Bonus adozione 2024 fino a 6500 euro: requisiti e come fare domanda entro il 5 ottobre

Il Bonus adozione 2024 è un contributo economico che può arrivare fino a 6.500 euro, destinato a sostenere le coppie che hanno affrontato o stanno affrontando percorsi di adozione internazionale considerati complessi.

La scadenza per presentare domanda è il 5 ottobre 2024. In questa guida vedremo cos’è il bonus, chi può richiederlo, a quanto ammonta e come presentare la domanda.

Cos’è il Bonus adozione 2024

Il bonus adozione 2024 è un sostegno economico riservato alle coppie di genitori che stanno affrontando procedure adottive internazionali complesse. Queste adozioni sono considerate “complesse” se non si sono concluse entro il 1° gennaio 2024 a causa di difficoltà specifiche, come problemi geopolitici o ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19.

La misura è stata disciplinata dal Decreto del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 29 aprile 2024 dalla ministra Eugenia Roccella e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2024. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate entro le ore 23:59 del 5 ottobre 2024.

A chi spetta il Bonus adozione 2024

Il bonus spetta alle coppie che hanno avviato una procedura di adozione internazionale attraverso un Ente Autorizzato e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

La procedura è stata avviata prima del 30 gennaio 2020 (data della dichiarazione di emergenza internazionale per la salute pubblica da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità) e non si è ancora conclusa al 1° gennaio 2024.

L’adozione è stata avviata in paesi con difficili situazioni geopolitiche, come Cina, Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia, e non è ancora conclusa al 1° gennaio 2024.

Non sono previsti requisiti specifici legati al reddito o all’ISEE per accedere al bonus, né limiti di età per i genitori adottivi.

Come richiedere il Bonus adozione 2024

Le coppie che possiedono i requisiti possono richiedere il bonus adozione attraverso il sistema online “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia. L’accesso avviene tramite SPID o Carta di identità elettronica (CIE). La domanda deve essere presentata congiuntamente dai due coniugi e deve includere tutte le informazioni e i documenti richiesti.

È necessario allegare una copia valida del documento d’identità di entrambi i coniugi. La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l’inammissibilità della domanda.

Come funziona il Bonus adozione 2024

Il bonus è gestito dalla Commissione per le adozioni internazionali, che si occuperà di verificare l’ammissibilità delle domande. Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle istanze, prevista per il 5 ottobre 2024, la commissione comunicherà l’esito dell’istruttoria. In caso di approvazione, il contributo verrà versato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.

La liquidazione avverrà nel rispetto del limite delle risorse stanziate per l’anno 2024, pari a 4.377.500 euro.

A quanto ammonta il Bonus adozione 2024

L’importo del bonus varia a seconda delle difficoltà che hanno reso complesso il percorso adottivo. In particolare:

3.500 euro per le coppie che hanno subito ritardi a causa della pandemia di Covid-19.

per le coppie che hanno subito ritardi a causa della pandemia di Covid-19. 5.000 euro per le coppie che hanno avuto difficoltà legate ai rapporti con alcuni Stati.

per le coppie che hanno avuto difficoltà legate ai rapporti con alcuni Stati. 6.500 euro per le coppie che hanno affrontato sia problematiche legate alla pandemia sia difficoltà internazionali con determinati Stati.

Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande per il bonus adozione 2024 devono essere presentate entro le ore 23:59 del 5 ottobre 2024. Dopo questa data, le richieste non saranno più accettate.

Conclusione

Il bonus adozione 2024 rappresenta un importante sostegno per le coppie che stanno affrontando procedure di adozione internazionali particolarmente complesse. Con un contributo che può arrivare fino a 6.500 euro, questo bonus aiuta a coprire i costi e le difficoltà legate a questi percorsi. Assicuratevi di presentare la domanda entro il 5 ottobre 2024 per non perdere questa opportunità.