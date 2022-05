Bitbuy Exchange: cos’è e come funziona

In questa recensione, esamineremo Bitbuy, un popolare scambio di criptovaluta con sede in Canada. In particolare, considereremo ciò che la piattaforma offre ai suoi utenti, quanto costa utilizzarla, il suo approccio alla sicurezza e l’assistenza clienti. Inoltre, viene fornito un tutorial dettagliato passo-passo su come iscriversi al servizio.

Informazioni su Bitbuy Exchange

Bitbuy è uno dei principali scambi di criptovaluta in Canada, fondato nel giugno 2016 da Adam Goldman. La sua sede centrale si trova a Toronto, Ontario, Canada, e attualmente serve più di 400.000 canadesi con supporto per 15 criptovalute.

Lo scambio è gestito e gestito da Bitbuy Technologies Inc., una divisione della società di investimento crittografico First Ledger Corp. Nel gennaio 2022, WonderFi, una società tecnologica con sede a Vancouver quotata in borsa NEO, ha acquistato First Ledger Corp per ottenere diritti esclusivi sulle operazioni di Bitbuy.

Nonostante la sua storia di proprietà storica, Bitbuy è tra le migliori opzioni per i canadesi che desiderano investire nel nascente mercato degli asset digitali, offrendo due servizi principali: intermediazione e scambio di criptovaluta.

Bitbuy offre le seguenti caratteristiche chiave che sono spesso ricercate da investitori e trader di criptovaluta:

Trading espresso: lo scambio consente ai suoi utenti di acquistare e vendere criptovaluta direttamente da e verso il banco di intermediazione della piattaforma;

Pro trading – questa funzione consente ai trader esperti di accedere a strumenti avanzati come grafici, libri degli ordini e sofisticati tipi di ordini necessari per soddisfare le loro esigenze;

Bitbuy Private Wealth – precedentemente chiamato Bitbuy OTC, il desk Private Wealth facilita le negoziazioni dirette tra investitori ad alto volume;

API di trading (interfaccia di programmazione dell'applicazione): questa funzione consente ai trader bot di connettersi al proprio account Bitbuy ed eseguire operazioni automatizzate remote;

Conti aziendali – Bitbuy consente agli investitori istituzionali di attingere alla sua liquidità relativamente profonda per acquistare, vendere e detenere asset digitali.

App mobile – Gli utenti di Bitbuy sono in grado di accedere ai propri account in movimento utilizzando l'intuitiva app mobile dello scambio disponibile su Apple Appstore e PlayStore di Android.

Perché i trader utilizzano lo scambio Bitbuy?

I trader di criptovaluta hanno esigenze diverse, che includono piattaforme sicure, interfacce utente intuitive, materiali didattici, disponibilità di strumenti, liquidità profonda, accesso a funzionalità e prodotti innovativi, oltre a commissioni basse.

Bitbuy offre una serie di prodotti e funzionalità che sono desiderabili per tutti i tipi di trader di criptovalute, dai principianti agli utenti avanzati.

Ecco alcuni dei motivi per cui i trader canadesi scelgono di investire in criptovalute tramite Bitbuy:

Normative e conformità – Bitbuy è una Money Service Business (MSB) registrata dal Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC). È anche un mercato di criptovaluta registrato in Canada regolato dalla Ontario Securities Commission (OSC);

Interfaccia intuitiva – Bitbuy ha investito in un'interfaccia utente per principianti sulla sua piattaforma web e le sue due applicazioni mobili, rendendola facile da usare sia per gli investitori nuovi che per quelli esperti;

Conveniente: il cambio addebita commissioni di negoziazione relativamente più basse rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti, rendendolo più attraente per i trader;

Sicurezza della piattaforma – Bitbuy offre ai suoi utenti la massima tranquillità investendo pesantemente nella sicurezza dei suoi sistemi. Inoltre, la piattaforma ha collaborato con BitGo, società fiduciaria di asset digitali con sede a Palo Alto, in California, per offrire la custodia crittografica;

Registrazione e verifica rapide: è facile creare un account con Bitbuy e iniziare a fare trading rapidamente grazie al suo processo di registrazione senza intoppi. La piattaforma ha collaborato con una startup di verifica dell'identità globale chiamata Trulioo per semplificare il processo di onboarding.

Caratteristiche principali di Bitbuy Exchange

Bitbuy può essere una piattaforma consolidata in Canada, ma offre solo tre tipi di servizi:

Intermediazione di criptovaluta:

Trading professionale;

Custodia dei beni.

