Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio uniscono le forze per attrarre imprese

Una nuova alleanza tra istituzioni liguri punta a riqualificare aree dismesse e attrarre capitali con una piattaforma digitale innovativa.

La Liguria si prepara a un nuovo capitolo di sviluppo economico grazie alla collaborazione tra Regione LiguriaComune di Genova e Camera di Commercio di Genova. Insieme hanno dato vita a InvestInLiguria un’iniziativa volta a promuovere investimenti e riqualificare aree dismesse attraverso una piattaforma digitale dedicata.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il territorio in un polo attrattivo per nuove attività imprenditoriali e produttive, mettendo a disposizione degli investitori tutte le informazioni necessarie per valutare le opportunità disponibili. La piattaforma InvestInLiguria sarà il cuore di questa strategia, offrendo una vetrina completa delle aree pubbliche e private pronte ad accogliere nuovi progetti.

La piattaforma digitale: un ponte tra investitori e opportunità

Al centro del progetto c’è la nuova piattaforma digitale InvestInLiguria uno strumento innovativo pensato per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di spazi. La piattaforma raccoglierà informazioni dettagliate su aree dismesse o sottoutilizzate, fornendo dati urbanistici, infrastrutturali e sulla proprietà. Questo permetterà agli investitori di avere una visione chiara e completa delle opportunità disponibili, semplificando il processo decisionale.

Ogni area sarà presentata con schede informative complete, che includeranno le caratteristiche tecniche, la classificazione urbanistica e paesaggistica, e i riferimenti della proprietà. Inoltre, la piattaforma conterrà sezioni dedicate agli incentivi regionali e nazionali agli asset competitivi del territorio e alle richieste di insediamento. Questo approccio integrato mira a rendere la Liguria una destinazione sempre più attraente per gli investitori.

Le parole dei protagonisti: una sinergia per il futuro

Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “Una collaborazione fondamentale tra Regione, Comune di Genova e Camera di Commercio per attrarre investimenti sul nostro territorio“. Piana ha evidenziato come la piattaforma InvestInLiguria colmi un vuoto importante, offrendo un unico punto di riferimento per conoscere le opportunità di investimento disponibili.

Alessandro Terrile, vicesindaco del Comune di Genova, ha aggiunto: “Il Comune di Genova è il più grande della regione e per questo riteniamo importante partecipare a questa intesa“. Terrile ha sottolineato come la piattaforma non solo attrarrà nuovi investimenti, ma offrirà anche nuove opportunità alle realtà già presenti sul territorio, favorendo la crescita economica.

Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, ha spiegato il ruolo cruciale della Camera di Commercio in questo progetto: “La Camera di Commercio svolgerà un ruolo di facilitatore nel rapporto tra piccole e grandi imprese e il territorio“. Attanasio ha messo in luce le potenzialità della Liguria, con il suo grande porto, università di eccellenza e lavoratori qualificati, sottolineando come la piattaforma sarà un punto unico di accesso alle opportunità di investimento.

Un progetto in espansione: dal Comune di Genova a tutta la Liguria

Il progetto InvestInLiguria partirà sperimentalmente dal Comune di Genova, per poi estendersi gradualmente a tutto il territorio regionale. L’obiettivo è coinvolgere progressivamente anche gli altri Comuni liguri, con il supporto di Anci e delle associazioni di categoria, per ampliare il catalogo delle opportunità disponibili.

Questa iniziativa non solo punta ad attrarre nuovi capitali, ma anche a riportare a nuova vita aree oggi dismesse o sottoutilizzate, favorendo nuovi insediamenti produttivi e creando nuove opportunità di lavoro. La Liguria si presenta così come una regione dinamica e pronta a cogliere le sfide del futuro, offrendo un ambiente favorevole per chi sceglie di investire nel suo territorio.