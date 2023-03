Bitcoin è in realtà una copertura contro l’inflazione?

Mentre le banche centrali di tutto il mondo continuano a stampare più denaro, l’offerta massima di Bitcoin rimane la stessa, con un tetto massimo di 21 milioni di monete. Queste monete sono impostate per essere rilasciate su un programma pre-codificato in cui sempre meno Bitcoin entrerà in circolazione ogni quattro anni.

Questo hard cap di 21 milioni di monete e il suo programma di rilascio pre-codificato è ciò che dà a Bitcoin il sopravvento contro l’inflazione. Quindi, perché allora Bitcoin si è schiantato così duramente, mentre l’inflazione è salita alle stelle?

Nell’edizione odierna di Ask Cryptovantage, esploreremo se Bitcoin può ancora essere una copertura contro l’inflazione, nonostante la sua debole performance dei prezzi lo scorso anno.

Cos’è l’inflazione?

L’aumento dei prezzi di beni e servizi in tutta l’economia in un certo periodo di tempo è noto come inflazione e, successivamente, fa precipitare il potere d’acquisto. In altre parole, nel tempo, ogni unità di valuta varrà sempre meno con l’aumento dell’inflazione.

Inoltre, poiché le persone e le imprese riducono le loro spese, l’aumento dell’inflazione può causare una contrazione dell’economia. Di conseguenza, l’inflazione eccessiva ha spesso un impatto negativo sugli individui più svantaggiati della società.

Perché Bitcoin è sceso quando l’inflazione è salita?

È sicuro dire che Bitcoin e l’inflazione non sono direttamente correlati e che esistono diverse ragioni per cui l’inflazione è aumentata anche quando il prezzo di Bitcoin è crollato. Dopotutto, l’alta inflazione è un fenomeno complesso e lo è anche Bitcoin, se ci pensi.

L’aumento dei costi energetici è stato uno dei motivi che ha causato un ulteriore aumento dell’inflazione nel 2022, raggiungendo il 9,1%, un massimo che non si vedeva dal 1981. Altre ragioni includono la guerra in Ucraina, la stampa infinita di denaro da parte dei governi di tutto il mondo, la domanda repressa di servizi che abbiamo dovuto perdere durante la pandemia, i colli di bottiglia delle spedizioni e la carenza di prodotti.

Una tempesta perfetta con enormi implicazioni economiche.

Bitcoin nel frattempo stava terminando il suo ciclo quadriennale entro la fine del 2021. E anche se spesso diciamo che la storia non si ripete, ma fa rima, questa volta si è ripetuta perfettamente. Quando è arrivato il 2022, Bitcoin e criptovalute erano sulla buona strada per l’attuale mercato orso e hanno visto i prezzi crollare di conseguenza.

Il 2022 è stato anche l’anno della bancarotta nel mondo delle criptovalute. Terra è crollata a maggio, seguita dai fallimenti di Celsius, Voyager e Three Arrows Capital. Il governo degli Stati Uniti ha attaccato Tornado Cash durante i mesi estivi, mentre la debacle FTX si è svolta a novembre. Abbiamo chiuso l’anno con il fallimento di BlockFi e le lotte in corso a Genesis e Digital Currency Group.

È un puro miracolo che il prezzo di Bitcoin sia alto come lo è oggi!

Bitcoin è ancora una copertura contro l’inflazione?

La risposta dipenderà in gran parte da chi chiedi. I critici vedono Bitcoin solo come un asset speculativo, mentre gli appassionati di Bitcoin credono che Bitcoin stia già agendo come copertura contro l’inflazione.

I sostenitori di Bitcoin hanno a lungo propagandato il re delle criptovalute come un’efficace, e talvolta l’unica, copertura contro l’inflazione durante i periodi di crisi economica. Hanno sostenuto per anni che la sua scarsità avrebbe protetto il suo prezzo durante i periodi di alta inflazione.

Come abbiamo sperimentato negli ultimi tempi, non è stato così in quanto non abbiamo visto Bitcoin agire come la copertura perfetta. Al contrario, Bitcoin e crypto in generale hanno avuto uno degli anni peggiori di sempre nel 2022. I prezzi sono crollati su tutta la linea, mentre l’inflazione in tutto il mondo è esplosa a livelli che non si vedevano da più di 40 anni. Chiaramente, Bitcoin non era nella posizione di essere un rifugio sicuro per gli investitori crittografici.

Una nota positiva, il fatto che Bitcoin non si sia rivelato una copertura perfetta questa volta, non significa che non agirà mai in questo modo in futuro. Inoltre, Bitcoin ha ottenuto ottimi risultati nei primi mesi del 2023, anche se altri asset annaspano.

Il re delle criptovalute deve solo continuare a stabilire i suoi fondamenti e diventare più mainstream. Quando l’adozione e l’integrazione di massa maturano e raggiungono quel punto critico di non ritorno, allora Bitcoin ha la possibilità di diventare finalmente quella roccaforte contro l’alta inflazione.

Fino ad allora, dovremo riconoscere che Bitcoin è ancora molto soggetto alle regole dei cicli quadriennali e alle regole dei mercati ribassisti e rialzisti.