Bonus e Agevolazioni con ISEE Basso 2024: Guida Completa e Come Richiederli

Nel 2024, molte famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) basso possono accedere a una serie di bonus e agevolazioni.

Questi aiuti sono pensati per sostenere le famiglie in difficoltà economiche, con un ISEE non superiore a 20.000 o 25.000 euro. In questa guida troverete l’elenco completo dei bonus disponibili, i requisiti per accedervi e le modalità di richiesta.

Quali Sono i Bonus con ISEE Basso nel 2024

I bonus con ISEE basso sono agevolazioni destinate a famiglie e individui con difficoltà economiche, come quelle con redditi molto bassi, famiglie numerose o con membri disabili a carico. Vediamo quali sono i principali bonus disponibili nel 2024 e come funzionano.

1. Carta Acquisti

La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronica, prepagata e ricaricabile, del valore di 40 euro mensili. Gli importi vengono accreditati ogni due mesi per un totale di 80 euro. Questa misura è riservata a chi ha un ISEE basso.

2. Bonus Conto Corrente

I consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro possono aprire un conto corrente base senza dover pagare il canone annuo e l’imposta di bollo. Inoltre, chi percepisce trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro annui può accedere a un conto di base gratuito.

3. Bonus Sociale Bollette

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2024, chi ha un ISEE basso può usufruire del bonus sociale per luce e gas, che riduce i costi delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e gas.

4. Esenzione Canone RAI

L’esenzione dal pagamento del canone RAI è riservata agli anziani con più di 75 anni e un reddito inferiore a 8.000 euro, ai militari delle Forze Armate Italiane o NATO, agli agenti diplomatici e ad altri specifici soggetti.

5. Carta Risparmio Spesa

La Carta Risparmio Spesa è un aiuto erogato dai Comuni alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro. Questa carta permette di ottenere agevolazioni sugli acquisti di beni di prima necessità.

6. Bonus Università

Gli studenti universitari con un ISEE basso possono beneficiare dell’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuo. Le riduzioni sono proporzionate alla fascia di ISEE.

7. Contributi per Libri Scolastici

Le Regioni italiane offrono contributi economici, voucher o agevolazioni per l’acquisto di testi scolastici alle famiglie con ISEE basso.

8. Esenzione Pagamento Ticket Sanitario

Chi ha un ISEE basso può richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con criteri specifici basati sul reddito e altre condizioni particolari.

9. Reddito Alimentare

Il Reddito Alimentare è un aiuto per chi si trova in condizioni di povertà assoluta, fornendo pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti, per combattere lo spreco alimentare.

10. Assegno Sociale

L’Assegno Sociale, pari a 534,41 euro per il 2024, è un contributo economico erogato dall’INPS per 13 mensilità a chi si trova in condizioni economiche disagiate.

11. Bonus Gita Scolastica

Il Bonus Gita Scolastica offre uno sconto fino a 150 euro sui viaggi di istruzione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE basso.

12. Bonus Asilo Nido

Le famiglie con figli fino a 3 anni possono richiedere il Bonus Asilo Nido, che offre un contributo massimo di 3.000 euro all’anno per le rette degli asili nido o per servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie.

13. Bonus Cicogna

Il Bonus Cicogna offre un contributo di 500 euro per i figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane o dell’ex-IPOST, con un ISEE basso.

14. Carta della Cultura per Famiglie Svantaggiate

La Carta della Cultura, del valore di 100 euro, permette alle famiglie con ISEE basso di acquistare libri, servizi e prodotti digitali. La carta sarà disponibile entro il 2024.

15. Bonus Animali Domestici 2024

Il Bonus Animali Domestici è un aiuto economico per coprire i costi delle cure per gli animali d’affezione, destinato a chi ha un ISEE inferiore a 16.215 euro.

16. Bonus Trasporti su Carta Dedicata a Te

Nel 2024, al posto del bonus trasporti nazionale, è disponibile un contributo per i trasporti correlato alla Carta Dedicata a Te, riservato alle famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro.

17. Assegno Maternità Comuni

L’Assegno Maternità dei Comuni è un aiuto economico rivolto alle mamme disoccupate con ISEE basso, erogato dall’INPS per le famiglie in difficoltà.

18. Contributo Libri Scuola Regione Lazio

Il Contributo Libri Scuola della Regione Lazio offre un aiuto economico per l’acquisto di libri di testo, dizionari e sussidi didattici digitali per le famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

19. Bonus Nascita Sicilia

Il Bonus Nascita Sicilia offre un contributo di 1.000 euro per la nascita di ciascun figlio a famiglie con ISEE non superiore a 3.000 euro.

Nel 2024, molte famiglie con ISEE basso possono accedere a una serie di bonus e agevolazioni per supportare le loro esigenze economiche. Conoscere questi strumenti è fondamentale per ottenere il sostegno necessario. Restate aggiornati su ulteriori bonus e misure future per sfruttare al meglio le opportunità disponibili.