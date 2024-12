in

Bitcoin oltre i 106.000 dollari: cosa significa per il mercato

Nel finale del 2024, Bitcoin ha superato la soglia storica dei 106.000 dollari, segnando un nuovo record che ha catturato l’attenzione di investitori e analisti. Questo balzo è stato in parte alimentato dalle recenti dichiarazioni dell’amministrazione Trump, che si insedierà a gennaio. Il tycoon ha suggerito l’idea di creare una riserva strategica di Bitcoin negli Stati Uniti, un annuncio che ha scatenato un’ondata di entusiasmo nel mercato delle criptovalute.

Le dichiarazioni di Trump e l’impatto sul mercato delle criptovalute

Le parole di Trump hanno avuto un impatto immediato sulla percezione di Bitcoin come asset strategico. Gli strategist di mercato hanno sottolineato come questa proposta possa rafforzare ulteriormente la posizione di Bitcoin nell’economia globale, aprendo la strada a nuove discussioni sul suo utilizzo e sulla sua regolamentazione. La creazione di una riserva strategica potrebbe non solo stabilizzare il valore della criptovaluta, ma anche attrarre investimenti istituzionali, aumentando la fiducia nel mercato.

Analisi macroeconomica e performance delle borse

Oltre all’andamento di Bitcoin, è importante monitorare i dati macroeconomici, come gli indici Pmi nella zona euro e negli Stati Uniti. Le borse europee hanno mostrato una seduta poco mossa, con il Ftse Mib che ha chiuso sostanzialmente invariato. Al contrario, Wall Street ha aperto in positivo, con il Nasdaq che ha beneficiato della performance di Broadcom, un’azienda che ha superato i mille miliardi di capitalizzazione grazie all’intelligenza artificiale.

In Germania, la Bundesbank ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL, evidenziando problemi strutturali che stanno influenzando l’economia tedesca. Le nuove stime indicano una contrazione dello 0,2% nel 2023 e una crescita limitata allo 0,2% nel 2024, segnali che potrebbero influenzare anche il mercato delle criptovalute.