I tre servizi sono offerti attraverso le seguenti funzionalità:

1. Commercio espresso

Bitbuy consente ai suoi utenti di acquistare e vendere una qualsiasi delle criptovalute supportate direttamente da e verso la piattaforma senza dover interagire con la sofisticata interfaccia di trading professionale.

La funzione di commercio Express supporta i dollari canadesi locali attraverso i quali vengono regolate le transazioni. Il servizio è vantaggioso in quanto comporta meno passaggi per acquistare o vendere risorse digitali rispetto all’utilizzo del servizio pro.

Finora, la piattaforma supporta l’acquisto, la vendita e il trading di 17 criptovalute che sono:

Bitcoin (BTC);

Bitcoin Cash (BCH);

Ethereum (ETH);

Litecoin (LTC);

Stellar (XLM);

EOS (EOS);

AAVE (AAVE);

Chainlink (LINK);

Dogecoin (DOGE);

Polkadot (DOT);

Cardano (ADA);

Uniswap (UNI);

SushiSwap (SUSHI);

Polygon (MATIC);

Solana (SOL);

Decentraland (MANA); and

USD Coin (USDC) stablecoin.

Il più grande svantaggio dell’utilizzo del servizio Express Trade, tuttavia, è il costo in quanto è significativamente più costoso acquistare o vendere criptovaluta in questo modo rispetto all’utilizzo dell’interfaccia Pro. La commissione è fino a 5 volte superiore.

2. Commercio professionale

I trader di criptovaluta avanzati graviteranno verso il servizio pro trade, che ha la maggior parte delle campane e dei fischietti necessari per svolgere attività di trading efficaci. Alcune di queste funzionalità includono:

Grafici di trading basati su Tradingview;

Grafici OHLC;

Ordinare libri;

Grafici di profondità;

Più tipi di ordine come limite e ordine di mercato;

Storie commerciali di mercato; and so on.

Il più grande vantaggio dell’utilizzo della funzione Pro Trade è che i trader hanno un maggiore controllo sul prezzo al quale entrano o escono dalle loro posizioni e quanto pagano per le negoziazioni. Inoltre, i trader possono risparmiare sulle commissioni di trading in quanto la funzione pro trade è molto più economica del commercio Express.

3. Ricchezza privata

La funzione Private Wealth di Bitbuy facilita le negoziazioni ad alto volume per gli investitori al dettaglio e istituzionali. La piattaforma viene utilizzata per mediare scambi diretti tra acquirenti e venditori senza elencarli nel suo portafoglio ordini. Precedentemente indicato come OTC desk, questa funzione aiuta a prevenire lo slittamento dei prezzi poiché gli ordini di grandi dimensioni possono influenzare il prezzo di mercato di un asset se quotati sul mercato aperto.

C’è anche un valore minimo di scambio di CAD 25.000 sul desk Private Wealth, il che significa che il servizio è specificamente progettato per facilitare ordini di grandi dimensioni.

Infine, il più grande vantaggio dell’utilizzo di questo servizio è che offre agli acquirenti e ai venditori un maggiore controllo sul loro prezzo di acquisto o di vendita e consente di risparmiare tempo poiché la piattaforma corrisponde alle controparti in base alle loro esigenze.

4. API Bitbuy

Un’API di trading (application programming interface) è un canale attraverso il quale un utente può accedere ai propri conti di trading da remoto tramite un bot o un software di terze parti.

A seconda delle impostazioni, un’API può dare l’autorità di aprire e chiudere le negoziazioni e avviare trasferimenti di asset. I bot sofisticati possono anche eseguire funzioni più avanzate come il ribilanciamento del portafoglio e gli ordini derivati anche quando la piattaforma non li supporta.

La funzione API Bitbuy, tuttavia, non è prontamente disponibile. Gli utenti che desiderano usufruire dei suoi vantaggi devono contattare l’assistenza clienti di Bitbuy per richiedere l’accesso.

5. Conti aziendali

Bitbuy consente ai suoi clienti aziendali di mantenere Bitcoin all’interno dei loro bilanci acquistando e trattenendo l’asset all’interno del loro portafoglio ospitato. Per attirare i suoi potenziali clienti istituzionali, lo scambio ha investito molto nella sua infrastruttura e partnership, incluso l’utilizzo di BitGo come fornitore di custodia per i conti aziendali.

