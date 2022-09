Bitcoin salirà sopra i $ 21k entro dicembre?

Bitcoin Price Prediction 2022 è $ 23,642. Le prospettive per Bitcoin sono parzialmente negative. La raccomandazione per l’analisi tecnica è Vendere.

Solo il 24% prevede che BTC salirà sopra i $ 25k questo mese.

Bitcoin Price Prediction 2023 è $ 40,938.

Bitcoin Price Prediction 2025 è $ 80,733.

Bitcoin Price Prediction 2030 è $ 367,624.

Bitcoin Price Prediction questa settimana è in un intervallo compreso tra $ 18.736 e $ 22.132

Con l’aumento dei tassi da parte della Fed e l’ulteriore escalation di Putin, le possibilità di una rapida ripresa di Bitcoin sono diminuite. Negli ultimi 4 mesi, Bitcoin è rimasto in un intervallo compreso tra $ 18k e $ 25k. L’ultima volta che Bitcoin è stato in un intervallo così ristretto per un lungo periodo è stato a febbraio-novembre 2018. Questo è quando la Fed ha ridotto il suo bilancio. Non è un caso che l’attuale intervallo ristretto sia anche durante un periodo in cui la Fed sta riducendo il suo bilancio. Leggi la nostra ultima analisi qui. Gli investitori a lungo termine (orizzonte da 3 a 5 anni) non hanno nulla di cui preoccuparsi poiché il prezzo del Bitcoin alla fine aumenterà man mano che il contesto macro si stabilizzerà nei prossimi due anni. Crowdwisdom: Il recente aumento e calo del prezzo del Bitcoin negli ultimi giorni è in linea con le nostre aspettative. È probabile che i mercati delle criptovalute siano volatili fino a quando la situazione macroeconomica non si stabilizzerà a un ritmo più prevedibile. Con le economie cinese e tedesca in difficoltà, l’incertezza è aumentata

Bitcoin Forecast: performance nel 2022

Ultimi 5 giorni Ytd Bitcoin -0.4% -59.5% NASDAQ -2.9% -30.2% Ethereum +0.5% -64.3%

Bitcoin Prezzo Previsioni 2022, 2025, 2030

Il prezzo del Bitcoin salirà a un massimo di $ 23.642 entro dicembre di quest’anno. Nel 2025, il prezzo massimo previsto per Bitcoin con questo metodo è di $ 80.733. Nel 2030, il nostro metodo prevede che il prezzo massimo di 1 BTC raggiungerà $ 367.624.

Cos’è Bitcoin e Bitcoin è un buon investimento? (Performance storica)

Bitcoin è la prima criptovaluta ed è stata costruita sulla tecnologia Blockchain. Utilizza il concetto di prova di lavoro per premiare i suoi membri.

Bitcoin utilizza una rete peer-to-peer e non ha alcuna autorità centrale.

Il libro mastro Bitcoin è pubblico e chiunque può memorizzarlo sul proprio computer. Chiunque può creare un token Bitcoin e può essere trasferito a uno qualsiasi dei portafogli, tuttavia, i proprietari degli indirizzi bitcoin non possono essere identificati, ma qualsiasi transazione Bitcoin effettuata può essere accessibile da chiunque, ovunque.

Non è richiesta alcuna approvazione per il completamento di una transazione Bitcoin. È fatto dalla rete stessa senza l’interferenza di alcun sistema di terze parti.

Si tratta di una risorsa limitata di 21 milioni di monete di cui 19,1 milioni in offerta

Concorrenti di Bitcoin: Ethereum, Oro, Valute Nazionali

Ci sono molti che pensano che Bitcoin sia in realtà di valore zero. Tuttavia, data la sua offerta limitata e l’uso crescente per il pagamento, ha valore

Nel linguaggio di Layman, Bitcoin è come l’oro nascosto all’interno di una rete di computer invece di una miniera in Africa. I creatori ne hanno deliberatamente creato un numero limitato e hanno creato tutta una serie di compiti difficili per ottenerli. Proprio come nel vero mining dell’oro, il mining di Bitcoin diventa difficile se più persone estraggono contemporaneamente o se il numero di BTC continua a ridursi.

Detto questo, non può essere usato come ornamento, uno dei grandi fattori che guidano il valore dell’oro. Per risolvere questo problema, i creatori lo hanno progettato sotto forma di una valuta autenticata tramite una blockchain. Negli ultimi anni, BTC è stato sempre più utilizzato come alternativa al dollaro USA o ad altre valute nazionali. Ora è accettato a pagamento da molte aziende in tutto il mondo. Mentre BTC gode dell’assenza di controllo centrale e quindi di qualsiasi forma di svalutazione volontaria, soffre di maggiore volatilità.



Bitcoin ha prodotto rendimenti positivi per la maggior parte degli ultimi 10 anni.

Bitcoin ha generato rendimenti positivi in 9 anni su 11

Il 2018 è stato l’anno più difficile che coincide anche con l’anno in cui la Federal Reserve ha ridotto le dimensioni del suo bilancio. Durante quell’anno, Bitcoin ha chiuso in calo del 74% rispetto all’anno precedente. Bitcoin ha impiegato 3 anni per recuperare.

A differenza di Alts o anche Ethereum, Bitcoin è lì da un tempo abbastanza lungo e con un record di prestazioni comprovate.

