Bitgert raggiungerà 1 centesimo?

Bitgert è un progetto di ingegneria crittografica lanciato a luglio 2021. La piattaforma è stata costruita per fornire prodotti blockchain e soluzioni di auditing. Bitgert è stato inizialmente costruito su BNB Chain e ha utilizzato BNB, il suo token nativo per pagare i premi. Ecco alcuni fatti su Bitgert crypto (BRISE):

Il progetto Bitgert è stato avviato nell’anno 2021. Inizialmente, Bitgert era registrato come entità legale, presumibilmente nelle Isole Cayman.

Lo sviluppo più significativo di Bitgert è avvenuto nel 2022. Bitgert ha lanciato la propria blockchain, la catena BRISE che supporta i token BRC20.

Bitgert afferma che BRISE Chain è la blockchain più veloce disponibile sul mercato.

La catena Brise non ha costi di gas e può gestire fino a 100.000 transazioni al secondo (TPS).

La blockchain funziona su un’architettura proof-of-authority (PoA) per fornire tempi di blocco rapidi e tariffe economiche. La catena BRISE supporta i contratti intelligenti ed è compatibile con Ethereum Virtual Machine (EVM).

Brise Token

BRISE è il token nativo degli ecosistemi BRISE Chain e Bitgert e opera sulla base di contratti intelligenti. Questi contratti consentono al token di essere scambiabile e scambiabile con token ERC-20 basati su Ethereum e BEP-20 basati su Binance. La crittografia BRISE viene utilizzata per i seguenti motivi

Pagare le tasse del gas per l’esecuzione di contratti intelligenti

Picchettamento

Servizio di pagamento peer-to-peer

Riscossione delle commissioni di transazione di rete.

Bitgert ha dettagliato i suoi piani futuri completi. Puoi leggere la Roadmap di Bitgert qui.

Statistiche chiave sulle prestazioni

DeFi: $ 2,2 milioni, classificato 98 °, Sphynx DEX è il numero 1 all’interno di Bitgert

NFT: Non classificato

Commercianti che accettano Brise Token – Dati non disponibili

Giochi: non classificati

Bitgert ha annunciato un nuovo piano sostenibile chiamato CVSO. L’obiettivo è creare un futuro sostenibile per il progetto Bitgert, ridurre l’offerta totale e aumentare la domanda per il token, portando a prezzi più alti. Il team di Bitgert ha un piano per ridurre l’offerta totale del suo token del 99% attraverso una combinazione di

Riacquisti strategici mensili

Bruciature manuali

BRISE sta pianificando il suo secondo incendio mensile, accumulando fondi per una combustione più grande della prima. La seconda bruciatura è fissata per il 28 febbraio 2023, con un valore stimato di $ 4,5 milioni – $ 5 milioni di BRISE da bruciare, rendendolo il più grande incendio di sempre per la valuta. Per festeggiare, BRISE sta regalando $ 5.000 in azioni ai fortunati vincitori, incoraggiando i partecipanti a ritwittare e taggare gli amici.

In sintesi, Brise non ha ancora dimostrato le sue capacità e sta lottando nella maggior parte dei segmenti di mercato. Al momento, non sembra essere un buon investimento

Bitgert raggiungerà 1 centesimo? I calcoli

Per raggiungere 1 centesimo, Brise dovrà aumentare di oltre 25k volte. A 1 centesimo, la capitalizzazione di mercato di Bitgert sarà di $ 3,8 trilioni. Se Bitgert dovesse aumentare del 25% ogni anno, ci vorranno 42 anni per raggiungere 1 centesimo.

Riassumiamo qui i criteri

Qualità dell’investimento: da moderata a scarsa

Aumento previsto per raggiungere l’obiettivo: impossibile

Obiettivo di capitalizzazione di mercato: impossibile

Anni per raggiungere l’obiettivo: impossibile

Bitgert non soddisfa alcun criterio e quindi non raggiungerà 1 centesimo. Tuttavia, Brise ha un programma Burn aggressivo. Quante monete dovranno essere bruciate? Forse più del 99% delle monete dovrà essere bruciato per avere la possibilità di raggiungere 1 centesimo.

