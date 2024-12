Banco Desio e l’acquisizione strategica

Banco Desio ha recentemente concluso un’importante operazione di acquisizione, rilevando un ramo d’azienda da Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Questa acquisizione comprende 14 sportelli bancari distribuiti in diverse regioni italiane, tra cui Lazio, Lombardia, Veneto, Marche e Piemonte. L’operazione è stata accolta con grande interesse nel settore bancario, poiché rappresenta un passo significativo per l’espansione del Gruppo.

Impatto sull’economia del Gruppo

Grazie a questa acquisizione, Banco Desio prevede di incrementare il suo Prodotto Bancario Lordo di circa il 2,5%. Questo aumento è particolarmente rilevante in un contesto economico in continua evoluzione, dove la competitività e la solidità patrimoniale sono fondamentali. La dotazione patrimoniale del ramo acquisito è stata progettata per garantire un’elevata solidità, limitando l’effetto diluitivo sul CET1 del Gruppo a circa 30 punti base. Ciò dimostra l’impegno di Banco Desio nel mantenere una posizione finanziaria robusta, anche in seguito a operazioni di espansione.

Integrazione delle nuove filiali

L’integrazione delle 14 nuove filiali avrà inizio a partire dalla data stabilita, consentendo a Banco Desio di ampliare la propria rete e di offrire una gamma più ampia di prodotti e servizi. Alessandro Decio, Amministratore Delegato di Banco Desio, ha sottolineato l’importanza di questa operazione, affermando che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’istituto. Con l’aggiunta di queste filiali, Banco Desio si propone di rafforzare il proprio ruolo di banca di prossimità, mirando a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di clienti retail e PMI.

Prospettive future

La strategia di espansione di Banco Desio non si limita a questa acquisizione. L’istituto sta pianificando ulteriori iniziative per migliorare la propria offerta e per garantire un servizio di alta qualità ai nuovi clienti. Con l’integrazione delle nuove filiali, Banco Desio si prepara a rispondere alle aspettative dei clienti, offrendo un livello di servizio che si allinea con le loro necessità. Questo approccio proattivo è fondamentale in un mercato bancario sempre più competitivo e in continua evoluzione.