Prezzo di chiusura Prezzo 2021 US$ 46.306 2020 US$ 28.994 2019 7.216 dollari 2018 3.740 dollari 2017 US$ 14.156 2016 964 dollari 2015 431 dollari 2014 320 dollari 2013 754 dollari 2012 US$ 13,5 2011 US$ 4,3 2010 US$ 0,3

Bitcoin vs Ethereum, confronto trimestrale delle prestazioni

Q1 : BTC (-3,1%) , ETH (-8,2%)

: , ETH (-8,2%) Q2 : BTC (-58,5%), ETH (-54,4%)

: BTC (-58,5%), Q3 : BTC -2,8%, ETH +25,8%

: BTC -2,8%, YTD: BTC -59,4%, ETH -64,2%

A lungo termine, Bitcoin ha funzionato in modo più coerente di Ethereum. Tuttavia, negli ultimi 3 anni, Ethereum ha sovraperformato Bitcoin. Dopo una pompa guidata da Merge, ETH ha iniziato a sovraperformare BTC nel 2022. Tuttavia, BTC è di nuovo avanti dopo la fine della Merge Pump.

È il momento giusto per acquistare Bitcoin?

Spesso si crede che si dovrebbe comprare basso e vendere alto. Ma molte volte questa teoria potrebbe non funzionare così spesso come il tempismo è difficile. Pertanto, per una criptovaluta come Bitcoin che ha il potenziale per salire più in alto, è consigliabile tenere più a lungo anche se hai realizzato un profitto quando il prezzo è sceso o sei in perdita perché hai portato BTC quando il prezzo era alto.

Bitcoin è noto per produrre rendimenti più elevati quando un investitore si è attaccato ad esso per un tempo più lungo. Il profitto a breve termine potrebbe essere solo fortuna. Si consiglia di mantenere l’investimento in Bitcoin in quanto il prezzo potrebbe aumentare una volta che le condizioni di mercato iniziano a migliorare

Come investitore a lungo termine, è sicuramente il momento giusto per acquistare Bitcoin. Tuttavia, il periodo di tempo di investimento non può essere inferiore a 3 anni.

Bitcoin Prezzo Previsione 2022

Bitcoin ha raggiunto il minimo dell’anno il 18 giugno, poi è salito sulla scia del miglioramento dei fondamentali economici a quasi $ 25k prima che notizie economiche più negative portassero BTC sotto i $ 20k.

La previsione del prezzo BTC 2022 è $ 23.642.

C’è un più alto grado di incertezza sul prezzo di Bitcoin. La situazione economica globale è peggiorata ed è improbabile che migliori fino alla fine del conflitto Russia-Ucraina. Non ci sono prove che il conflitto finirà presto.

Bitcoin Price Prediction 2023 è $ 40,938. Questo è 2,1 volte il prezzo corrente

Bitcoin Price Prediction 2024 è $ 57,952. Questo è 3,0 volte il prezzo corrente.

Bitcoin Prezzo Previsione 2025

L’offerta di Bitcoin estratti diminuirà della metà nel 2025, a soli 2 anni e mezzo da oggi. Con la riduzione dell’offerta, è probabile che la volatilità diminuisca. È probabile che lo slancio di Bitcoin si mantenga nel 2025 con la ripresa delle economie. Tuttavia, è probabile che anche i regolamenti aumentino. La previsione del prezzo di Bitcoin 2025 a $ 80.733. Questo è 4,2 volte superiore al prezzo di Bitcoin oggi.

Bitcoin Price Prediction 2026 è $ 91,599. Questo è 4,7 volte il prezzo corrente

Bitcoin Price Prediction 2027 è $ 129.795. Questo è 6,7 volte il prezzo corrente

Bitcoin Price Prediction 2028 è $ 178,105. Questo è 9,2 volte il prezzo corrente

Bitcoin Prezzo Previsione 2029 è $ 255.102. Questo è 13,1 volte il prezzo corrente

Bitcoin Prezzo Previsione 2030

Tuttavia, ci aspettiamo un aumento sostanziale tra il 2025 e il 2030, quando molti paesi a medio reddito probabilmente investiranno pool sostanziali nell’economia Bitcoin. La previsione Bitcoin nel 2030 è di $ 367.624. Questo è 18,9 volte superiore a oggi.

Bitcoin Price Prediction 2030 utilizzando il metodo ROI del 25% e del 50%

Bitcoin Prezzo Previsione 2030 Se il prezzo di BTC aumenta del 25% all’anno US$ 115.693 Se il prezzo di BTC aumenta del 50% all’anno US$ 497.457

Bitcoin Price Prediction 2040 utilizzando il metodo ROI del 15% e del 25%

Bitcoin Prezzo Previsione 2040 Se il prezzo di BTC aumenta del 15% all’anno $ 240.208 Se il prezzo di BTC aumenta del 25% all’anno US$ 1.077.471

Bitcoin Prezzo Previsione Oggi

Prospettive generali Parzialmente negativo 1. La saggezza del mercato Parzialmente negativo 1a. Dati di mercato Neutrale 1b. Raccomandazione per l’analisi tecnica Vendere 2. La saggezza della folla Neutrale 2a. Buzz della folla Abbassare 2b. Sentiment sui social media Superiore

Previsione dei prezzi BTC giornaliera e previsione: capitalizzazione di mercato e dati sul volume

Valore Tendenza Capitalizzazione di mercato $363 Miliardi * Stabile Trading Volume $ 54,4 miliardi * Superiore

Previsione del prezzo di Bitcoin: quanti possessori di BTC sono in profitto

Titolari in profitto: 47%

Possessori in perdita: 51%

Perché BTC dovrebbe far parte del tuo investimento a lungo termine?

Sì, BTC può far parte del tuo investimento a lungo termine per i seguenti motivi: