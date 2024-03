Bitcoin e i Segnali di Crescita in Fase di Bull Run

Grayscale ha individuato indicatori chiave che suggeriscono come Bitcoin si trovi nella fase intermedia di una bull run. Il report recente di Grayscale evidenzia una combinazione di indicatori tecnici, fondamentali e basati sul sentimento, che indicano la progressione della corsa al rialzo di Bitcoin, con dinamiche di mercato uniche che suggeriscono spazi per ulteriore crescita.

Identificare i Precursori della Bull Run

Il report di Grayscale delinea i precursori di una corsa al rialzo crittografica, mettendo in evidenza l’aumento della dominanza di Bitcoin come indicatore chiave. L’analisi evidenzia un modello stabilito in cui la crescita del prezzo di BTC precede i rally delle altcoin, spinta dagli investitori che utilizzano i profitti di Bitcoin per esplorare criptovalute a più alto rischio.

I Catalizzatori che Distinguono l’Attuale Ciclo

Fattori distintivi quali significativi afflussi negli ETF di Bitcoin spot e riserve di stablecoin salutari sugli exchange sono stati determinanti nella spinta al rialzo del prezzo di BTC. Grayscale sottolinea l’influenza degli ETF di Bitcoin spot nell’esercitare una pressione al rialzo sui prezzi e nota le implicazioni dell’aumento della liquidità delle stablecoin come indicatore di una maggiore capacità di acquisto all’interno del mercato.

Valutazione della Fase Mediana del Mercato

Grayscale utilizza la metrica Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) per valutare la posizione attuale del mercato all’interno della bull run, suggerendo che l’escalation del prezzo di Bitcoin si allinea ai modelli di realizzazione dei profitti degli investitori. Inoltre, nonostante l’aumento dei prezzi, il sentiment degli investitori al dettaglio rimane notevolmente inferiore ai picchi del mercato toro del 2021, indicando un potenziale di mercato inesplorato.

Partecipazione al Dettaglio e Tendenze del Sentiment

Le analisi dell’interesse al dettaglio e dei sentimenti di mercato rivelano una discrepanza tra l’attuale coinvolgimento degli investitori e l’euforia caratteristica dei picchi del mercato toro. Tuttavia, le somiglianze nelle metriche di sentiment osservate durante la bull run del 2021 suggeriscono la riemergenza dell’interesse al dettaglio, potenzialmente alimentando ulteriori escalation dei prezzi.

La valutazione completa di Grayscale sulla dinamica di mercato di Bitcoin e sul comportamento degli investitori presenta un caso convincente per la continuazione dell’attuale corsa al rialzo. Riconoscendo i progressi compiuti, il report invita gli investitori a rimanere vigili sugli afflussi negli ETF e sugli indicatori macroeconomici più ampi, suggerendo che il percorso attraverso questa fase del mercato toro è lungi dall’essere concluso, con significative opportunità di crescita all’orizzonte.