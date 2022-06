Bitcoin da segni di recupero?

Utilizzando la correlazione con i dati sull’inflazione, la nostra previsione è che Bitcoin potrebbe scendere a partire da 15.000 dollari. Ciò presuppone che l’inflazione al consumo salirà al 9% il mese prossimo. Se la tendenza all’inflazione dei consumatori dovesse abbassarsi, BTC potrebbe stabilizzarsi o addirittura salire.

Altre previsioni pubblicamente disponibili vanno anche nell’intervallo da $ 13k a $ 15k. I meteorologi tecnici prevedono un intervallo compreso tra $ 17.000 e $ 20.000.

Alcuni altri suggeriscono che BTC ha raggiunto il suo minimo annuale sabato e ora si stabilizzerà o si muoverà più in alto.

Ci sono altri segni di recupero di Bitcoin?

I prezzi del petrolio greggio sono crollati la scorsa settimana, un giorno prima che BTC raggiungesse il fondo dell’anno.

Tuttavia, da lunedì il greggio è sceso dello 0,5% in meno mentre Bitcoin è salito del 2,4% in più. Nelle ultime 2 settimane, il greggio è andato in ribasso.

Come abbiamo spiegato in precedenza, i prezzi del greggio hanno iniziato a salire il 20 dicembre 2021. Tra il 20 dicembre 2021 e oggi, il greggio Brent è aumentato del 61% e il BTC è sceso del 58%. In molti modi, Bitcoin e i prezzi del greggio si rispecchiano a vicenda e si muovono in direzioni opposte

Bitcoin tornerà nel 2022?

Detto questo, i tassi di inflazione statunitensi stanno solo aumentando. Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico il 10 novembre 2021 e ha iniziato a scendere da quel giorno in poi. Il 10 novembre 2021, gli Stati Uniti hanno riportato i loro ultimi numeri di inflazione al consumo che hanno mostrato che l’inflazione dei consumatori statunitensi aveva violato il 6%. I numeri dell’inflazione negli Stati Uniti continuano a rimanere elevati

A meno che l’inflazione non inizi a scendere e i prezzi del greggio continuino a scendere, è improbabile che i prezzi di Bitcoin smettano di scendere e inizino a riprendersi.

È probabile che l’inflazione scenda prima dei prezzi del greggio mentre gli aumenti dei tassi della Fed attraversano il sistema finanziario.

Mercoledì, la Fed ha aumentato i tassi di interesse dello 0,75% con la promessa di altri a venire. Si prevede che l’inflazione inizierà a scendere nei prossimi 2-3 mesi in risposta ai ripetuti rialzi dei tassi della Fed (più avanti). Bitcoin con la sua offerta limitata, ampia accettazione e riconoscimento ha un ottimo caso d’uso per sostenere il valore. Ha alcune proprietà dell’oro con limitate difficoltà di offerta estrazione, mentre ha anche alcune proprietà valutarie sotto forma di accettazione dei pagamenti. Quindi possedere e acquistare la moneta non sarebbe un cattivo investimento a lungo termine Con una capitalizzazione di mercato inferiore a un trilione, Bitcoin compensa quasi nulla nel portafoglio di investimenti globali. Quindi l’opportunità è immensa.

Quando tornerà Bitcoin? I due punti di dati macro che contano

Ci sono due set di dati macro che potrebbero indicare un Bitcoin Bottom

I dati sull’inflazione che saranno rilasciati il 13 luglio dovrebbero mostrare un miglioramento Prima di allora, qualsiasi mossa nei prezzi del petrolio greggio scende verso i 100 dollari

La domanda è quando si prevede che l’inflazione degli Stati Uniti diminuisca?

L’OCSE prevede che l’inflazione (17 paesi ricchi) raggiunga il picco durante l’estate del 2022 per poi scendere.

Anche Kiplinger afferma che l’inflazione raggiungerà il picco in estate e poi si assottirerà

Sappiamo che anche i prezzi del greggio dovrebbero scendere nel 3° o 4° trimestre quest’anno secondo la VIA dell’Agenzia dell’Energia degli Stati Uniti.

Quindi si può dire dalle informazioni che abbiamo che è probabile che i prezzi di Bitcoin aumentino di nuovo da settembre a ottobre di quest’anno.

In quali condizioni queste previsioni potrebbero essere sbagliate? Svolta imprevedibile legata all’invasione russa dell’Ucraina, alla nuova crisi geopolitica non vista al momento, ai nuovi problemi legati alla catena di approvvigionamento alimentare, alle condizioni meteorologiche imprevedibili che incidono sull’approvvigionamento alimentare, allo stallo politico o allo spettacolarità negli Stati Uniti a causa delle elezioni di novembre.