Bando MEF 2026: 548 Opportunità di Lavoro per Funzionari e Specialistici

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto un bando di concorso che rappresenta un’importante opportunità per i laureati italiani.

Con un totale di 548 posti disponibili, questa iniziativa si rivolge a candidati provenienti da diverse aree professionali e offre posizioni in tutto il territorio nazionale.

Dettagli del concorso

Il concorso, organizzato dalla Commissione RIPAM, prevede l’assunzione di 485 funzionari e 63 specialisti nell’Area delle Elevate Professionalità. Le figure professionali ricercate spaziano da esperti in data science e cybersicurezza a professionisti nel campo giuridico-tributario e della finanza pubblica. Questa varietà consente a laureati di diverse discipline di candidarsi per ruoli che meglio si allineano alle loro competenze.

Requisiti di partecipazione

Per accedere al concorso, è necessario possedere una laurea magistrale in discipline specifiche, come giurisprudenza, economia, ingegneria, informatica o statistica. Inoltre, è richiesta un’esperienza professionale di almeno tre anni in funzioni specialistiche. È fondamentale verificare i requisiti dettagliati nel bando ufficiale.

Modalità di selezione e prove d’esame

La selezione dei candidati avverrà attraverso prove d’esame che variano in base all’area di interesse. La prova preselettiva consiste in un test composto da venticinque quesiti sulle materie specifiche, otto quesiti di logica e sette situazionali. È essenziale prepararsi adeguatamente per affrontare queste prove.

Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale InPA, utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. La finestra per le candidature si apre il 30 dicembre 2025 e si chiude il 27 gennaio 2026. È possibile candidarsi per un solo codice dell’Area Elevate Professionalità e per uno dell’Area Funzionari, con una tassa di partecipazione di 10 euro per ciascun codice.

Preparazione al concorso

Per affrontare al meglio le prove, è consigliato utilizzare risorse didattiche specifiche. Concorsando.it offre corsi online e materiali di studio che coprono tutte le aree tematiche previste dal bando. Gli studenti possono beneficiare di videolezioni, esercitazioni pratiche e quiz di autovalutazione per monitorare i propri progressi e migliorare le proprie competenze.

È opportuno consultare il manuale specifico per il concorso MEF, il quale raccoglie informazioni teoriche e pratiche necessarie per affrontare le prove. Questo materiale include schemi e approfondimenti normativi. La combinazione dello studio teorico con esercizi pratici risulta fondamentale per un’adeguata preparazione.

Il concorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta un’importante opportunità di carriera nel settore pubblico. La preparazione efficace per questo evento significantivo è essenziale per coloro che aspirano a una posizione in questo ambito.