Bending Spoons: Strategia di Crescita e Data della Prossima Quotazione in Borsa

Bending Spoons, il noto gruppo tecnologico con sede a Milano, ha annunciato la sua intenzione di quotarsi in Borsa, secondo quanto dichiarato dal CEO Luca Ferrari in un’intervista a Reuters.

La società si è affermata come un leader nel panorama europeo del digitale e ora guarda a Wall Street come una possibile sede per la sua offerta pubblica iniziale (IPO).

Negli ultimi anni, Bending Spoons ha registrato una crescita notevole, grazie a due importanti acquisizioni: Vimeo e Aol, che insieme valgono circa 1,4 miliardi di dollari. Queste operazioni non solo rafforzeranno la posizione dell’azienda sul mercato, ma si prevede anche che raddoppieranno l’EBITDA adjusted, portandolo a 1,4 miliardi di dollari entro il 2026.

Strategie di crescita e integrazione

La strategia di Bending Spoons si concentra sull’integrazione di Vimeo e Aol per ottimizzare le operazioni aziendali. Attualmente, l’azienda conta più di mille dipendenti, un numero destinato a crescere significativamente con l’inserimento dei team provenienti dalle due realtà acquisite. Inoltre, sono in programma nuove sedi a Madrid e Varsavia, segnando così un’espansione geografica e commerciale.

Obiettivi di EBITDA e piani futuri

Dopo aver completato l’integrazione delle nuove acquisizioni, Bending Spoons prevede di passare da un EBITDA adjusted di 700 milioni di dollari nel 2025 a 1,4 miliardi di dollari entro il 2026. Questo ambizioso obiettivo riflette la fiducia dell’azienda nella crescita futura e nella capacità di innovazione.

Rischio di bolla e intelligenza artificiale

In un contesto caratterizzato dal forte sviluppo dell’intelligenza artificiale, Luca Ferrari ha messo in guardia contro la possibilità di una bolla simile a quella delle dot-com dei primi anni 2000. Ha sottolineato come, accanto a realtà solide, ci siano molte iniziative prive di sostanza che vengono valutate a livelli eccessivi. Per questo, Bending Spoons ha scelto di collaborare con aziende che hanno adottato l’AI con cautela, puntando a sfruttarla in modo strategico.

Automazione e miglioramento dei servizi

Per quanto riguarda Vimeo, l’azienda mira a rendere più efficienti processi complessi come la conversione dei formati video, la generazione automatica di sottotitoli e la traduzione. Allo stesso modo, con Aol, il piano è quello di ottimizzare i sistemi di raccomandazione dei contenuti, incrementando così i ricavi pubblicitari e modernizzando il servizio di posta elettronica. Queste iniziative mirano a rendere l’azienda più competitiva nel panorama digitale.

Bending Spoons si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la quotazione in Borsa, fortemente sostenuta da strategie di acquisizione e innovazione. Con un ambizioso piano di crescita e un occhio attento ai rischi del mercato, l’azienda sembra pronta a sfruttare al meglio le opportunità del futuro.