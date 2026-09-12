Bando di ammissione 2026-2027: scadenze e requisiti per i corsi di laurea

Scopri le ultime novità sul bando di ammissione per l'anno accademico 2026-2027 e come candidarti ai corsi di laurea

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi ha pubblicato il bando di ammissione per l’anno accademico 2026-2027. Questa opportunità formativa è rivolta a tutti gli studenti interessati a intraprendere un percorso di studi in ambito economico. Le iscrizioni sono aperte e i candidati hanno tempo fino al 7 settembre 2026 per presentare la loro domanda di ammissione.

Il bando è rivolto a tutti i candidati, ad eccezione di quelli extra-UE non soggiornanti che richiedono visto, per i quali è stata predisposta una procedura concorsuale specifica già conclusa. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ateneo.

Novità e aggiornamenti

Il 13 luglio 2026 è stata introdotta una novità importante: è ora possibile effettuare la registrazione al portale Esse3 anche con le credenziali CIE, oltre che con SPID. Questo aggiornamento semplifica il processo di iscrizione per tutti i candidati.

Un ulteriore aggiornamento è stato comunicato il 5 agosto 2026: sono terminati i posti disponibili per la prima edizione del bando. Per la seconda edizione, sono ancora disponibili 102 posti per il corso CLEAM, 111 per il corso CLEMI e 94 per il corso CLEF.

Scadenze e procedure

Per partecipare al bando, i candidati devono sostenere il TOLC-E entro il 4 settembre 2026. Questo test è un requisito fondamentale per l’ammissione ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Economia Marco Biagi.

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata entro il 14 settembre 2026. I candidati sono invitati a monitorare costantemente il sito ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità e le scadenze.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ateneo. Questa opportunità formativa rappresenta un passo importante per tutti gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi in ambito economico.