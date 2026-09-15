Bonus carburante per l’agricoltura: come richiederlo entro il 30 settembre

Le imprese agricole possono richiedere il bonus carburante fino al 30 settembre. Scopri come accedere al credito d'imposta e quali sono i documenti necessari.

Le imprese agricole hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus carburante. Questo contributo, introdotto dal secondo decreto Carburante mira a compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Il credito d’imposta, che copre fino al 20% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 50.000 euro, è un’opportunità importante per le aziende del settore che hanno subito l’impennata dei prezzi del carburante. Le imprese interessate devono presentare la domanda tramite l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’Agea.

Come richiedere il bonus carburante

Per presentare la domanda, le imprese devono accedere alla piattaforma dell’Agea e inserire un’unica istanza. È possibile presentare una nuova domanda che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa o rinunciare al credito d’imposta precedentemente richiesto.

Nel modello di domanda devono essere riportate tutte le fatture relative esclusivamente alle spese per l’acquisto di gasolio e/o di benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per le attività agricole. Le fatture devono essere conformi alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e possono essere allegate sia in formato.pdf che.xml.

Documenti necessari

Le fatture devono includere informazioni come il numero fattura, la data fattura, il soggetto emittente, la denominazione del soggetto emittente e l’importo imponibile (IVA esclusa). In caso di allegato in formato.pdf, è necessario comunicare manualmente tali informazioni.

Sono considerate ammissibili anche le fatture emesse con data successiva al 31 maggio 2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnati entro tale data. In tale caso è obbligatorio indicare nel quadro B della domanda, il/i documenti di trasporto / bolle di consegna (DDT) indicando il numero DDT e la data.

Finlombarda sostiene l’agricoltura lombarda

Nel frattempo, Finlombarda, sotto la guida del presidente Andrea Mascetti ha avviato numerose iniziative a favore del comparto agricolo lombardo. Il progetto “Più Credito Agricoltura”, operativo nel corso del mese di settembre, prevede un plafond di 25 milioni con risorse di Finlombarda in grado di attivare ulteriori 25 milioni del sistema bancario.

Finlombarda ha anche lanciato l’Agrifood Basket Bond per le PMI dell’agrifood, registrando una crescente attenzione verso strumenti di finanza alternativa. “Riteniamo prioritario sostenere gli investimenti in agricoltura. Anche il rafforzamento di cooperative e consorzi che favoriscono l’aggregazione rappresenta un elemento strategico per aumentare la competitività del settore”, ha evidenziato Andrea Mascetti.

Finlombarda è inoltre protagonista di una scissione interna tra le attività pubblicistiche e quelle finanziarie, con la ricerca di un advisor che possa supportare lo sviluppo dei due comparti. Queste iniziative mirano a sostenere le eccellenze del territorio e a rafforzare la competitività del settore agricolo lombardo.