Previsione Bitgert Coin Prezzo 2023-2030

La previsione di prezzo di Bitgert 2023 è $ 0,000000936

La previsione di prezzo di Brise 2024 è $ 0,00000114

La previsione di prezzo di Bitgert 2025 è $ 0,00000147

La previsione di prezzo di Brise 2026 è $ 0,00000197

La previsione di prezzo di Brise 2027 è $ 0,00000238

La previsione di prezzo di Brise 2028 è $ 0,00000304

La previsione di prezzo di Brise 2029 è $ 0,00000426

La previsione di prezzo di Bitgert 2030 è $ 0,00000595

BRISE raggiungerà $ 1?

L’attuale prezzo di mercato del token BRISE è di $ 0,00000034 e deve crescere di 2.941.176 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 1.

Inoltre, il token BRISE ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 0,0000016 nel marzo 2022. Inoltre, è cresciuto di 8,9 volte in un solo mese per raggiungere il suo valore più alto di tutti i tempi (dal valore più basso di $ 0,00000018 nel febbraio 2022).

Pertanto, il token BRISE avrà bisogno di un minimo di 330.469 mesi (più di 27.539 anni), che è in realtà un obiettivo impossibile da raggiungere. Inoltre, anche le condizioni economiche del mercato avranno un ruolo nel determinare il prezzo di Bitgert e, quindi, potrebbe non raggiungere $ 1 nel tempo calcolato come sopra.

BRISE può raggiungere $ 10?

Considerando che raggiungere $ 1 è un obiettivo molto difficile per BRISE, $ 10 sembra praticamente impossibile. Tuttavia, dimostriamolo matematicamente.

Per raggiungere $ 10, il token BRISE deve crescere di 29.411.764 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,00000034.

Inoltre, poiché ci è voluto un mese per crescere di 8,9 volte, avrà bisogno di almeno 3.304.692 mesi (circa 275.391 anni) per raggiungere $ 10 dopo essere cresciuto di 29.411.764 volte.

Quindi, è davvero un obiettivo poco pratico per BRISE raggiungere $ 10. Pertanto, non possiamo aspettarci che Bitgert raggiunga $ 10 in futuro.

Brise raggiungerà 1 centesimo? L’ecosistema Bitgert

Bitgert ha sviluppato il proprio ecosistema composto da diversi prodotti, tra cui NFT, Web3, DeFi e altri. Ecco alcuni progetti ben noti sviluppati sulla blockchain di Bitgert:

NFT

MIIDAS: Sviluppato sulla blockchain di Bitgert, Miidas è il primo mercato di token non fungibili (NFT) al mondo per risorse digitali e fisiche.

PAPPAGALLO GIOVANE: Young Parrot è il mercato digitale per oggetti da collezione crittografici e token non fungibili (NFT).

DEX

SPHYNX Labs: SPYNX Labs è lo scambio decentralizzato che supporta la catena BRISE per DEX e launchpad.

BriseSwap: Briseswap è uno dei DEX sviluppati dal team di Brisepad.

Scambio di gelato: Icecream swap è il primo swap sulla blockchain di Bitgert. Consente agli utenti di scambiare, guadagnare e vincere criptovalute.

Progetti Defi

BitKeep: Bitkeep è un portafoglio crittografico basato su Web3. Afferma di avere oltre 6.000.000 di utenti.

KNIT Finanza: Knit Finance supporta la catena BRISE nel suo protocollo cross-chain wrapped assets per supportare le Top 200 crypto assets sulla catena BRISE.

Coinhub: Coinhub integra portafoglio, dati e finanza, mining, trading e altre funzioni, consentendoti di gestire facilmente le tue risorse multi-chain.

DefiLama: DefiLlama è il più grande aggregatore TVL.