La piattaforma rende anche facile per questi clienti istituzionali iscriversi al servizio e verificare la loro identità. Il processo è personalizzato per ogni cliente aziendale e pertanto le aziende non condividono un processo di registrazione comune con gli investitori al dettaglio.

6. App mobili

Bitbuy ha lanciato un’app mobile intuitiva che consente agli utenti della piattaforma di accedere a tutte le funzionalità disponibili sull’interfaccia web attraverso l’interfaccia mobile facile da usare. L’app mobile è disponibile su app store iOS e Android.

Commissioni Bitbuy

Una delle considerazioni principali per un astuto investitore cripto quando sceglie una piattaforma di trading sono le commissioni che incorreranno durante l’apertura e la chiusura di posizioni, oltre a effettuare prelievi perché influisce direttamente sulla loro redditività e le commissioni di trading di Bitbuy sono molto competitive.

Lo scambio utilizza un modello di prezzi maker-taker all’interno della sua piattaforma di trading Pro, con commissioni addebitate a un tasso forfettario dello 0,10% e dello 0,20%, rispettivamente.

I maker sono parti che introducono liquidità sul mercato mentre gli acquirenti eseguono azioni opposte. Se effettui un ordine limite per acquistare o vendere un asset, sei considerato un maker, ma se esegui un ordine di mercato, allora sei un acquirente.

Nota: le negoziazioni espresse verranno addebitate a un tasso forfettario dello 0,5% in tutti i mercati, indipendentemente dalla direzione commerciale (acquisto o vendita).

I depositi e i prelievi Fiat attirano anche commissioni di elaborazione che variano a seconda dell’importo transato e del metodo di pagamento utilizzato.

Ci sono due canali di pagamento:

Trasferimento elettronico interac;

Bonifici bancari.

Il primo è ideale per effettuare transazioni in quantità relativamente piccole (meno di CAD 20.000), mentre il secondo è appropriato per importi più elevati. La piattaforma addebita una commissione dell’1,5% sui trasferimenti elettronici per il prelievo e il deposito di denaro dentro e fuori da un conto.

Con il bonifico bancario, è più economico depositare fondi in Bitbuy piuttosto che prelevare rispettivamente allo 0,5% e all’1%.

Nota: c’è un minimo di CAD 50 quando si deposita tramite il metodo e-Transfer e un massimo di CAD 10.000. Per i bonifici bancari, è necessario prelevare o depositare almeno CAD 20.000 a un massimo di CAD 500.000 per utilizzare questo metodo specifico.

I depositi di criptovaluta non attireranno alcun costo, ma i prelievi varieranno a seconda dell’asset oggetto di transazione e dell’importo. Ecco un breve esempio di come varia la pianificazione delle commissioni per le varie risorse supportate:

Bitbuy è sicuro?

Bitbuy mantiene un solido record di sicurezza dal suo lancio nel 2016. Finora, la piattaforma non ha segnalato alcun grave incidente di sicurezza, che è diventato una testimonianza della sua attenzione alla fornitura di servizi sicuri di intermediazione crittografica, trading e portafoglio.

Di seguito sono riportate alcune delle misure adottate sul fronte della sicurezza:

Regolamentazione completa : lo scambio Bitbuy con sede in Ontario è pienamente conforme alla legge canadese, comprese le normative KYC (conosci il tuo cliente) e AML (antiriciclaggio). La piattaforma è anche completamente registrata per operare come un mercato di asset crittografici ed è registrata presso il FINTRAC come attività di servizi monetari (MSB);

Custodia – Bitbuy consente ai suoi clienti di archiviare le loro risorse sulla piattaforma e lo scambio memorizza il 95% di tutti i fondi dei clienti in celle frigorifere con autenticazione a più fattori. Inoltre, i fondi istituzionali sono detenuti con una terza parte chiamata BitGo per una maggiore sicurezza;

Sicurezza della rete : i server Web online sono tenuti con fornitori di servizi affidabili conformi agli standard ISO, SOC e FIPS 140-2;

Audit regolari – Bitbuy ha incaricato partner indipendenti di condurre frequenti audit finanziari e di sicurezza per garantire che tutti i sistemi siano aggiornati e che tutte le transazioni sospette siano esaminate obiettivamente;

Reputazione – Bitbuy non solo mantiene un record di sicurezza stellare grazie alla sua permanenza relativamente lunga sul mercato, ma eredita anche la sua reputazione dalle sue società madri. First Ledger Corp. è un'entità regolamentata a livello federale, mentre WonderFi è una società tecnologica quotata in borsa sulla borsa NEO . In particolare nella lista dei partner strategici di Bitbuy ci sono il leggendario investitore di Shark Tank Kevin O'Leary e il co-fondatore e CEO di FTX Sam Bankman-Fried .

