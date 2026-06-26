Bando regionale per frutteti resilienti: fondi e regole per le imprese agricole

Un bando regionale stanzia 20 milioni per progetti su frutteti resilienti: requisiti per le imprese agricole, esclusioni, invio della domanda via Siag e contatti dell'ufficio competente.

La Regione ha riapprovato l’intervento denominato SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – Frutteti resilienti con la delibera di Giunta regionale n. 480 del 30 . Si tratta di un avviso che mette a disposizione un plafond di 20.000.000 euro per sostenere investimenti finalizzati a migliorare la resilienza e la competitività dei frutteti gestiti da imprese agricole.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente in modalità online attraverso il modulo reso disponibile sul Siag – Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per accedere al sistema è necessario completare la procedura di accreditamento Agrea prima della compilazione della modulistica prevista.

Chi può partecipare e condizioni di ammissibilità

Possono presentare istanza le imprese agricole che, al momento della domanda, soddisfano i requisiti indicati al punto 1.2 delle Disposizioni comuni. In particolare sono ammesse le aziende in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o di Coltivatore diretto. Le imprese classificate come proprietà collettive possono partecipare solo se gli investimenti riguardano la gestione diretta dei terreni in conduzione e non sottoposti ad assegnazione.

È importante notare che non possono accedere al bando le aziende che risultano già finanziate con un Piano di Sviluppo dell’Azienda agricola (PSA) e un eventuale Piano degli Investimenti (PI) collegato, qualora tali piani siano in corso e riferiti ai tipi di intervento 6.1.01/4.1.02 o alle misure SRE01/SRD01 destinate ai giovani agricoltori. Per gli aspetti non esplicitati in questo avviso rimandare al punto 1.2 delle Disposizioni comuni.

Dotazione finanziaria, modalità operative e tempistiche

La dotazione complessiva prevista per l’intervento è di 20.000.000 euro finanziati con fondi europei a supporto degli investimenti nelle aziende agricole. La compilazione della domanda dovrà avvenire attraverso il modulo disponibile sul Siag già reso operativo per le presentazioni online. La scadenza amministrativa indicata nel bando riporta il termine alle ore 13:00 per la chiusura delle procedure, senza indicazione di data specifica nell’avviso pubblico;

La procedura di accesso al portale richiede l’accreditamento su Agrea: è una fase propedeutica indispensabile per ottenere le credenziali con cui compilare e inviare la domanda. Una volta acceso il modulo Siag, il sistema guiderà alla compilazione della modulistica standard prevista per le misure regionali.

Responsabile del procedimento e contatti

Il responsabile del procedimento è l’ufficio P.E.Q. intitolato «Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori e agli investimenti nelle aziende agricole» della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Per informazioni operative è indicato il contatto del referente: Fabrizio Roffi telefono 051 5274380.

Aspetti pratici e destinatari specifici

Il bando si rivolge a imprese di tutte le dimensioni, incluse micro, piccole, medie e grandi imprese purché soddisfino i requisiti di ammissibilità. Gli interventi finanziabili sono mirati a potenziare la capacità produttiva e la resilienza dei frutteti, con interventi che possono riguardare tecnologie, sistemi di irrigazione, ristrutturazioni funzionali e altre opere coerenti con gli obiettivi di competitività agricola.

Si raccomanda alle aziende interessate di prendere visione delle Disposizioni comuni riportate nel bando per verificare la documentazione richiesta, le priorità di valutazione e le eventuali esclusioni. In particolare, chi è già beneficiario di determinati strumenti di sostegno collegati ai tipi di intervento sopra citati dovrà astenersi dalla presentazione per evitare duplicazioni di finanziamento.

Per aggiornamenti amministrativi il bando riporta l’ultimo aggiornamento al 24-06-2026, 10:13. Prima di procedere è consigliabile consultare il portale Siag per verificare la disponibilità del modulo e le informazioni su eventuali chiarimenti o integrazioni pubblicate dall’amministrazione regionale.