Boggian ha dichiarato: “L’inaugurazione della prima sede ad Alba rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza in una città e un distretto di grande rilevanza per tutto il Piemonte. Vogliamo consolidare ulteriormente il nostro legame con questo territorio e i nuovi spazi ci consentono di mettere a disposizione della comunità locale un servizio sempre più completo e orientato alla consulenza patrimoniale.” Questo approccio evidenzia l’importanza della banca nel creare forti relazioni con le comunità locali, un aspetto fondamentale per il suo successo a lungo termine.