Autenticazione a più fattori (2FA) – gli utenti hanno anche un ruolo da svolgere nella protezione dei propri account e il modo migliore per farlo su Bitbuy è impostare una password sicura e abilitare l'autenticazione a secondo fattore utilizzando SMS e / o app di autenticazione.

Assistenza clienti

Bitbuy mantiene una sezione esaustiva che offre servizi di supporto, tra cui guide, articoli tutorial, faq e articoli informativi sulle criptovalute. Inoltre, la piattaforma condivide suggerimenti di trading sul suo canale YouTube e altre curiosità regolari ai suoi follower sui social media.

Ecco alcuni dei luoghi in cui puoi ottenere aiuto con Bitbuy:

Facebook;

Cinguettare:

Collegato

Su Instagram:

Canale YouTube;

Sezione supporto.

Puoi anche corrispondere con lo staff dell’assistenza clienti Bitbuy tramite il modulo di contatto o scrivere un’e-mail a [email protected] o inviare un ticket di supporto attraverso la sezione di supporto. Per fare quest’ultimo, visita la sezione Supporto Bitbuy e fai clic sul pulsante [Invia una richiesta] come mostrato qui:

Nel modulo di invio, fornisci una spiegazione dettagliata del tuo problema e fornisci un allegato, se necessario. Quindi invia il modulo e attendi una risposta.

Sfortunatamente, al momento, Bitbuy non offre assistenza clienti in tempo reale tramite telefono o chat online.

Come creare un account Bitbuy (passo dopo passo)

Prima di procedere con questo tutorial, vale la pena notare che solo i residenti canadesi sono ammessi sulla piattaforma Bitbuy. Se non vivi in Canada, ci sono altre opzioni che potresti prendere in considerazione.

Nota: Dai un’occhiata alla nostra guida completa al trading di criptovaluta per principianti, dove delineiamo una varietà di scambi crittografici e cosa considerare quando si sceglie tra di essi.

Passo 1 – Visita Bitbuy.ca

Il primo passo per creare un account Bitbuy è visitare il sito Web dello scambio e iniziare il processo di registrazione.

Fai clic sul pulsante [Iscriviti gratuitamente] nella home page.

Passo 2 – Fornisci i dettagli del tuo account.

Quindi, seleziona tra l’apertura di un “Account personale” e un “Account aziendale”. Questo tutorial si concentrerà sul primo. Tocca il primo pulsante di opzione per visualizzare il modulo di creazione dell’account personale.

Di seguito fornisci il tuo numero di telefono e crea un nome utente e una password univoci. Solo un numero nordamericano che inizia con il prefisso internazionale +1 può essere utilizzato per iscriversi al servizio. Un codice di verifica verrà inviato a questo numero in modo da assicurarti che sia accessibile a te durante la creazione dell’account.

Una volta fatto, seleziona la casella reCAPTCHA e risolvi la sfida del test umano, quindi fai clic sul pulsante [Invia]. Verrai reindirizzato alla schermata di verifica del telefono dove inserirai il codice che hai ricevuto sul tuo telefono.

Passo 3 – Verifica la tua identità.

A questo punto, puoi accedere con successo al tuo account Bitbuy e iniziare a navigarlo, ma per eseguire qualsiasi transazione, dovrai verificarlo.

Pertanto, nella schermata popup di ringraziamento che si carica dopo aver confermato il numero di telefono, fare clic sul pulsante [Verifica account] per avviare il processo di verifica dell’IDENTITÀ.

In alternativa, puoi accedere al pulsante [Verifica il tuo account] all’interno del tuo account dopo aver effettuato l’accesso.

Ricorda anche di verificare il tuo indirizzo email visitando la tua casella di posta elettronica e cliccando sul link di verifica che ti è stato inviato.

Quindi, fornisci i tuoi dati di identità, incluso il tuo vero nome, la data di nascita e l’occupazione, quindi fai clic sul pulsante [Avanti].

Fornisci i dettagli del tuo indirizzo, inclusi il nome della strada, la città, la provincia e il codice postale, quindi fai clic sul pulsante [Avanti] per passare alla schermata finale.

Nella schermata di verifica finale, dichiara la tua esposizione alle attività politiche contrassegnando uno dei pulsanti di opzione forniti.

