Blocco navale CENTCOM: cosa cambia per il traffico marittimo e i mercati

Il U.S.

Central Command (CENTCOM) ha comunicato l’attuazione di un blocco marittimo riguardante tutto il traffico in ingresso e in uscita dai porti iraniani, in applicazione della proclamazione del Presidente. La misura sarà operativa a partire dal 13 aprile alle 10 a.m. ET e interessa sia le banchine sia le aree costiere collegate all’Iran. Questa azione è stata presentata come una disposizione volta a controllare i movimenti marittimi nella regione, preservando al tempo stesso certe garanzie operative per il traffico internazionale.

Secondo la nota ufficiale, le forze del CENTCOM eseguiranno il blocco in modo imparziale nei confronti delle navi di qualsiasi bandiera che tentino di entrare o lasciare i porti e le coste iraniane. Viene precisato che la misura copre tutti i porti sul Golfo Arabico e sul Golfo di Oman, ma non deve essere intesa come un ostacolo alla libertà di navigazione per i traffici che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz diretti a porti non iraniani.

Ambito operativo del blocco

La decisione individua un perimetro operativo che include l’intera linea costiera iraniana affacciata sul Golfo Arabico e sul Golfo di Oman. Le forze incaricate hanno il compito di applicare restrizioni su entrata e uscita dai terminali commerciali e dalle aree portuali, mantenendo però la possibilità di transito nel caso di navi che attraversino lo Stretto di Hormuz verso porti stranieri. Questo approccio tecnico distingue tra interdizione portuale e il transito internazionale, con l’obiettivo dichiarato di non ostacolare rotte commerciali che non abbiano origine o destinazione iraniana.

Porti e rotte coinvolte

Il provvedimento riguarda esplicitamente tutti i porti dell’Iran sulle due sponde marittime citate e le relative aree costiere; non sono state fornite liste dettagliate di terminal, ma l’indicazione include impianti nel Golfo Arabico e nel Golfo di Oman. Le autorità hanno sottolineato che il regime di transito attraverso lo Stretto di Hormuz rimane operativo per collegamenti che non implicano scalo iraniano, cercando di limitare al minimo le interruzioni per il commercio internazionale e per le navi neutrali in transito.

Conseguenze economiche e reazioni di mercato

La notizia del blocco ha avuto un impatto immediato sui mercati energetici: i futures sul Brent sono saliti di 6,7 dollari alla chiusura delle contrattazioni, con il riferimento temporale indicato as of 5:30PM CT. A livello finanziario, movimenti di questo tipo riflettono il timore di interruzioni nelle forniture e l’aumento dei premi per il rischio geopolitico. Allo stesso tempo, gli operatori tengono d’occhio i segnali delle piattaforme di previsione: le probabilità di una riapertura registrate da Kalshi sono tornate ai livelli precedenti alle prime discussioni sul tema, segnalando come le attese del mercato possano oscillare rapidamente in base ai commenti ufficiali e alle notizie in arrivo.

Cosa significa per il commercio globale

Dal punto di vista logistico, un blocco esteso sui porti iraniani può comportare aumenti dei costi di trasporto, possibili deviazioni delle rotte e una revisione delle polizze di assicurazione marittima. Gli operatori del settore navale e dell’energia monitoreranno i livelli di capacità e la disponibilità di alternative portuali; gli analisti di mercato valuteranno la persistenza del movimento dei prezzi del Brent e la volatilità che ne deriva. In conclusione, la misura annunciata da CENTCOM rappresenta un punto di attenzione per le supply chain globali e per i mercati finanziari, che continueranno a reagire alle comunicazioni ufficiali e agli sviluppi sul terreno.