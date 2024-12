La decisione della Bce

La Banca centrale europea (Bce) ha recentemente annunciato una riduzione dei tassi di interesse di 25 punti base, un passo che riflette la sua strategia per affrontare l’attuale contesto economico. Questo cambiamento è avvenuto durante l’ultimo incontro dell’anno, dove il Consiglio direttivo ha evidenziato come il processo di disinflazione sia ben avviato. I tassi di interesse sui depositi, sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali sono stati ridotti rispettivamente al 3,00%, al 3,15% e al 3,40%. Questa mossa è vista come un tentativo di stimolare la crescita economica e sostenere le famiglie e le imprese in un periodo di incertezze.

Proiezioni economiche e inflazione

Secondo le proiezioni della Bce, l’inflazione complessiva dovrebbe attestarsi in media al 2,4% nel 2024, con una leggera flessione prevista negli anni successivi. Tuttavia, l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare rimane elevata, suggerendo che i salari e i prezzi in alcuni settori stanno ancora adeguandosi ai precedenti aumenti. Questo scenario indica che, nonostante la riduzione dei tassi, le condizioni di finanziamento rimangono stringenti, e la politica monetaria continua a essere restrittiva. Gli esperti prevedono una crescita economica dello 0,7% nel 2024, con un incremento graduale previsto negli anni successivi.

Impatto sulla crescita e sulla domanda interna

La Bce ha sottolineato che la ripresa economica sarà più lenta del previsto, nonostante i segnali di crescita nel terzo trimestre. Gli indicatori congiunturali suggeriscono una contrazione nel trimestre attuale, evidenziando le sfide che l’economia europea deve affrontare. Tuttavia, si prevede che l’aumento dei redditi reali e gli investimenti delle imprese possano sostenere una crescita della domanda interna nel lungo termine. La Bce è determinata a mantenere l’inflazione attorno al suo obiettivo del 2% a medio termine, adottando un approccio basato sui dati per le future decisioni di politica monetaria.