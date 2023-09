Bitcoin: previsione prezzi 2024-2030

in

Dopo una dettagliata analisi tecnica della posizione attuale di Bitcoin, emerge una prudente inclinazione verso una tendenza ribassista. Attualmente, Bitcoin si trova leggermente sopra il livello di supporto di $26.500, che in passato era una resistenza formidabile. Mantiene una posizione relativamente stabile appena sopra la resistenza di $26.800, indicando la possibile formazione di un modello double-top.

Il grafico dei prezzi di Bitcoin mostra un aspetto importante da notare: una linea di tendenza discendente intorno a $26.750, che potrebbe fungere da ostacolo per il movimento verso l’alto di Bitcoin. Se Bitcoin riuscisse a rompere questa linea di tendenza, potrebbe puntare a $27.000. Oltre questa soglia, il livello di $27.600 rappresenta una resistenza significativa e superarla potrebbe potenzialmente aprire la strada verso il traguardo di $28.000.

D’altra parte, se Bitcoin non riesce a superare la linea di tendenza di $26.750, potrebbe tornare sui suoi passi fino a $26.600 o, in un’ottica più ribassista, testare il livello di supporto di $26.000. Un tale ritracciamento potrebbe scatenare un ulteriore pressione per la vendita, portando potenzialmente il prezzo a circa $25.250.

È importante sottolineare che diversi indicatori tecnici, come la media mobile esponenziale a 50 giorni e l’indice di forza relativa, indicano la possibilità di un imminente slancio rialzista. Gli investitori dovrebbero rimanere vigili sul livello di $26.500, poiché potrebbe essere un punto cruciale. I prezzi che superano questo livello potrebbero indicare segnali di acquisto favorevoli, mentre i prezzi al di sotto potrebbero suggerire una tendenza verso segnali di vendita.

Guardando alla prossima settimana, vari eventi economici fondamentali potrebbero influenzare le dinamiche dei prezzi di Bitcoin, data la correlazione della criptovaluta con i fattori macroeconomici. In particolare, nella giornata di mercoledì 20 settembre, tutti gli occhi saranno puntati sulla Federal Reserve mentre annuncia il suo Federal Funds Rate, attualmente fissato al 5,50%. Allo stesso tempo, gli osservatori di mercato aspetteranno con interesse le proiezioni economiche del FOMC, la sua dichiarazione e la successiva conferenza stampa prevista per le 18:30. La posizione adottata dalla Federal Reserve, sia che sia accomodante o restrittiva, potrebbe scatenare una significativa volatilità nei mercati tradizionali, un fenomeno che spesso si ripercuote anche sul mercato delle criptovalute.

Passando a giovedì 21 settembre, ci saranno i dati sulle richieste di disoccupazione, con gli analisti che prevedono una leggera crescita a 222.000 rispetto al dato precedente di 220.000.

Infine, venerdì 22 settembre, verranno pubblicati i Flash Manufacturing PMI e Flash Services PMI, previsti rispettivamente a 47,9 e 50,8. Questi indici offrono informazioni preziose sulla salute economica generale e, se si discostano significativamente dalle aspettative, possono indirettamente influenzare il prezzo di Bitcoin, influenzando il sentiment del mercato.