Bonus mobili 2026: guida pratica per ottenere i 2.500 euro senza rischi

Il bonus mobili resta una delle agevolazioni fiscali più utili per chi ristruttura casa: permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, con un limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare.

In termini pratici il risparmio potenziale è di 2.500 euro, ripartito in dieci quote annuali. Tuttavia, più importante dell’entità dell’agevolazione è la corretta sequenza temporale degli eventi: l’acquisto deve seguire l’avvio dei lavori.

Molti beneficiari rischiano di perdere interamente il diritto alla detrazione per un semplice errore di tempistica: comprare mobili o elettrodomestici prima dell’inizio del cantiere annulla la possibilità di usufruire del bonus. Le regole sono chiare e senza possibilità di sanatoria: se la spesa è antecedente alla data comprovata di avvio lavori, la detrazione non può essere riconosciuta neppure se i lavori partono subito dopo.

Come funziona il bonus mobili

Il meccanismo del bonus mobili è semplice nella formula ma rigoroso nelle condizioni: la detrazione è del 50% sulle spese ammesse fino a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La somma detraibile massima è quindi 2.500 euro, distribuita in importi uguali per dieci anni nella dichiarazione dei redditi. Gli acquisti ammessi comprendono mobili nuovi e grandi elettrodomestici ad alta efficienza, destinati esclusivamente all’immobile oggetto dell’intervento edilizio agevolato.

Calcolo pratico e ripartizione

Per chiarire il calcolo: se spendi 4.000 euro per mobili ed elettrodomestici, la detrazione spettante è di 2.000 euro (50% di 4.000), ossia 200 euro l’anno per dieci anni. Se le spese arrivano a 6.000 euro, il limite operativo è sempre 5.000 euro, quindi la detrazione massima resta 2.500 euro. La detrazione va indicata nel modello 730 o nel modello Redditi PF e segue le medesime regole di ripartizione valide per le altre agevolazioni edilizie.

Requisiti essenziali e documentazione

Per ottenere il bonus è necessario rispettare una serie di requisiti formali: il lavoro di recupero edilizio deve essere effettivamente avviato prima dell’acquisto dei beni e va comprovato con documenti ufficiali (ad esempio CILA, SCIA o dichiarazioni sostitutive). Inoltre è fondamentale conservare fatture intestate al beneficiario e la traccia dei pagamenti, effettuati tramite strumenti tracciabili come bonifico o carta di credito/debito. I pagamenti in contanti non sono ammessi.

Obblighi specifici per gli elettrodomestici

Per i grandi elettrodomestici è richiesta anche la conservazione dell’etichetta energetica e, per alcuni casi, l’invio della comunicazione all’ENEA. Le classi energetiche minime previste indicano, a titolo esemplificativo, forni almeno in classe A, lavatrici/lavasciuga/lavastoviglie almeno in classe E e frigoriferi/congelatori almeno in classe F. L’omissione di queste informazioni può comportare richieste di chiarimenti durante i controlli fiscali.

Cosa è ammesso e cosa no

La normativa individua chiaramente i beni che rientrano nel beneficio: letti, armadi, divani, tavoli, sedie, mobili da cucina e bagno, nonché apparecchi di illuminazione considerati elementi d’arredo. Restano esclusi elementi strutturali come porte, infissi, pavimenti e tappeti, oltre agli arredi usati o agli acquisti senza documentazione fiscale adeguata. È altresì possibile fruire del bonus per seconde case e pertinenze, purché l’intervento di ristrutturazione sia stato avviato per ciascuna unità interessata.

Un ultimo avvertimento pratico: per il periodo relativo al bonus 2026 esiste la condizione aggiuntiva che i lavori di ristrutturazione non siano iniziati prima del 1° gennaio 2026; questa prescrizione si aggiunge all’obbligo di rispettare l’ordine cronologico tra avvio cantiere e acquisto. In sintesi, per non rischiare di perdere fino a 2.500 euro è fondamentale verificare e documentare con cura la data di inizio lavori, usare pagamenti tracciabili e conservare tutte le fatture e le etichette energetiche degli elettrodomestici.