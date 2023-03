Blur Token raggiungerà $ 100?

Blur è un mercato NFT guidato dalla comunità. Aggrega elenchi NFT dai principali mercati e consente inoltre agli utenti di elencare le proprie risorse in modo nativo sulla piattaforma. A differenza di molti altri mercati NFT che addebitano una commissione sulle negoziazioni, Blur mantiene commissioni dello 0% per la vendita di NFT.

Caratteristiche principali

L’interfaccia di Blur è personalizzabile e gli utenti possono passare da una vista all’altra quando guardano attraverso le raccolte, a seconda delle loro preferenze.

Blur visualizza tutto su un’unica pagina, rendendo più facile l’accesso e il confronto di tutti i dati di raccolta rilevanti.

Altre piccole funzioni di accessibilità, come la modalità buio / luce, i tracker delle tariffe del gas e un feed dei prezzi ETH, sono anch’esse di serie.

Vantaggi

L’abbondanza di funzionalità innovative di Blur compensa ampiamente la sua mancanza di accessibilità

La piattaforma afferma di funzionare fino a dieci volte più velocemente di altri aggregatori NFT e i contratti di Blur sono più ottimizzati rispetto ad altri mercati, risparmiando agli utenti fino al 17% sulle tariffe del gas.

Un’altra caratteristica ampiamente elogiata è il modo in cui l’interfaccia di Blur mostra chiaramente la rarità dei diversi tratti NFT e consente persino agli utenti di vedere il prezzo minimo per attributi specifici. Tutte le collezioni presentano un grafico di profondità del pavimento, che aiuta i potenziali spazzatrici a visualizzare l’impatto dei loro acquisti sul mercato.

Di conseguenza, Blur ha guadagnato una quota di mercato significativa da Opensea, in particolare tra gli utenti ad alto volume

BLUR è il token di governance ERC-20 nativo della piattaforma Blur, con una fornitura massima di tre miliardi di token. Gli airdrop sono stati distribuiti agli utenti negli ultimi mesi, con il 12% della fornitura assegnata a loro.

$BLUR sarà il token di governance del mercato per il decentramento.

Gli utenti della piattaforma che sostengono le royalty dei creator vengono premiati con più token

Una nuova analisi di U.Today sostiene che l’airdrop di Blur finirà per danneggiare il prezzo poiché gli airdrop BLUR della Stagione 2 di 300 milioni di token raddoppieranno l’attuale offerta circolante.

Nel complesso, Blur Token sembra essere un buon investimento

L’aggregatore di dati NFT CryptoSlam ha identificato milioni di token non fungibili (NFT) negoziati in modo trasparente relativi al mercato emergente Blur.io da quando la piattaforma ha iniziato a trasmettere i suoi token nativi agli utenti il giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Le operazioni di lavaggio, che sono illegali, comportano l’acquisto e la vendita di un bene a se stessi utilizzando diversi portafogli per creare l’illusione di elevati volumi di trading. A causa dell’aumento del volume delle vendite NFT che è stato parzialmente contrassegnato da CryptoSlam come artificiale, Blur ha recentemente superato il volume delle vendite del rivale OpenSea, che è stato il più grande del settore.

Previsione del prezzo di Blur: Blur Token raggiungerà $ 100?

Per raggiungere $ 100, Blur dovrà aumentare di 75 volte. A $ 100, la capitalizzazione di mercato di Blur sarebbe di $ 38 miliardi. Se Blur dovesse aumentare al tasso del 25% ogni anno, ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $ 100.

Considerando tutti i set di dati, Blur è ben posizionato per raggiungere $ 100. La probabilità di raggiungere $ 100 migliorerebbe se le tendenze dei token circolanti diminuissero, probabilmente attraverso un programma di masterizzazione on-chain.

Previsione Blur Token Prezzo 2023-30 (Aggregato)