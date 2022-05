Binance Bridge 2.0: da Ethereum a BNB Smart Chain

Lo scambio di criptovalute Binance ha annunciato il suo nuovo meccanismo che aiuterà gli utenti a collegare più blockchain alla catena intelligente BNB tramite Binance Bridge 2.0

Binance Bridge consentirà agli utenti di collegare le risorse da più blockchain alla sua nativa BNB Smart Chain.

L’implementazione della funzionalità include anche un’opzione per collegare i token non elencati tramite la catena BNB.

Gli utenti saranno in grado di eseguire bridge-in o bridge-out tra più blockchain e BNB Chains accedendo all’opzione chiamata normali funzioni di deposito e prelievo. Diamo un’occhiata a come gli utenti collegano Ethereum alla BNB Smart Chain.

Come collegare da Ethereum a BNB Smart Chain

Binance Bridge 2.0 è ora disponibile sulla piattaforma e inizialmente supporterà un batch di nove token secondo quanto riferito The Sandbox, Apecoin, JasmyCoin, Decentraland, VeChain, ConstitutionDAO, MovieBloc, LooksRare e DogeLon Mars

Indipendentemente da ciò, Binance ci ha comunque fornito alcune informazioni su come funziona il processo di bridging.

Tuttavia, non sembra includere le specifiche per i token non elencati, concentrandosi invece solo sulle risorse elencate. Per passare da Ethereum a BNB, dovresti:

Collega il tuo portafoglio MetaMask a BNB Smart Chain.

Vai a Binance Bridge.

Fai clic sul pulsante Connetti portafoglio e seleziona MetaMask.

Seleziona l’account e premi Avanti.

La schermata chiederà ora all’utente di concedere determinate autorizzazioni. Leggili con cautela e fai clic sul pulsante di connessione.

Ora, fai clic su ETH come risorsa selezionata dalle altre risorse elencate nella pagina.

Scegli Ethereum Network nella categoria “Da”.

Seleziona BSC dalla sezione “A”.

Inserisci l’importo desiderato che desideri spostare e completa la transazione

Nota aggiuntiva: ricorda di tenere alcuni token BNB aggiuntivi nel tuo portafoglio poiché la commissione di transazione qui verrà pagata in token BNB.

Cos’è Binance Bridge 2.0?

Lanciato il 29 marzo, Binance Bridge è definito come “un nuovo modo per collegare i token elencati e selezionati non elencati da Ethereum a BNB Smart Chain come BTokens”.

Gli utenti possono utilizzare i loro token avvolti all’interno dell’ecosistema BNB Chain, tramite DeFi, giochi e altri prodotti.

Il nuovo Binance Bridge 2.0 viene fornito con specifiche aggiuntive tra cui la possibilità di collegare “token non elencati sullo scambio”.

Questi token non elencati verranno collegati a BNB Smart Chain come BToken avvolti e consentiranno agli utenti di sperimentare l’ecosistema BNB Chain decentralizzato.