Bandi pubblici e digitalizzazione: la svolta strategica per le PMI

Un'azienda di facility management ha utilizzato un bando pubblico per finanziare l'analisi preliminare necessaria per adottare l'AI, scoprendo che il vero problema non era il software ma il processo.

In un’epoca in cui la trasformazione digitale è diventata imprescindibile, molte aziende si trovano di fronte a una domanda cruciale: come scegliere il progetto giusto? Un’azienda di facility management con trenta dipendenti ha trovato la risposta grazie a un bando pubblico.

Il titolare dell’azienda desiderava introdurre l’intelligenza artificiale ma era incerto sulla direzione da prendere. La soluzione è arrivata attraverso un bando che includeva una fase di assessment finanziando così l’analisi necessaria per identificare il progetto più adatto. Con un contributo a fondo perduto del 40%, l’azienda ha potuto coprire interamente la fase di orientamento, rendendo chiara la direzione da seguire.

La vera funzione dei bandi: mitigare l’incertezza sul ROI

Spesso si pensa che i bandi servano semplicemente a ridurre i costi di investimenti già decisi. Tuttavia, la realtà è diversa. I bandi pubblici non sono solo sconti ma strumenti per mitigare l’incertezza sul ritorno sull’investimento (ROI).

L’assessment finanziato dal bando ha rivelato che il problema principale non era il software, ma il processo. Le foto dei sopralluoghi, che dovevano arrivare in alta definizione, venivano inviate tramite WhatsApp. La soluzione trovata è stata un’applicazione costruita su quel flusso, che ha sostituito una serie di passaggi manuali. L’AI per l’analisi dei sopralluoghi è arrivata in un secondo momento, una volta rimesso in ordine il processo.

La fase fredda dei progetti: l’analisi preliminare

Ogni progetto di successo ha una fase iniziale di analisi e assessment spesso trascurata a causa dei costi e della mancanza di ritorno immediato. Questa fase è cruciale per decidere la direzione del progetto e evitare errori costosi.

Un titolare ha dichiarato: “Ho prima comprato il software perché è il top del mercato, poi vedremo come funziona.” Tuttavia, questa scelta può portare a progetti incidentati basati su demo viste a eventi invece che su un’analisi approfondita dei processi aziendali.

Il contributo da 6.000 euro ha permesso all’azienda di scoprire il vero problema e di trovare una soluzione efficace. Una misura che copre la fase fredda compra la qualità della decisione che è la cosa più difficile da comprare.

Innesco o sconto: il test in tre domande

Per un’impresa che sta valutando un bando, distinguere tra innesco e sconto è fondamentale. Ecco tre domande chiave:

Prima domanda: Questo progetto lo fareste comunque, a prezzo pieno? Se sì, il contributo è uno sconto. Prendetelo, è denaro legittimo, ma non chiamatelo strategia: la decisione l’avevate già presa.

Seconda domanda: Senza contributo il progetto non parte perché non sapete quale progetto sia? Allora vi manca l’analisi, e il bando è il modo più intelligente di pagarla.

Terza domanda: Il contributo vi serve per reggere l’attesa del ROI? È la funzione classica di questi strumenti e resta valida, ma oggi ha senso soprattutto per gli investimenti pesanti, dove il ROI arriva in anni.

Conoscere la risposta a queste domande può fare la differenza tra un investimento ben pianificato e uno che potrebbe fallire.