Analisi della concorrenza: Bitgert Vs Ethereum

Ethereum è una delle blockchain più importanti sul mercato. Pertanto, facciamo un breve confronto tra Bitgert ed Ethereum (soprattutto in termini di movimenti di prezzo):

Bitgert · Ethereume Che cosa fa? Bitgert è un progetto di ingegneria crittografica specializzato in prodotti blockchain. Ethereum è una blockchain open source che consente l’esecuzione di contratti intelligenti decentralizzati. Categorie NFT, Web3, Defi Defi, NFT, contratti intelligenti. Performance nell’ultimo mese +67.8% +28.1% Andamento degli ultimi sei mesi +29.2% -4.6% Performance nell’ultimo anno -46.3% -46.1%

Come possiamo vedere, il prezzo di BRISE sta aumentando ad un ritmo più elevato negli ultimi sei mesi. Sebbene i prezzi di ETH e BISSE stiano migliorando nelle ultime settimane, Bitgert è sicuramente riuscito a sovraperformare Ethereum nell’ultimo mese.

Bitgert Reddit Discussioni

In una recente discussione su Reddit, riguardante la bruciatura di 5 trilioni di monete BRISE da parte di Bitgert, diamo un’occhiata a ciò che le persone hanno da dire sull’argomento.

Si noti che Bitgert ha bruciato circa $ 2.839.300 di token BRISE all’inizio di questa settimana.

In questa discussione, un utente ha scritto che il prezzo di BRISE è più o meno stabile e quindi è un segno positivo a lungo termine. Un altro utente ha scritto che il 2023 sarà un anno interessante per Bitgert se continueranno a bruciare mensilmente.

Pertanto, i sentimenti generali per questa discussione su Reddit sono positivi.

Picchettamento di Bitgert

Picchettare i token BRISE significa bloccare i token con uno scambio crittografico o un portafoglio per un periodo specifico. Pertanto, aiuta gli utenti a guadagnare interessi sui loro token BRISE bloccati per quel periodo.

Per i token BRISE, il periodo minimo di blocco è di 30 giorni e il periodo massimo è di 180 giorni. Di seguito sono riportati i passaggi per puntare facilmente i tuoi token BRISE:

Il primo passo è acquistare i token BRISE da uno scambio (come PancakeSwap, Gate.io, BitMart ecc.).

Nella seconda fase, gli utenti devono visitare il sito Web ufficiale di Bitgert che consente direttamente lo staking di token BRISE.

Dopo aver scelto la durata desiderata dello staking, il terzo passo è collegare il portafoglio (dove sono memorizzati i token BRISE) a Bitgert.

L’ultimo passo è “Stake BRISE” facendo clic sul pulsante.

Previsione del prezzo di Bitgert Coin: Tokenomics

L’offerta totale di token BRISE è 1.000.000.000.000.000 mentre l’offerta circolante è 395.688,22B BRISE.

La distribuzione di Bitgert (BRISE) è la seguente:

Il 50,00% è allocato alla masterizzazione iniziale

Il 38,00% è destinato alla Liquidità

Il 7,00% è destinato a Future Development & Marketing

Il 5,00% è allocato al team di sviluppo

Previsione Bitgert Coin: Dove acquistare Bitgert Coin?

BRISE Crypto ha guadagnato massicciamente nelle ultime 2 ore. Tuttavia, molto meno piattaforma offre Bitgert crypto per il commercio. Prima di discutere dove acquistare la moneta BRISE, ecco il passaggio per acquistare Brise:

Trovare uno scambio crittografico che vende BRISE Radicle Creare un account con Exchange Verifica la tua identità Finanzia il portafoglio

Previsione Bitgert Crypto Prezzo: Portafogli per Bitgert

Registro

Trezor ·

Portafoglio matematico

Portafoglio Trust

Safepal

Binance Chain Wallet

5. Effettua l’acquisto

Puoi acquistare monete Bitgert dallo scambio Gate.io. Puoi anche andare direttamente sul sito Web di PancakeSwap e scambiare altri token per esso.