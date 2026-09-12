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12 Settembre 2026

Bando di ammissione 2026-2027: scadenze e requisiti per i corsi di laurea

Scopri le ultime novità sul bando di ammissione per l'anno accademico 2026-2027 e come candidarti ai corsi di laurea

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Bando di ammissione 2026-2027: scadenze e requisiti per i corsi di laurea

Il Dipartimento di Economia Marco Biagi ha pubblicato il bando di ammissione per l’anno accademico 2026-2027. Questa opportunità formativa è rivolta a tutti gli studenti interessati a intraprendere un percorso di studi in ambito economico. Le iscrizioni sono aperte e i candidati hanno tempo fino al 7 settembre 2026 per presentare la loro domanda di ammissione.

Il bando è rivolto a tutti i candidati, ad eccezione di quelli extra-UE non soggiornanti che richiedono visto, per i quali è stata predisposta una procedura concorsuale specifica già conclusa. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ateneo.

Novità e aggiornamenti

Il 13 luglio 2026 è stata introdotta una novità importante: è ora possibile effettuare la registrazione al portale Esse3 anche con le credenziali CIE, oltre che con SPID. Questo aggiornamento semplifica il processo di iscrizione per tutti i candidati.

Un ulteriore aggiornamento è stato comunicato il 5 agosto 2026: sono terminati i posti disponibili per la prima edizione del bando. Per la seconda edizione, sono ancora disponibili 102 posti per il corso CLEAM, 111 per il corso CLEMI e 94 per il corso CLEF.

Scadenze e procedure

Per partecipare al bando, i candidati devono sostenere il TOLC-E entro il 4 settembre 2026. Questo test è un requisito fondamentale per l’ammissione ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento di Economia Marco Biagi.

La graduatoria dei candidati ammessi sarà pubblicata entro il 14 settembre 2026. I candidati sono invitati a monitorare costantemente il sito ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità e le scadenze.

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’ateneo. Questa opportunità formativa rappresenta un passo importante per tutti gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi in ambito economico.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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