Scorri più in basso per accettare i termini di utilizzo del fornitore di verifica dell’ID partner di Bitbuy Trulioo.

Fai clic sul pulsante [Invia] per completare il processo di verifica dell’IDENTITÀ.

Trulioo verificherà automaticamente le informazioni che hai fornito, tuttavia, nel caso in cui il processo automatico non abbia successo, ti verrà richiesto di fornire ulteriori documenti per facilitare il tuo processo di verifica. Questi includeranno:

Carta d’identità rilasciata dal governo;

Passaporto; o

Patente.

Inoltre, dovrai scattare una foto selfie di te stesso con in mano il documento d’identità e un pezzo di carta su cui scriverai la data di oggi e la frase “Bitbuy Use Only“.

La seconda parte di questo processo di verifica manuale richiederà di fornire documenti di verifica dell’indirizzo che includono:

Un rendiconto finanziario come un estratto conto bancario o un estratto conto del prestito; o

Una bolletta che potrebbe essere una bolletta del telefono, dell’acqua, dell’elettricità o dell’elettricità.

Nota: i tipi di file accettati sono .jpeg/.jpg, .png o .pdf. Dopo aver fornito i documenti richiesti, fare clic sul pulsante [Richiedi verifica] per inviare i documenti per la verifica. Aspettati una risposta dal team di Bitbuy entro 1-2 giorni lavorativi.

Bitbuy pro e contro

Pro

Bitbuy ha un’interfaccia utente intuitiva ideale sia per i principianti che per gli esperti;

La piattaforma è altamente regolamentata e conforme alle leggi canadesi locali;

C’è un processo di verifica KYC facile e veloce;

Bitbuy è disponibile come app desktop e mobile;

Lo scambio è molto sicuro con una politica di cold storage al 95%, custodia patrimoniale istituzionale gestita da BitGo;

La piattaforma è relativamente economica rispetto ad altri scambi concorrenti.

Contro

Bitbuy è disponibile solo in Canada;

Una selezione limitata di attività di criptovaluta da acquistare, vendere e detenere;

Le commissioni di transazione potrebbero essere elevate rispetto ad altre piattaforme più tradizionali;

La piattaforma ha funzionalità limitate, finora sono supportati solo il trading e l’archiviazione;

Non c’è supporto telefonico o live chat sul sito web.

Considerazioni finali

Gli investitori di criptovalute canadesi troveranno un’ottima opzione in Bitbuy per le loro esigenze di trading in quanto la piattaforma è regolamentata localmente, altamente sicura, ha una reputazione relativamente consolidata e offre un’interfaccia utente intuitiva. La sua app mobile consentirà agli utenti di fare trading in movimento tenendo il passo con le loro attività di trading.

Come abbiamo dimostrato sopra, il processo di registrazione è anche semplice e diretto, rendendo facile l’onboarding di nuovi utenti. Tutti questi punti combinati rendono Bitbuy una solida opzione per gli investitori crittografici con sede in Canada alla ricerca di una piattaforma affidabile per soddisfare le loro esigenze di investimento.

Domande frequenti su Bitbuy Exchange

Cos’è Bitbuy?

Bitbuy è una piattaforma di trading di criptovaluta canadese lanciata nel 2016 da Adam Goldman. La piattaforma ha sede a Toronto, Ontario, serve più di 400.000 canadesi e supporta oltre 15 criptovalute.

Bitbuy è sicuro?

La piattaforma è altamente regolamentata da FINTRAC e dalla Ontario Securities Commission (OSC). Impiega una politica di conservazione a freddo del 95% per proteggere le risorse dei propri clienti, assicura completamente le partecipazioni BTC e esternalizza la grande custodia delle partecipazioni dei suoi clienti aziendali a un fornitore di servizi affidabile BitGo. Gli utenti possono anche abilitare l’autenticazione 2FA a più fattori per proteggere i propri account.

Quali sono le commissioni di trading su Bitbuy?

Le negoziazioni espresse sulla piattaforma Bitbuy vengono addebitate a un tasso dello 0,20%, mentre le negoziazioni della piattaforma pro attirano rispettivamente commissioni maker-taker dello 0,10% e dello 0,20%.

Come posso contattare Bitbuy?

Bitbuy mantiene più canali attraverso i quali i suoi utenti possono ottenere aiuto e supporto. L’azienda gestisce pagine di social media, un canale YouTube informativo e una pagina di supporto dedicata che consente inoltre ai clienti di inviare ticket di supporto per un aiuto più personalizzato.