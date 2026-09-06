Crescita economica italiana: le parole di Giorgetti a Cernobbio

Giancarlo Giorgetti ha rivelato al Forum Thea di Cernobbio che il Pil 2024 potrebbe raggiungere l'1%, superando le stime iniziali dello 0,6%. Il ministro ha sottolineato l'importanza degli investimenti in salari per rilanciare l'economia.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha fatto il punto sulla situazione economica italiana durante il Forum Thea di Cernobbio, tenutosi il 6 settembre 2026. Le sue dichiarazioni hanno messo in luce una crescita del Pil superiore alle attese e l’importanza strategica dei salari per il rilancio del ciclo economico.

In un contesto economico globale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e sfide energetiche, Giorgetti ha sottolineato la necessità di un approccio prudente ma realistico nella gestione delle finanze pubbliche.

Pil 2024: dalle previsioni prudenziali alla realtà

Le previsioni iniziali del governo indicavano una crescita del Pil dello 0,6% per il 2024. Tuttavia, secondo Giorgetti, i dati già acquisiti mostrano un aumento dello 0,8%. “Avevamo fatto valutazioni prudenziali per la crescita indicando lo 0,6%, per ora abbiamo acquisito lo 0,8%. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarci all’1%, al di sopra delle previsioni contenute nei documenti programmatici”, ha dichiarato il ministro.

Il Pil o prodotto interno lordo è il principale indicatore della salute economica di un Paese. Una variazione positiva segnala crescita, mentre una negativa indica contrazione. Gli indicatori congiunturali, come la produzione industriale e la fiducia di imprese e famiglie, aiutano a comprendere l’andamento futuro dell’economia.

Salari e crescita: un binomio indispensabile

Durante il suo intervento, Giorgetti ha posto l’accento sul ruolo cruciale dei salari nel rilancio dell’economia. “Sul tema delle retribuzioni non ci può essere solo il governo, che può fare la sua parte in termini di incentivi fiscali e contributivi, ma ci devono essere anche gli imprenditori, che devono vedere i salari come una delle prime forme di investimento per far ripartire il ciclo”, ha affermato.

Gli incentivi fiscali e contributivi possono alleggerire il costo del lavoro e sostenere il potere d’acquisto dei dipendenti. Tuttavia, Giorgetti ha sottolineato che le imprese devono considerare i salari non solo come un costo, ma come un investimento strategico.

Retribuzioni più alte possono tradursi in maggiori consumi, sostenendo la domanda interna e contribuendo alla crescita del Pil. L’idea è quella di un circolo virtuoso: salari più robusti alimentano la spesa delle famiglie, che a sua volta sostiene la produzione delle imprese e l’occupazione, rafforzando il ciclo economico.

Le sfide future e il ruolo dell’Europa

Giorgetti ha anche affrontato le sfide future, tra cui il deserto demografico e la necessità di investimenti in settori strategici come l’energia e l’intelligenza artificiale. “Occorre fare investimenti e sicuramente la legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto”, ha dichiarato.

Il ministro ha inoltre evidenziato il clamoroso gap tra investimenti e risparmio tra Europa e Stati Uniti. “Dobbiamo fare l’Europa, ma abbiamo anche qualche cosa da valutare a casa nostra”, ha affermato, citando il caso dei fondi pensione che investono all’estero piuttosto che in Italia.